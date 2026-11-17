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Heider Sacramento
Publicado em 17 de novembro de 2026 às 05:51
André (Marcos Pasquim) acolhe Pedro (Chay Suede), que enfrenta dificuldades diante da situação do pai, no capítulo de Quem Ama Cuida desta terça-feira (17), na Globo. Enquanto isso, Adriana (Leticia Colin) prepara uma armadilha para Diná (Isabel Teixeira) na clínica de Rafael.
A condenação de Ademir é motivo de comemoração para Adriana, Nancy e Lyris. A decisão, porém, não agrada a Carolina, que reclama da presença dele em sua casa.
Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida
Heitor avisa a Adriana que a Justiça reconheceu os dois como herdeiros de Arthur. Pedro, por sua vez, conversa com André sobre a decisão de Dora de se separar do primo. Ele estranha a atitude da personagem, e André afirma que não acredita que o amor dela por ele tenha acabado.