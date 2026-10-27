ELEIÇÕES

Adriana Araújo cita filha médica que nasceu com 7 dedos após derrota nas urnas: 'Humilhou pessoa com deficiência'

Giovanna Araújo passou por dez cirurgias antes de se formar em Medicina

Giuliana Mancini

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 09:08

Adriana Araújo Crédito: Adriana Araújo

Adriana Araújo usou a própria experiência como mãe de uma pessoa com deficiência para criticar Flávio Bolsonaro (PL). A reação da jornalista veio após o senador fazer uma referência à mão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante o debate presidencial da TV Globo, na sexta-feira (23). Em um vídeo publicado pela BandNews nesta segunda-feira (26), ela afirmou que o episódio representou uma humilhação às pessoas com deficiência.

"Nesse assunto, eu tenho lugar de fala. Eu sou mãe de uma médica com sete dedos nas mãos", declarou Adriana ao comentar a derrota eleitoral do senador.

Adriana Araújo 1 de 16

Na sequência, a jornalista criticou a postura do candidato e lembrou que qualquer pessoa pode nascer com uma deficiência ou adquiri-la ao longo da vida. "E o candidato Flávio Bolsonaro humilhou uma pessoa que tem deficiência. E é preciso dizer: pessoas nascem com deficiência e pessoas podem adquirir uma deficiência. Qualquer um de nós pode ser uma pessoa com uma deficiência no futuro", afirmou.

A repercussão começou após Flávio se referir aos "nove dedos" de Lula durante uma discussão sobre a proposta de transporte público gratuito aos fins de semana. O senador usou a expressão em alusão à perda de um dedo da mão esquerda do presidente em um acidente de trabalho, quando ele tinha 17 anos.

Lula reagiu à provocação, cobrou um pedido de desculpas e relacionou o episódio à realidade de trabalhadores que sofrem acidentes. Flávio pediu desculpas durante o debate, mas voltou a criticar o governo petista na sequência.

Quem é a filha de Adriana Araújo?

A filha da jornalista é Giovanna Araújo, que nasceu com hemimelia fibular, uma malformação congênita que compromete o desenvolvimento da fíbula, osso localizado na lateral da perna. A condição pode estar associada a alterações nos pés e nas mãos.

Em entrevista à Folha de S.Paulo publicada em junho de 2023, Adriana contou que Giovanna nasceu com sete dedos nas mãos e alterações nos pés. Ao longo da vida, a jovem passou por dez cirurgias. Em 2024, aos 25 anos, realizou o sonho de se formar em Medicina.

Adriana Araújo com a filha, Giovanna Araújo 1 de 14

A trajetória das duas também inspirou o livro "Sou a Mãe Dela", lançado em 2020. Na obra, Adriana compartilha os desafios enfrentados desde o nascimento da filha, incluindo a busca por tratamentos e alternativas que favorecessem sua autonomia.

Na época em que Giovanna nasceu, a jornalista estava havia apenas dois anos trabalhando na TV Globo. Em entrevista ao jornalista Flávio Ricco, na Leo Dias TV, em junho, ela relembrou como precisou conciliar os desafios da maternidade com o início da carreira profissional.

"Foi desafiador pela deficiência física que a minha filha tem e, ao mesmo tempo que passei a lutar e buscar para ela um tratamento médico para que ela caminhasse com as próprias pernas, eu também estava buscando o meu caminho e ela me transformou, ela me ensinou coisas e me ensina coisas extraordinárias", contou.

A formação da filha em Medicina tornou-se mais um motivo de orgulho para Adriana, que acompanhou de perto a trajetória de Giovanna em busca de autonomia e realização profissional.

Em outra entrevista, a jornalista também falou sobre as mudanças de perspectiva que a maternidade trouxe para sua vida e criticou o preconceito enfrentado por pessoas com deficiência.

"Eu enxerguei na minha filha oportunidades extraordinárias de crescimento, de consciência. É muito comum, às vezes as pessoas falarem: 'Nossa, que azar dessa mãe, ter uma filha com deficiência'. As pessoas falavam palavras: 'Ih, nasceu com defeito'... Isso me ensinava que não é assim que você se comporta em relação ao outro. Isso me ensinava que o desrespeito não pode prevalecer sobre o respeito que todo ser humano merece", afirmou.

O que é hemimelia fibular?

A hemimelia fibular é uma malformação congênita rara caracterizada pela ausência total ou parcial da fíbula, osso que fica na parte lateral da perna. A gravidade varia de acordo com cada caso e pode provocar diferenças no comprimento dos membros inferiores, alterações no tornozelo e deformidades nos pés.

A condição também pode estar associada a alterações em outras estruturas dos membros. O diagnóstico pode ocorrer durante a gestação, por meio de exames de imagem, ou após o nascimento.