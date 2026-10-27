NOVELA DAS 9

Adriana vai morrer? Pilar mata rival nos próximos capítulos de ‘Quem Ama Cuida’

Personagem pede uma arma a Tom e decide eliminar a ex-detenta, que ameaça revelar seus crimes

Heider Sacramento

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 18:35

legenda curta Pilar prepara vingança contra Zeni após surra de Adriana em ‘Quem Ama Cuida’ Crédito: Reprodução

A surra que levou de Adriana (Leticia Colin) não será esquecida tão cedo por Pilar (Isabel Teixeira), em 'Quem Ama Cuida'. Nos próximos capítulos da novela das nove da Globo, a vilã vai planejar um assassinato para impedir que seus segredos sejam revelados.

O alvo será Zeni (Rosanna Viegas), ex-gerente que tentou matar Adriana na prisão. A mulher voltará a pressionar Pilar e exigirá mais dinheiro para continuar escondendo que a rival encomendou o atentado contra a fisioterapeuta.

Para tentar controlar a situação, Pilar entregará uma quantia alta a Zeni e pedirá que ela vigie Adriana. A estratégia, porém, não sairá como esperado: a ex-detenta também tem seus próprios interesses e acabará enganando a vilã.

Pilar 1 de 7

Com medo de que seus crimes venham à tona, Pilar decidirá agir por conta própria. No capítulo previsto para segunda-feira (2), ela pedirá uma arma a Tom (Allan Souza Lima) e começará a preparar o plano para matar Zeni.

Enquanto Pilar se envolve em mais uma trama criminosa, uma fraude financeira também ameaça movimentar a novela. Uma auditoria identificará irregularidades, e parte do dinheiro desviado aparecerá em uma conta bancária no nome de Felipe (Pietro Antonelli), usado como laranja pelo empresário Ulisses (Alexandre Borges).