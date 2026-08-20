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Adriane Galisteu deixa filho de 15 anos na Suíça e desabafa: 'Coração apertado'

Apresentadora acompanhou Vittorio até a nova escola e revelou que já está com saudade do adolescente

Giuliana Mancini

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 08:03

Adriane Galisteu e o marido deixaram filho em escola na Suíça Crédito: Reprodução/Instagram

Adriane Galisteu desabafou após se despedir do filho, Vittorio, de 15, que vai estudar na Suíça. Nas redes sociais, a apresentadora contou que acompanhou o adolescente até a nova escola e, agora, vai voltar ao Brasil. Ela falou do aperto no coração e não escondeu a saudade que sentiu ao deixá-lo, mas ressaltou importância da experiência para o jovem.

"Missão cumprida… Deixamos o Vittorio na escola! Sei o tamanho do privilégio e da oportunidade que ele está vivendo. Sei que esse tempo longe de casa vai fazê-lo crescer, descobrir o mundo e, principalmente, descobrir a si mesmo. Mas saber de tudo isso não faz o coração de mãe apertar menos", falou.

Adriane Galisteu e o marido deixaram filho em escola na Suíça 1 de 12

A apresentadora também aproveitou a despedida para deixar uma mensagem para Vittorio. "Filho, vai. Vive tudo. Cresce. Se joga. A gente volta pra casa com saudade antes mesmo de ir embora, mas com um orgulho que não cabe no peito. Seu mundo ficou maior. E o nosso também. Te amamos ao infinito e além…", declarou.

Nas imagens compartilhadas, Adriane e o marido, Alexandre Iódice, aparecem se despedindo do adolescente com abraços e beijos antes de deixá-lo na escola.

Nos comentários da publicação, seguidores também demonstraram carinho pela família e destacaram a oportunidade vivida por Vittorio. "Força, Adriane, passa tão rápido, logo estão juntos de novo", escreveu uma pessoa. "Que oportunidade maravilhosa em todos os sentidos! Um privilégio poder proporcionar isso ao seu filho! Parabéns", comentou outra. "O coração de mãe é uma verdadeira montanha-russa. Só queremos ver o filho feliz! Deus abençoe", acrescentou uma terceira.