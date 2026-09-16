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Adolescente morre na fila para show do Stray Kids; integrantes lamentam perda

Fã de 16 anos sofreu parada cardiorrespiratória após ser encaminhada a hospital na Argentina

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 18:31

Delfina Antonella González Plata faleceu em fila antes de show do Stray Kids na Argentina
Delfina Antonella González Plata faleceu em fila antes de show do Stray Kids na Argentina Crédito: Reprodução/Instagram

Uma jovem de 16 anos morreu após passar mal na fila para entrar no show do Stray Kids na última segunda-feira (14), no Hipódromo de San Isidro, em Buenos Aires, na Argentina. A vítima foi identificada como Delfina Antonella González Plata.

Segundo informações do jornal argentino Clarín, Delfina estava acompanhada da cunhada quando ambas desmaiaram enquanto se preparavam para ingressar no local do evento. A adolescente recebeu atendimento médico imediato e foi encaminhada a uma unidade hospitalar próxima, o Hospital Central de San Isidro, mas acabou falecendo após sofrer uma parada cardiorrespiratória.

Stray Kids

Stray Kids por Reprodução
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stray kids por Arquivo pessoal
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Stray Kids por Reprodução

A Prefeitura de San Isidro informou que a autorização para o evento continha a documentação de "todos os serviços de emergência necessários", incluindo ambulâncias, socorristas, pessoal da Cruz Vermelha, pontos de hidratação e o Plano de Saúde aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde.

Dois dias após o incidente, na quarta-feira (16), o Stray Kids enviou uma coroa de flores e uma carta manuscrita em coreano à família da adolescente, assinada com o nome dos membros: Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N. Na mensagem, eles lamentaram a perda de Delfina: "Nós sabemos que palavras jamais poderiam aliviar totalmente a dor que sua família está enfrentando neste momento. Quando soubemos da notícia devastadora sobre uma fã que havia ido ao local do show para nos ver, todos nós ficamos profundamente tristes e com o coração partido".

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O grupo também destacou o carinho da jovem, agradecendo pelo apoio demonstrado às músicas e aos membros em vida: "Jamais nos esqueceremos de que você amava nossa música e nossas apresentações, e que veio estar conosco na esperança de nos encontrar. Nós somos verdadeiramente gratos por todo o amor e apoio que você nos demonstrou".

Nas redes sociais, a mãe de Delfina compartilhou fotos da coroa de flores e da carta, acompanhadas de uma mensagem emocionante para a filha. "Olha, meu amor, você não conseguiu vê-los porque seu coraçãozinho não aguentou tanta felicidade (...) Mas eles souberam de você e lhe enviaram esta linda coroa de flores", escreveu.

Stray Kids envia coroa de flores e mensagem de pesar para família de Delfina Plata

Stray Kids envia coroa de flores e carta assinada à mão para funeral de fã por Reprodução/Instagram
Assinatura dos membros do Stray Kids em homenagem para fã que faleceu antes do show por Reprodução/Instagram
Mensagem do Stray Kids em solidariedade e pesar à família de Delfina por Reprodução/Instagram
Publicação da mãe de Delfina. Tradução: “Olha, meu amor, você não conseguiu vê-los porque seu coraçãozinho não aguentou tanta felicidade (...) Mas eles souberam de você e lhe enviaram esta linda coroa de flores”. por Reprodução/Instagram
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Stray Kids envia coroa de flores e carta assinada à mão para funeral de fã por Reprodução/Instagram

A agenda da turnê na Argentina previa dois shows. O primeiro aconteceu na segunda-feira (14), no dia em que Delfina faleceu. Já o segundo compromisso ocorreu no dia seguinte (15), sendo aberto com uma homenagem pública oficial em memória da fã.

A produção do evento divulgou um comunicado em inglês e pediu ao público um minuto de silêncio em memória da jovem: "Ficamos profundamente tristes ao saber que um fã do STRAYCITY Festival faleceu tragicamente após sofrer uma emergência médica repentina antes de entrar no festival, no dia 14 de setembro. Estamos profundamente consternados com essa perda e gostaríamos de expressar nossas sinceras condolências e nossa mais profunda solidariedade à família, aos amigos e às pessoas queridas do fã neste momento tão difícil. Convidamos todos a se juntarem a nós em um minuto de silêncio em sua memória".