Adriana pergunta a Ademir se ele matou Arthur e deixa personagem tenso em Quem Ama Cuida desta segunda (21)

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Heider Sacramento
Publicado em 21 de setembro de 2026 às 06:00
Ademir ficará tenso diante de uma pergunta feita por Adriana no capítulo de Quem Ama Cuida desta segunda-feira (21). Durante um confronto entre os dois, a personagem questionará se foi ele quem matou Arthur.
A conversa será marcada por ameaças de ambos os lados e aumentará ainda mais a tensão entre os personagens.
Adriana também começará a agir em busca de um documento que pode comprometer Pilar. Depois de conversar com Rosa sobre o documento do pai de Brigitte, que pode estar na antiga casa da família Brandão, ela pedirá a Lyris que procure o material.
Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida
Enquanto isso, Nancy terá uma surpresa ao procurar Tiago em casa e encontrar Pilar com ele. Tom também ficará desconfiado ao encontrar Adriana na casa de Elenice e questionará a situação.
Rosa ficará arrasada depois que Elenice se recusar a denunciar Tom.
Em outra frente, Rafael não aceitará o pedido de Pilar para desfazer o contrato com a floricultura de Elza. Otoniel contará a Elisa que pretende ajudar Francesca.
Ademir ainda avisará a Ulisses que, para recuperar metade do dinheiro retirado por Fábia da conta conjunta, será necessário se divorciar dela.