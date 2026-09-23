MÚSICA

Adriana Calcanhotto e Arnaldo Antunes se unem em primeiro disco juntos após 30 anos de parceria

Após mais de três décadas de encontros, Adriana Calcanhotto e Arnaldo Antunes transformam uma antiga parceria em novas canções no álbum Vice-Versa

Heider Sacramento

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 06:00

Adriana Calcanhotto e Arnaldo Antunes lançam o álbum Vice-Versa, primeiro trabalho criado em conjunto pela dupla Crédito: Leo Aversa

Adriana Calcanhotto e Arnaldo Antunes sempre foram uma presença recorrente na trajetória um do outro sem que isso significasse, necessariamente, uma parceria. Dividiram palcos, trocaram ideias, participaram de trabalhos de outros artistas e circularam por universos próximos. Mas, nesse tempo, havia apenas uma canção assinada pelos dois: “Para Lá”.

A história começou a mudar em 2024, quando finalmente fizeram um show inteiro no Coala Festival. O encontro exigiu ensaios, escolha de repertório, banda e uma preparação que terminou em uma única noite. Quando acabou, ficou a sensação de que havia mais coisa por fazer.

“A gente foi se animando muito, tivemos um trabalho enorme para fazer uma única noite no festival. Então, quando ficou pronto, quando ficou bom, terminou. E aí a gente ficou com vontade de ir para a estrada juntos”, conta Adriana.

A ideia poderia ter levado a dupla a uma turnê construída a partir das canções que cada um acumulou ao longo da carreira. Mas surgiu uma pergunta: repetir o passado ou criar alguma coisa que ainda não existia?

A resposta está em Vice-Versa, primeiro álbum criado integralmente em conjunto por Adriana e Arnaldo. Lançado nesta terça-feira (22), o disco reúne 11 faixas e transforma uma relação artística construída ao longo de mais de 30 anos em uma obra com vida própria. A turnê começa em março de 2027 e passa, inicialmente, por São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre e Curitiba.

Vice-Versa nasce de uma troca em que as trajetórias individuais continuam reconhecíveis, mas passam a produzir um terceiro espaço. Não se trata apenas de colocar duas carreiras lado a lado. É descobrir o que acontece quando o processo de criação dos dois deixa de funcionar separadamente.

Método europeu

Para Adriana, isso também significou experimentar uma maneira de compor que, durante muito tempo, lhe parecia desconfortável. A cantora já havia contado ao próprio Arnaldo que tinha receio do chamado “método europeu” de composição, aquele em que, segundo ela, os artistas se encontram para criar juntos, em vez de trocar melodia e letra à distância.

Com Arnaldo, entretanto, a história tomou outro rumo. Os dois já se conheciam há anos, e ele já havia percebido aquela resistência. Em uma conversa anterior, segundo Adriana, chegou a prometer que “ia mudar isso”. E mudou.

“Teve um dia, lá no Rio, na minha casa, que a gente compôs três canções que estão no disco. É um negócio, para mim, totalmente inédito”, revela a artista.

Isso diz muito, pois revela que o álbum não nasceu apenas de uma afinidade estética. Houve uma disposição real para alterar o próprio jeito de trabalhar.

Arnaldo também percebeu essa mudança. Embora a parceria entre eles tenha uma longa história, a composição conjunta era quase um território não explorado. Antes de Vice-Versa, eles tinham muitas colaborações, mas apenas “Para Lá” como composição conjunta.

“E agora parece que é como se a gente ficasse esse tempo todo esperando, retendo energia, para sair uma safra de músicas”, afirma.

A imagem da energia acumulada ajuda a contar a história do disco. Vice-Versa é o momento em que a convivência artística criada ao longo dos anos deixa de produzir apenas encontros pontuais e ganha uma forma própria.

O curioso é que a primeira música do projeto ainda nasceu de uma distância conhecida pelos dois. Adriana enviou uma melodia para Arnaldo, que escreveu a letra de “Agora Juntos” pensando justamente no encontro que os dois fariam no palco.

Depois dela, veio a decisão de mudar novamente.

“Mas depois que a gente fez essa primeira, a gente falou, ‘não, agora chegou a hora da gente experimentar o outro método’”, explica Arnaldo.

Atenção à palavra

O resultado desse processo está em músicas que passam por diferentes formas de aproximação. Há canções inéditas, a parceria com Marisa Monte em “Na Minha Carne Viva” e ainda uma releitura de “Sorriso Livro”, da Timbalada. A produção musical é de Pupillo, ex-integrante da Nação Zumbi, que também toca bateria e percussão no álbum.

O trabalho mantém uma característica que aproxima os trabalhos individuais dos dois: a atenção à palavra. Em Vice-Versa, ela aparece tanto na construção das canções quanto no jogo de sentidos sugerido pelo próprio título.

“As Bancas de Jornais” associa consumo e violência; “Também Capaz” observa a necessidade de se encontrar em meio ao cotidiano; “Agora Juntos” brinca com a ideia do encontro; e “Não Me Deu”, que encerra o álbum, parte da ausência.

É um repertório novo, mas que não rompe com as inquietações que atravessam as carreiras de Adriana e Arnaldo. A diferença está no fato de que agora essas questões foram elaboradas a quatro mãos.

A passagem para o palco será outro capítulo dessa experiência. A direção de arte será de Daniela Thomas, que também desenvolveu a identidade visual do álbum e dos vídeos que acompanham as faixas. No show, as novas músicas ocuparão o centro do repertório, mas encontrarão canções que marcaram as trajetórias individuais dos artistas.

A estrada, de certa maneira, retoma a vontade que apareceu depois daquele primeiro show inteiro juntos. Mas agora existe uma diferença: eles não estão apenas levando ao palco aquilo que já construíram separadamente. Estão levando uma experiência que começou justamente quando decidiram descobrir como seria criar juntos.