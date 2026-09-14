NOVELA DAS 9

Adriana volta poderosa e surpreende Pilar ao assumir sociedade na joalheria em ‘Quem Ama Cuida’

Após anos afastada, protagonista retorna renovada, assume sociedade na empresa e dá início a uma nova disputa com a família Brandão

Heider Sacramento

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 23:15

Adriana volta poderosa e surpreende Pilar ao assumir sociedade na joalheria em ‘Quem Ama Cuida’ Crédito: Reprodução/TV Globo

Adriana (Letícia Colin) está prestes a voltar ao centro da disputa da família Brandão em ‘Quem Ama Cuida’. Depois de passar anos longe dos antigos inimigos, a protagonista reaparecerá renovada, com uma nova posição social e pronta para ocupar um espaço estratégico na joalheria.

A grande virada está prevista para o capítulo 113, que vai ao ar em 26 de setembro. Antes de se apresentar pessoalmente, Adriana movimentará as peças nos bastidores e colocará Nancy (Jeniffer Nascimento) para representá-la na empresa, despertando a curiosidade dos Brandão.

A entrada oficial, porém, será planejada para um momento ainda mais simbólico: uma festa em homenagem a Arthur (Antonio Fagundes). É durante a celebração que Adriana surgirá com um novo visual, deixando evidente que a mulher que retorna à família não é mais a mesma que saiu de cena anos atrás.

Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida 1 de 6

Pilar não esperava pela surpresa

O choque maior acontecerá quando Nancy fizer o anúncio que ninguém na família espera: Adriana será apresentada como a nova sócia da joalheria.

Pilar (Isabel Teixeira) será uma das mais afetadas pela revelação. A vilã perceberá que a antiga rival não apenas voltou, como agora ocupa uma posição capaz de ameaçar diretamente seus interesses dentro da empresa.

Na tentativa de reagir, Pilar procurará Tiago (Gui Ferraz) para propor uma aliança contra Adriana. O plano, no entanto, encontrará resistência. O rapaz se recusará a se unir à tia e ainda poderá tomar uma decisão que deixará a vilã ainda mais preocupada: vender sua participação na joalheria para Adriana.

Adriana começa a investigar a empresa

A volta da protagonista não ficará restrita à mudança de status. Depois de conquistar seu espaço na joalheria, Adriana partirá para o contra-ataque.