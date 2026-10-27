Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Adriana vai morrer? Pilar mata rival nos próximos capítulos de ‘Quem Ama Cuida’

Personagem  pede uma arma a Tom e decide eliminar a ex-detenta, que ameaça revelar seus crimes

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 18:35

legenda curta Pilar prepara vingança contra Zeni após surra de Adriana em ‘Quem Ama Cuida’
legenda curta Pilar prepara vingança contra Zeni após surra de Adriana em ‘Quem Ama Cuida’ Crédito: Reprodução

A surra que levou de Adriana (Leticia Colin) não será esquecida tão cedo por Pilar (Isabel Teixeira), em 'Quem Ama Cuida'. Nos próximos capítulos da novela das nove da Globo, a vilã vai planejar um assassinato para impedir que seus segredos sejam revelados.

O alvo será Zeni (Rosanna Viegas), ex-gerente que tentou matar Adriana na prisão. A mulher voltará a pressionar Pilar e exigirá mais dinheiro para continuar escondendo que a rival encomendou o atentado contra a fisioterapeuta.

Para tentar controlar a situação, Pilar entregará uma quantia alta a Zeni e pedirá que ela vigie Adriana. A estratégia, porém, não sairá como esperado: a ex-detenta também tem seus próprios interesses e acabará enganando a vilã.

Pilar

Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução
Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução
Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução
Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução
Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução
Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução
Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução
1 de 7
Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução

Com medo de que seus crimes venham à tona, Pilar decidirá agir por conta própria. No capítulo previsto para segunda-feira (2), ela pedirá uma arma a Tom (Allan Souza Lima) e começará a preparar o plano para matar Zeni.

Enquanto Pilar se envolve em mais uma trama criminosa, uma fraude financeira também ameaça movimentar a novela. Uma auditoria identificará irregularidades, e parte do dinheiro desviado aparecerá em uma conta bancária no nome de Felipe (Pietro Antonelli), usado como laranja pelo empresário Ulisses (Alexandre Borges).

Pressionado, Ulisses confessará aos familiares que foi responsável pelo desvio e implorará a Adriana que não o denuncie. Ele alegará que a revelação pode prejudicar Felipe, enquanto Lyris (Pri Helena), que sabe da fraude, continuará escondendo a verdade da fisioterapeuta.

Leia mais

Imagem - De Marco Aurélio a Sinhá: Veja os personagens de novelas que fugiram do Brasil para escapar da Justiça

De Marco Aurélio a Sinhá: Veja os personagens de novelas que fugiram do Brasil para escapar da Justiça

Imagem - Quando vai ao ar o beijo entre Felipe e Mau Mau em 'Quem Ama Cuida'

Quando vai ao ar o beijo entre Felipe e Mau Mau em 'Quem Ama Cuida'

Imagem - Nati Vozza chama Marina Ruy Barbosa de mentirosa após suposta conversa sobre política

Nati Vozza chama Marina Ruy Barbosa de mentirosa após suposta conversa sobre política

Mais recentes

Imagem - Dançarinos do BTS publicam vídeos dançando funk e 'passinho do Jamal' às vésperas de shows em São Paulo

Dançarinos do BTS publicam vídeos dançando funk e 'passinho do Jamal' às vésperas de shows em São Paulo
Imagem - AFROPUNK Brasil terá palco de 98 metros inspirado nas ondas do mar em Salvador

AFROPUNK Brasil terá palco de 98 metros inspirado nas ondas do mar em Salvador
Imagem - De Marco Aurélio a Sinhá: Veja os personagens de novelas que fugiram do Brasil para escapar da Justiça

De Marco Aurélio a Sinhá: Veja os personagens de novelas que fugiram do Brasil para escapar da Justiça