Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Adriana volta poderosa e surpreende Pilar ao assumir sociedade na joalheria em ‘Quem Ama Cuida’

Após anos afastada, protagonista retorna renovada, assume sociedade na empresa e dá início a uma nova disputa com a família Brandão

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 23:15

Adriana volta poderosa e surpreende Pilar ao assumir sociedade na joalheria em ‘Quem Ama Cuida’
Adriana volta poderosa e surpreende Pilar ao assumir sociedade na joalheria em ‘Quem Ama Cuida’ Crédito: Reprodução/TV Globo

Adriana (Letícia Colin) está prestes a voltar ao centro da disputa da família Brandão em ‘Quem Ama Cuida’. Depois de passar anos longe dos antigos inimigos, a protagonista reaparecerá renovada, com uma nova posição social e pronta para ocupar um espaço estratégico na joalheria.

A grande virada está prevista para o capítulo 113, que vai ao ar em 26 de setembro. Antes de se apresentar pessoalmente, Adriana movimentará as peças nos bastidores e colocará Nancy (Jeniffer Nascimento) para representá-la na empresa, despertando a curiosidade dos Brandão.

A entrada oficial, porém, será planejada para um momento ainda mais simbólico: uma festa em homenagem a Arthur (Antonio Fagundes). É durante a celebração que Adriana surgirá com um novo visual, deixando evidente que a mulher que retorna à família não é mais a mesma que saiu de cena anos atrás.

Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida

Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
1 de 6
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo

Pilar não esperava pela surpresa

O choque maior acontecerá quando Nancy fizer o anúncio que ninguém na família espera: Adriana será apresentada como a nova sócia da joalheria.

Pilar (Isabel Teixeira) será uma das mais afetadas pela revelação. A vilã perceberá que a antiga rival não apenas voltou, como agora ocupa uma posição capaz de ameaçar diretamente seus interesses dentro da empresa.

Leia mais

‘A Fazenda 18’: veja como funciona a dinâmica da nova temporada

‘Avenida Brasil 2’ ganha novos nomes no elenco; veja quem está confirmado

Virginia Fonseca processa Leo Dias e pede R$ 100 mil de indenização por fala ofensiva

Protagonista de ‘Quem Ama Cuida’, Chay Suede mora em sobrado de 500 m² em São Paulo decorado pela esposa

‘A Fazenda 18’: atriz de ‘Chiquititas’ é confirmada no elenco do reality

Na tentativa de reagir, Pilar procurará Tiago (Gui Ferraz) para propor uma aliança contra Adriana. O plano, no entanto, encontrará resistência. O rapaz se recusará a se unir à tia e ainda poderá tomar uma decisão que deixará a vilã ainda mais preocupada: vender sua participação na joalheria para Adriana.

Adriana começa a investigar a empresa

A volta da protagonista não ficará restrita à mudança de status. Depois de conquistar seu espaço na joalheria, Adriana partirá para o contra-ataque.

Em uma conversa com Ingrid (Agatha Moreira), ela revelará que já tomou providências para descobrir o que acontece nos bastidores da empresa. Um auditor será contratado para analisar as contas da joalheria e procurar possíveis irregularidades.

Leia mais

Imagem - Nanda Costta adota novo sobrenome com dois 'T's e entra para a lista de famosas que fizeram a mudança por numerologia

Nanda Costta adota novo sobrenome com dois 'T's e entra para a lista de famosas que fizeram a mudança por numerologia

Imagem - Claudia Raia surpreende ao revelar passado como campeã de ginástica olímpica antes da fama

Claudia Raia surpreende ao revelar passado como campeã de ginástica olímpica antes da fama

Imagem - Sem ser reconhecido na rua, Rodrigo Santoro deixa influenciador chocado com currículo em Hollywood

Sem ser reconhecido na rua, Rodrigo Santoro deixa influenciador chocado com currículo em Hollywood

Mais recentes

Imagem - Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê

Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê
Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Anjo da Guarda pede atenção nesta terça-feira (15) a comentários disfarçados de brincadeira, comparações e pessoas que encontram um defeito justamente quando você tem algo para comemorar

Anjo da Guarda pede atenção nesta terça-feira (15) a comentários disfarçados de brincadeira, comparações e pessoas que encontram um defeito justamente quando você tem algo para comemorar