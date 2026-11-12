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Adriane Galisteu reprova meme que compara Virginia Fonseca a Xuxa e envolve Ayrton Senna

Apresentadora comentou publicação que traçava paralelos entre os relacionamentos das duas famosas com jogadores de futebol e pilotos de corrida

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 20:16

Adriane Galisteu comentou “Errou” em um meme que comparava a vida amorosa de Xuxa e Virginia Fonseca
Adriane Galisteu comentou “Errou” em um meme que comparava a vida amorosa de Xuxa e Virginia Fonseca Crédito: Reprodução

Adriane Galisteu não gostou de uma comparação envolvendo a vida amorosa de Xuxa Meneghel e Virginia Fonseca. A apresentadora reagiu a um meme que associava os romances das duas com jogadores de futebol e pilotos de corrida. Ao comentar a publicação, ela foi direta: “Errou”.

A montagem foi compartilhada pelo humorista Junior Costa e destacava coincidências entre as trajetórias amorosas das famosas. A brincadeira fazia referência ao relacionamento de Xuxa com o jogador Pelé e, posteriormente, com o piloto Ayrton Senna. No caso de Virginia, o conteúdo citava o envolvimento com o jogador Vini Jr. e os rumores de um possível affair com o piloto de Stock Car Cesar Ramos.

Adriane Galisteu e Ayrton Senna

Adriane Galisteu e Ayrton Senna por Reprodução
Adriane Galisteu no Rio2C. por Divulgação / Rio2C.
Adriane Galisteu e Ayrton Senna por Reprodução
Adriane Galisteu e Ayrton Senna por Reprodução/Instagram
Ayrton Senna e Adriane Galisteu por Reprodução
Adriane Galisteu e Ayrton Senna por Reprodução
Pâmela Tomé (Xuxa), Gabriel Leone ( Ayrton Senna) e Julia Fioti (Adriane Galisteu) por Divulgação/Netflix
Gabriel Leone e Julia Foti em cena como Ayrton Senna e Adriane Galisteu na série "Senna", da Netflix por Divulgação/Netflix
Adriane Galisteu e Ayrton Senna Reprodução por Reprodução
Adriane Galisteu e Ayrton Senna por Reprodução
Adriane Galisteu com capacete de Ayrton Senna por Reprodução
Ayrton Senna e Adriane Galisteu por Reprodução
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Adriane Galisteu e Ayrton Senna por Reprodução

Na legenda, o humorista escreveu: “Já olhei essa novela antes”. A publicação ultrapassou 8 mil comentários, entre eles o de Galisteu, que demonstrou discordância com a associação.

A reação chamou atenção pelo histórico que envolve a apresentadora e o relacionamento entre Xuxa e Ayrton Senna. Galisteu também viveu um romance com o piloto, entre 1993 e 1994, até a morte dele, em um acidente durante o Grande Prêmio de San Marino, na Itália.

A apresentadora de A Fazenda 18 já teve episódios de tensão pública relacionados à memória do piloto e à comparação com a relação que ele manteve com Xuxa.

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