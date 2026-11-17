NOVELA DAS 9

Adriana arma plano contra Diná na clínica de Rafael em 'Quem Ama Cuida' nesta terça (17)

Adriana prepara uma armadilha para Diná na clínica de Rafael, enquanto André tenta convencer Dora de que o amor entre eles ainda não acabou

Heider Sacramento

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 05:51

Adriana prepara uma armadilha para Diná na clínica de Rafael Crédito: Reprodução

André (Marcos Pasquim) acolhe Pedro (Chay Suede), que enfrenta dificuldades diante da situação do pai, no capítulo de Quem Ama Cuida desta terça-feira (17), na Globo. Enquanto isso, Adriana (Leticia Colin) prepara uma armadilha para Diná (Isabel Teixeira) na clínica de Rafael.

A condenação de Ademir é motivo de comemoração para Adriana, Nancy e Lyris. A decisão, porém, não agrada a Carolina, que reclama da presença dele em sua casa.

Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida 1 de 6