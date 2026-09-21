NOVELA DAS 9

Adriana pergunta a Ademir se ele matou Arthur e deixa personagem tenso em Quem Ama Cuida desta segunda (21)

Os dois trocam ameaças no capítulo 108 da novela, enquanto Adriana começa a procurar documento que pode comprometer Pilar

Heider Sacramento

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 06:00

Adriana confronta Ademir e pergunta se ele matou Arthur no capítulo de Quem Ama Cuida desta segunda-feira Crédito: Reprodução/TV Globo

Ademir ficará tenso diante de uma pergunta feita por Adriana no capítulo de Quem Ama Cuida desta segunda-feira (21). Durante um confronto entre os dois, a personagem questionará se foi ele quem matou Arthur.

A conversa será marcada por ameaças de ambos os lados e aumentará ainda mais a tensão entre os personagens.

Adriana também começará a agir em busca de um documento que pode comprometer Pilar. Depois de conversar com Rosa sobre o documento do pai de Brigitte, que pode estar na antiga casa da família Brandão, ela pedirá a Lyris que procure o material.

Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida 1 de 6

Enquanto isso, Nancy terá uma surpresa ao procurar Tiago em casa e encontrar Pilar com ele. Tom também ficará desconfiado ao encontrar Adriana na casa de Elenice e questionará a situação.

Rosa ficará arrasada depois que Elenice se recusar a denunciar Tom.

Em outra frente, Rafael não aceitará o pedido de Pilar para desfazer o contrato com a floricultura de Elza. Otoniel contará a Elisa que pretende ajudar Francesca.