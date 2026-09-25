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Adolescente chega montada em cavalo na própria festa de 15 anos e emociona ao fazer homenagem ao avô que morreu; vídeo

Entrada ao som de ‘Índia’, de Leandro e Leonardo, havia sido planejada quando o avô ainda era vivo e emocionou convidados em Goiás

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 14:16

Adolescente emocionou com chegada na própria festa
Adolescente emocionou com chegada na própria festa Crédito: Reprodução

A festa de 15 anos de Ketlyn Cristine teve uma entrada especial para homenagear o avô da adolescente, que morreu antes de ver a comemoração. Montada em uma égua e ao som de “Índia”, regravada pela dupla Leandro e Leonardo, a jovem surpreendeu os convidados em São Francisco de Goiás.

A comemoração aconteceu no dia 19 de setembro, um dia depois do aniversário de Ketlyn. Segundo a mãe da adolescente, Kelre Dalila dos Santos Araújo, a entrada já havia sido planejada enquanto o avô ainda estava vivo. “Foi planejado enquanto meu pai era vivo, porém ao falecer continuamos na expectativa de realizar com os poucos recursos que obtemos, pois o recurso principal foi deixado pelo avô e foi um evento bem simples e organizado por ela com o apoio da sua família”, contou.

Adolescente emocionou ao chegar montada em água na própria festa de 15 anos

Adolescente festejou seus 15 anos por Reprodução
Adolescente emocionou com chegada na própria festa por Reprodução
Adolescente emocionou com chegada na própria festa por Reprodução
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Adolescente festejou seus 15 anos por Reprodução

Entrada montada na égua ‘Princesa’

Nos registros compartilhados pela família nas redes sociais, Ketlyn aparece chegando ao local da festa montada na égua chamada Princesa. A adolescente usava um vestido azul, coroa e enfeites de borboletas no cabelo.

A escolha do cavalo também tem relação com a história da família. De acordo com a mãe, a adolescente herdou do avô a paixão pela vida na fazenda e pelos animais. “Ela é apaixonada em fazenda, uma paixão do meu pai. Ama animais e cavalos. Ela participa até do desfile na cidade das cavalhadas e faz parte da comitiva”, explicou.

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A trilha sonora da entrada também teve significado especial. Ketlyn é fã de Leonardo desde criança por influência da avó. “Inclusive, esse ano quando anunciou no último dia da festa de aniversário da cidade que o Leonardo ia vir, ela se emocionou, até gravei. Ela é fã desde pequena, aprendeu com minha mãe, que sempre foi fã dele”, disse Kelre.

Além da chegada montada na égua, a festa teve decoração com flores e balões azuis. Durante a cerimônia, Ketlyn ainda tocou teclado e recebeu um buquê de rosas vermelhas.

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