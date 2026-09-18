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Adriana revela que armou flagrante para Ademir pegar Dora com André em Quem Ama Cuida desta sexta (18)

Confissão surpreende André, Dora e Pedro no capítulo 106 da novela, enquanto Elisa se sente impotente diante de Ademir

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 06:00

Casa é assaltada e investigação de Adriana ganha novo obstáculo
Adriana revela que foi responsável pelo plano que fez Ademir flagrar Dora com André em Quem Ama Cuida Crédito: Reprodução/TV Globo

O plano de Adriana para atingir Ademir será revelado no capítulo de Quem Ama Cuida desta sexta-feira (18). A personagem surpreenderá André, Dora e Pedro ao contar que foi ela quem armou a situação que levou Ademir a flagrar a esposa com o sobrinho.

Enquanto a revelação vem à tona, Elisa se sentirá impotente diante de Ademir. A tensão também aumenta em outras frentes da trama.

Dafne verá Tom discutindo com Elenice, enquanto Rosa procurará Pedro e Cléber com a intenção de denunciar Tom. César, por sua vez, entregará dinheiro a Adélia em troca de todos os arquivos do perito Dalto.

Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida

Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
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Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo

Na joalheria, Nancy se apresentará como representante da nova sócia. Adriana também decidirá aparecer como nova sócia durante a exposição em homenagem a Arthur.

Otoniel contará a Adriana que Francesca revelou que Heitor está vivo. Em paralelo, Heitor surgirá durante uma viagem ao exterior.

Ulisses confrontará Pilar, enquanto ela ficará sabendo por Carmita que Ademir flagrou Dora e André juntos.

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