Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Adriane Galisteu deixa filho de 15 anos na Suíça e desabafa: 'Coração apertado'

Apresentadora acompanhou Vittorio até a nova escola e revelou que já está com saudade do adolescente

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 08:03

Adriane Galisteu e o marido deixaram filho em escola na Suíça
Adriane Galisteu e o marido deixaram filho em escola na Suíça Crédito: Reprodução/Instagram

Adriane Galisteu desabafou após se despedir do filho, Vittorio, de 15, que vai estudar na Suíça. Nas redes sociais, a apresentadora contou que acompanhou o adolescente até a nova escola e, agora, vai voltar ao Brasil. Ela falou do aperto no coração e não escondeu a saudade que sentiu ao deixá-lo, mas ressaltou importância da experiência para o jovem.

"Missão cumprida… Deixamos o Vittorio na escola! Sei o tamanho do privilégio e da oportunidade que ele está vivendo. Sei que esse tempo longe de casa vai fazê-lo crescer, descobrir o mundo e, principalmente, descobrir a si mesmo. Mas saber de tudo isso não faz o coração de mãe apertar menos", falou.

Adriane Galisteu e o marido deixaram filho em escola na Suíça

Adriane Galisteu e o marido deixaram filho em escola na Suíça por Reprodução/Instagram
Adriane Galisteu e o marido deixaram filho em escola na Suíça por Reprodução/Instagram
Adriane Galisteu e o marido deixaram filho em escola na Suíça por Reprodução/Instagram
Adriane Galisteu e o marido deixaram filho em escola na Suíça por Reprodução/Instagram
Adriane Galisteu e o marido deixaram filho em escola na Suíça por Reprodução/Instagram
Adriane Galisteu e o marido deixaram filho em escola na Suíça por Reprodução/Instagram
Adriane Galisteu e o marido deixaram filho em escola na Suíça por Reprodução/Instagram
Adriane Galisteu e o marido deixaram filho em escola na Suíça por Reprodução/Instagram
Adriane Galisteu e o marido deixaram filho em escola na Suíça por Reprodução/Instagram
Adriane Galisteu e o marido deixaram filho em escola na Suíça por Reprodução/Instagram
Adriane Galisteu e o marido deixaram filho em escola na Suíça por Reprodução/Instagram
Adriane Galisteu e o marido deixaram filho em escola na Suíça por Reprodução/Instagram
1 de 12
Adriane Galisteu e o marido deixaram filho em escola na Suíça por Reprodução/Instagram

A apresentadora também aproveitou a despedida para deixar uma mensagem para Vittorio. "Filho, vai. Vive tudo. Cresce. Se joga. A gente volta pra casa com saudade antes mesmo de ir embora, mas com um orgulho que não cabe no peito. Seu mundo ficou maior. E o nosso também. Te amamos ao infinito e além…", declarou.

Nas imagens compartilhadas, Adriane e o marido, Alexandre Iódice, aparecem se despedindo do adolescente com abraços e beijos antes de deixá-lo na escola.

Nos comentários da publicação, seguidores também demonstraram carinho pela família e destacaram a oportunidade vivida por Vittorio. "Força, Adriane, passa tão rápido, logo estão juntos de novo", escreveu uma pessoa. "Que oportunidade maravilhosa em todos os sentidos! Um privilégio poder proporcionar isso ao seu filho! Parabéns", comentou outra. "O coração de mãe é uma verdadeira montanha-russa. Só queremos ver o filho feliz! Deus abençoe", acrescentou uma terceira.

Adriane Galisteu, Vittorio e Alexandre Iódice

Adriane Galisteu se emocionou ao se despedir do filho, Vittorio, que embarcou para um intercâmbio na Suíça por Reprodução
Adriane Galisteu se emocionou ao se despedir do filho, Vittorio, que embarcou para um intercâmbio na Suíça por Reprodução
Adriane Galisteu se emocionou ao se despedir do filho, Vittorio, que embarcou para um intercâmbio na Suíça por Reprodução
Adriane Galisteu se emocionou ao se despedir do filho, Vittorio, que embarcou para um intercâmbio na Suíça por Reprodução
Adriane Galisteu se emocionou ao se despedir do filho, Vittorio, que embarcou para um intercâmbio na Suíça por Reprodução
Adriane Galisteu se emocionou ao se despedir do filho, Vittorio, que embarcou para um intercâmbio na Suíça por Reprodução
Adriane Galisteu se emocionou ao se despedir do filho, Vittorio, que embarcou para um intercâmbio na Suíça por Reprodução
Adriane Galisteu se emocionou ao se despedir do filho, Vittorio, que embarcou para um intercâmbio na Suíça por Reprodução
Adriane Galisteu se emocionou ao se despedir do filho, Vittorio, que embarcou para um intercâmbio na Suíça por Reprodução
1 de 9
Adriane Galisteu se emocionou ao se despedir do filho, Vittorio, que embarcou para um intercâmbio na Suíça por Reprodução

Leia mais

Imagem - Influenciadora faz revelação sobre relação com Matheus Aleixo, dupla de Kauan, após rumores de affair

Influenciadora faz revelação sobre relação com Matheus Aleixo, dupla de Kauan, após rumores de affair

Imagem - Tia Milena faz revelação sobre afastamento de Ana Paula: 'Estou me preservando mais'

Tia Milena faz revelação sobre afastamento de Ana Paula: 'Estou me preservando mais'

Imagem - Ana Castela revela hospedagem inusitada para Festa do Peão de Barretos: 'Quero viver cada vez mais'

Ana Castela revela hospedagem inusitada para Festa do Peão de Barretos: 'Quero viver cada vez mais'

Tags:

Adriane Galisteu Vittorio Alexandre Iódice

Mais recentes

Imagem - Esqueleto com mais de 160 fraturas, revela ataque de arma de cerco inglesa e dá pistas de história medieval desconhecida

Esqueleto com mais de 160 fraturas, revela ataque de arma de cerco inglesa e dá pistas de história medieval desconhecida
Imagem - Lua muda de signo hoje (20 de agosto) e pode abrir caminho para novas oportunidades para esses 4 signos

Lua muda de signo hoje (20 de agosto) e pode abrir caminho para novas oportunidades para esses 4 signos
Imagem - Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Para começar bem o dia, eu já não faço mais questão de sair bem nas fotos - Apresentadora diverte com reflexão sobre envelhecer

Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Para começar bem o dia, eu já não faço mais questão de sair bem nas fotos - Apresentadora diverte com reflexão sobre envelhecer