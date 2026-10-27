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Adriane Galisteu critica desistências em ‘A Fazenda 18’ e aponta peões que não jogaram

Apresentadora comentou as saídas de Jottapê, Jônatas Faro e Gabriel Torres em oito dias e disse ter ficado especialmente triste com duas delas

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 23:00

Adriane Galisteu está de volta ao comando de ‘A Fazenda 18’ para mais uma temporada de muita disputa, estratégia e entretenimento.
Galisteu critica desistências e avalia jogo dos peões Crédito: Divulgação

A sequência de desistências em ‘A Fazenda 18’ incomodou Adriane Galisteu. Em entrevista ao Link Podcast, na segunda-feira (26), a apresentadora criticou os participantes que abandonaram o reality da Record e questionou a decisão de entrar na competição já pensando em sair.

Em apenas oito dias, Jottapê, Jônatas Faro e Gabriel Torres deixaram o confinamento. Para Galisteu, a desistência só se justifica quando envolve questões de saúde. “Eu acho que a desistência está ligada 100% à falta de saúde, na minha opinião. Todo o resto não vale. A gente está num programa que está no 18º ano, a gente já sabe como é. Para que se entra se está pensando em desistir?”, questionou.

A apresentadora também revelou quais saídas mais a entristeceram. Jottapê e Gabriel Torres foram os nomes citados por ela durante a conversa. Na avaliação de Galisteu, o cantor tinha potencial para movimentar as estratégias do jogo, enquanto Jônatas Faro e Gabriel não chegaram a participar efetivamente da disputa. “O Jonatas e o Gabriel não jogaram. O Jottapê era um articulador. Ele não sabia o que ia acontecer, tem muito jogo pela frente ainda”, afirmou.

‘A Fazenda 18’: veja imagens da nova sede do reality

A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
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A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD

Galisteu ainda fez uma crítica ao comportamento dos confinados. Segundo ela, o elenco provoca conflitos, mas demonstra dificuldade para lidar com as diferenças de opinião de forma mais leve.

“Não é o reality show que está chato. O ser humano está chato. O brasileiro está chato. A gente não acha mais graça de quem pensa diferente da gente, a gente não respeita quem pensa diferente”, declarou.

Como foram as desistências

Jottapê deixou o programa em 16 de outubro, após a eliminação de Igor Monteiro, seu aliado no confinamento. O cantor afirmou aos colegas que havia entrado no reality por causa da relação com o amigo.

Em 22 de outubro, Jônatas Faro também abandonou a disputa, depois de demonstrar desconforto com o ambiente da sede. No dia seguinte, Gabriel Torres tocou o sino. Posteriormente, ele relatou esgotamento mental, enxaquecas e saudade do filho como fatores que pesaram na decisão.

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