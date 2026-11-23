RACISMO

Adriana Lessa, atriz de ‘O Clone’, denuncia racismo em loja de luxo

Atriz foi seguida e monitorada por funcionário em loja de obras de arte

Felipe Sena

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 18:46

Episódio abalou a atriz Adriana Lessa Crédito: Divulgação | Leo Faria

A atriz Adriana Lessa foi vítima de racismo na loja de obras de artes Matalab, localizada no complexo Rosewood, que fica dentro da Cidade Matarazzo.

Adriana, que viveu Deusa, mãe de Léo, interpretado por Murilo Benício em “O Clone”, em 2001, segundo nota, conforme publicação da coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, teria sido seguida e monitorada por funcionários do estabelecimento enquanto circulava pelo espaço.

Adriana Lessa 1 de 9

A situação teria abalado a atriz, que relatou ter apresentado taquicardia e tremores. Segundo relatado apresentado pelos advogados Carlos Nicodemos e Rodolfo Santos Xavier, Adriana tinha acabado de sair de uma consulta oftalmológica e decidiu passar pelo complexo para tomar um café, e demonstrou interesses por peças de arte e decoração da loja Matalab.

A atriz percebeu olhares de desconfiança quando perguntou sobre a procedência dos objetos a uma atendente. Segundo a denúncia, a funcionária passou a acompanhá-la enquanto circulava pela loja.

Em seguida, outro funcionário teria se aproximado e também participado do monitoramento. De acordo com a coluna, a defesa relata que outros clientes entraram e circularam pelo estabelecimento sem receber o mesmo tratamento.

Após deixar a loja, a atriz teria conversado com um segurança do complexo para relatar o ocorrido, e em sequência, retornou ao estabelecimento para formalizar uma reclamação junto à gerência.

Os advogados da atriz notificaram extrajudicialmente os responsáveis pelo empreendimento em 20 de outubro. Entre as solicitações estavam a preservação das imagens das câmeras de segurança referentes ao dia do episódio, a identificação e a oitiva dos funcionários envolvidos, além da disponibilização de registros internos.

Em 9 de novembro, os representantes de Adriana encaminharam uma notícia-crime à Delegacia de Polícia de Repressão aos Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi).

No dia seguinte, a Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar a possível prática de discriminação racial, com base no artigo 20 da Lei nº 7.716/1989. Segundo Fábia Oliveira, a defesa sustenta que o episódio apresenta características de perfilamento racial, prática em que uma pessoa passa a ser tratada como suspeita em razão de sua raça ou cor, sem que existam elementos objetivos que justifiquem a desconfiança.