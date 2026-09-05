Adolescente exposto na internet e expulso de casa após revelar ser gay será indenizado em R$ 100 mil pelos próprios pais

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Fernanda Varela
Publicado em 5 de setembro de 2026 às 07:06
Os pais de um adolescente de Jaguaruna, no Sul de Santa Catarina, foram condenados a pagar R$ 100 mil de indenização por danos morais ao próprio filho. Segundo o Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), o jovem foi expulso de casa, ameaçado e exposto nas redes sociais depois de revelar sua orientação sexual.
A decisão foi divulgada na quinta-feira (3). O processo tramita em segredo de Justiça e, por isso, os nomes dos envolvidos e a idade do adolescente não foram divulgados.
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Além da indenização, a Justiça proibiu o pai de publicar conteúdos relacionados à vida privada do filho. A ação foi proposta pelo MPSC após a constatação de abandono afetivo e sucessivas violações dos direitos do adolescente.
Adolescente precisou ser levado para abrigo
De acordo com o Ministério Público, após revelar sua orientação sexual, o adolescente foi expulso do ambiente familiar e passou a sofrer ameaças. Os próprios pais também teriam exposto detalhes de sua intimidade nas redes sociais.
Diante da situação de risco, o Conselho Tutelar interveio e encaminhou o jovem para um abrigo, com o objetivo de garantir sua proteção física e psicológica.
Durante o processo, a Justiça já havia concedido uma liminar proibindo o pai de fazer novas publicações discriminatórias ou divulgar informações sobre a rotina e o acolhimento do filho. Em caso de descumprimento, foi estabelecida multa diária de R$ 2 mil.
Na sentença, a determinação para a retirada dos conteúdos e a proibição de novas publicações foram mantidas definitivamente.
Segundo relatórios da rede de proteção, a gravidade das agressões verbais e das publicações também dificultou que o adolescente fosse acolhido por outros integrantes da família.
Perícia constatou violência psicológica
Uma perícia psicológica realizada durante o processo apontou que o adolescente esteve submetido a um contexto prolongado de negligência, violência psicológica e rejeição.
Conforme o laudo técnico, a conduta dos pais provocou impactos emocionais graves, incluindo sentimentos de abandono e intensa insegurança afetiva.
Para o promotor de Justiça Tito Gabriel Cosato Barreiro, da 1ª Promotoria de Justiça de Jaguaruna, a condenação está relacionada ao descumprimento dos deveres de cuidado, proteção e acolhimento estabelecidos pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
"Esta decisão reafirma que crianças e adolescentes têm o direito de crescer em um ambiente livre de violência psicológica, discriminação e abandono, independentemente de orientação sexual, gênero, identidade de gênero e de tudo que se refira à sua própria construção enquanto pessoa autônoma", afirmou o promotor.