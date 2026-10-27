Adriana vai morrer? Pilar mata rival nos próximos capítulos de ‘Quem Ama Cuida’

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Heider Sacramento
Publicado em 27 de outubro de 2026 às 18:35
A surra que levou de Adriana (Leticia Colin) não será esquecida tão cedo por Pilar (Isabel Teixeira), em 'Quem Ama Cuida'. Nos próximos capítulos da novela das nove da Globo, a vilã vai planejar um assassinato para impedir que seus segredos sejam revelados.
O alvo será Zeni (Rosanna Viegas), ex-gerente que tentou matar Adriana na prisão. A mulher voltará a pressionar Pilar e exigirá mais dinheiro para continuar escondendo que a rival encomendou o atentado contra a fisioterapeuta.
Para tentar controlar a situação, Pilar entregará uma quantia alta a Zeni e pedirá que ela vigie Adriana. A estratégia, porém, não sairá como esperado: a ex-detenta também tem seus próprios interesses e acabará enganando a vilã.
Pilar
Com medo de que seus crimes venham à tona, Pilar decidirá agir por conta própria. No capítulo previsto para segunda-feira (2), ela pedirá uma arma a Tom (Allan Souza Lima) e começará a preparar o plano para matar Zeni.
Enquanto Pilar se envolve em mais uma trama criminosa, uma fraude financeira também ameaça movimentar a novela. Uma auditoria identificará irregularidades, e parte do dinheiro desviado aparecerá em uma conta bancária no nome de Felipe (Pietro Antonelli), usado como laranja pelo empresário Ulisses (Alexandre Borges).
Pressionado, Ulisses confessará aos familiares que foi responsável pelo desvio e implorará a Adriana que não o denuncie. Ele alegará que a revelação pode prejudicar Felipe, enquanto Lyris (Pri Helena), que sabe da fraude, continuará escondendo a verdade da fisioterapeuta.