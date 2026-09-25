EMOÇÃO

Adolescente chega montada em cavalo na própria festa de 15 anos e emociona ao fazer homenagem ao avô que morreu; vídeo

Entrada ao som de ‘Índia’, de Leandro e Leonardo, havia sido planejada quando o avô ainda era vivo e emocionou convidados em Goiás

Fernanda Varela

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 14:16

Adolescente emocionou com chegada na própria festa Crédito: Reprodução

A festa de 15 anos de Ketlyn Cristine teve uma entrada especial para homenagear o avô da adolescente, que morreu antes de ver a comemoração. Montada em uma égua e ao som de “Índia”, regravada pela dupla Leandro e Leonardo, a jovem surpreendeu os convidados em São Francisco de Goiás.

A comemoração aconteceu no dia 19 de setembro, um dia depois do aniversário de Ketlyn. Segundo a mãe da adolescente, Kelre Dalila dos Santos Araújo, a entrada já havia sido planejada enquanto o avô ainda estava vivo. “Foi planejado enquanto meu pai era vivo, porém ao falecer continuamos na expectativa de realizar com os poucos recursos que obtemos, pois o recurso principal foi deixado pelo avô e foi um evento bem simples e organizado por ela com o apoio da sua família”, contou.

Adolescente emocionou ao chegar montada em água na própria festa de 15 anos 1 de 3

Entrada montada na égua ‘Princesa’

Nos registros compartilhados pela família nas redes sociais, Ketlyn aparece chegando ao local da festa montada na égua chamada Princesa. A adolescente usava um vestido azul, coroa e enfeites de borboletas no cabelo.

A escolha do cavalo também tem relação com a história da família. De acordo com a mãe, a adolescente herdou do avô a paixão pela vida na fazenda e pelos animais. “Ela é apaixonada em fazenda, uma paixão do meu pai. Ama animais e cavalos. Ela participa até do desfile na cidade das cavalhadas e faz parte da comitiva”, explicou.

A trilha sonora da entrada também teve significado especial. Ketlyn é fã de Leonardo desde criança por influência da avó. “Inclusive, esse ano quando anunciou no último dia da festa de aniversário da cidade que o Leonardo ia vir, ela se emocionou, até gravei. Ela é fã desde pequena, aprendeu com minha mãe, que sempre foi fã dele”, disse Kelre.