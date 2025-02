POLÊMICA NO CARNAVAL

Adriane Galisteu perde seguidores após fantasia inspirada em ‘bets’ no Baile da Vogue 2025

O look fazia referência ao jogo da Betano

Adriane Galisteu gerou polêmica no Baile da Vogue 2025 ao usar uma fantasia inspirada em casas de apostas on-line, as famosas bets. O look, em tons vibrantes e composto com pirulitos, fazia referência ao jogo Sweet Bonanza, da Betano. >