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Adolescente de 15 anos choca a todos e levanta de caixão no próprio enterro; veja vídeo

Jovem dada como morta fez sinal que fez a mãe perceber que estava viva

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 00:01

Episódio foi caso de felicidade para pessoas que acompanhavam velório
Episódio foi caso de felicidade para pessoas que acompanhavam velório Crédito: Reprodução | Twitter

Um caso inusitado chamou atenção nas redes sociais. Uma jovem de 15 anos, identificada como Yuleidy Ixcotoyac, recuperou a consciência dentro do próprio velório e levantou do caixão.

Segundo informações da revista Veja, o caso aconteceu no último sábado (10), na vila de El Jocote, em Sacapulas, no departamento de Quiché, na Guatemala.

Adolescente de 15 anos levanta de caixão

Jovem de 15 anos, identificada como Yuleidy Ixcotoyac, recuperou a consciência dentro do próprio velório e levantou do caixão por Reprodução | Redes Sociais
Jovem de 15 anos, identificada como Yuleidy Ixcotoyac, recuperou a consciência dentro do próprio velório e levantou do caixão por Reprodução | Redes Sociais
Jovem de 15 anos, identificada como Yuleidy Ixcotoyac, recuperou a consciência dentro do próprio velório e levantou do caixão por Reprodução | Redes Sociais
Jovem de 15 anos, identificada como Yuleidy Ixcotoyac, recuperou a consciência dentro do próprio velório e levantou do caixão por Reprodução | Redes Sociais
Jovem de 15 anos, identificada como Yuleidy Ixcotoyac, recuperou a consciência dentro do próprio velório e levantou do caixão por Reprodução | Redes Sociais
Jovem de 15 anos, identificada como Yuleidy Ixcotoyac, recuperou a consciência dentro do próprio velório e levantou do caixão por Reprodução | Redes Sociais
Jovem de 15 anos, identificada como Yuleidy Ixcotoyac, recuperou a consciência dentro do próprio velório e levantou do caixão por Reprodução | Redes Sociais
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Jovem de 15 anos, identificada como Yuleidy Ixcotoyac, recuperou a consciência dentro do próprio velório e levantou do caixão por Reprodução | Redes Sociais

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Um vídeo que circula nas redes sociais, mostra a adolescente sendo amparada, ainda sentada no caixão. Uma pessoa chegou a dar um copo de água para a adolescente.

Yuleidy teria passado mal durante a madrugada e desmaiado enquanto o pai tentava levá-la a uma unidade de saúde. Ao perceber que ela não respirava e não conseguia identificar sinais de pulso, a família acreditou que a adolescente tinha morrido.

A adolescente nem sequer chegou a passar por médico para constatar seu possível óbito. Lesvia Ríos, mãe de Yuleidy, teria percebido movimentos no caixão e insistiu que a filha ainda estava viva.

"Eu repetia que ela estava viva, não morta", relatou em entrevista à TV local. Pouco tempo depois, a adolescente despertou e levantou, o que deixou a todos em choque e, levou os presentes a gravarem o momento em que ela se sentava no caixão.

Tags:

Adolescente Velório

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