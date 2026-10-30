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Adriane Galisteu revela conselho de Pelé que mudou sua forma de lidar com críticas: 'Entrou na minha cabeça'

Apresentadora contou que recebeu orientação do Rei do Futebol durante jantar em Paris e falou sobre os desafios de envelhecer aos 53 anos

Fernanda Varela

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 19:15

Adriane Galisteu comanda A Fazenda Crédito: Record/Reprodução

Adriane Galisteu, de 53 anos, revelou que um conselho recebido de Pelé (1940-2022) mudou sua maneira de enfrentar as críticas e os julgamentos sobre sua vida pessoal. Em entrevista à revista Marie Claire, publicada nesta sexta-feira (30), a apresentadora relembrou uma conversa com o Rei do Futebol durante um jantar em Paris e contou por que nunca mais esqueceu aquelas palavras.

Com mais de quatro décadas de carreira e uma trajetória marcada pela exposição pública, Galisteu afirmou que aprendeu a não permitir que a opinião dos outros determine suas decisões. Segundo ela, a orientação do ex-jogador foi fundamental para desenvolver essa postura. "Aprenda a não ler nada do que falam de você. Porque você não pode se envenenar pela opinião alheia. Você tem que fazer o seu, sempre", teria dito Pelé, conforme o relato da apresentadora.

Filho de Adriane Galisteu vai estudar na Suíça 1 de 10

Ela explicou que o ex-jogador também a aconselhou a não se deixar levar pelos elogios nem se abalar excessivamente com as críticas. "Ele falou para eu não ficar nem muito feliz quando elogiam, nem arrasada quando me criticam, e que 'tem que seguir em frente'. Aquilo entrou na minha cabeça de uma vez por todas", contou.

A apresentadora afirmou que, desde então, passou a administrar melhor os comentários negativos. Embora tenha uma vida bastante exposta, prefere não entrar em discussões públicas nem utilizar as redes sociais para responder a críticas. "É muito difícil eu abrir a câmera para falar, para me posicionar, me desculpar ou para questionar alguém. Normalmente, eu não fico nesse lugar", explicou.

Fazenda de Pelé 1 de 14

Durante a entrevista, Galisteu também abordou um assunto que considera especialmente delicado: o envelhecimento feminino. Aos 53 anos, ela reconheceu que lidar com as mudanças do corpo e com a passagem do tempo nem sempre é fácil. "Envelhecer feliz e bem não é uma tarefa fácil. Pelo menos não tem sido para mim. Dá trabalho envelhecer bem e custa caro. Não é uma coisa simples", afirmou.

Para a apresentadora, a experiência pode ser ainda mais desafiadora para as mulheres, que enfrentam cobranças sociais relacionadas à aparência e à idade. Ela também questionou a ideia de que envelhecer representa necessariamente a melhor fase da vida. "Falar que envelhecer é super legal, que é a 'melhor idade', aí eu já não concordo não. Acho que é difícil mesmo, em especial para uma mulher, muito mais do que para um homem", declarou.

Outro tema abordado foi a menopausa. Galisteu confessou que, apesar de sempre ter falado abertamente sobre a própria idade, sentiu vergonha e insegurança quando começou a passar por essa fase. "Eu achava que isso nunca ia acontecer comigo. Eu nunca fui uma mulher de esconder a idade ou de dizer: 'não vou falar sobre isso'. Mas, quando me vi nesse lugar, confesso que senti vergonha, inseguranças e medos", revelou.

A experiência motivou a criação do videocast Círculo de Fogo, projeto no qual a apresentadora pretende discutir questões femininas, incluindo saúde, envelhecimento e menopausa. Entre as convidadas estão Hortência e Wanessa Camargo.

Galisteu também refletiu sobre os erros cometidos ao longo da vida. Ela contou que já fez terapia, mas atualmente não está em acompanhamento, e admitiu que considera a possibilidade de voltar. "Eu olho para trás só para não tropeçar no mesmo erro. Claro que eu sei que vou errar de novo, sou humana, não estou aqui para acertar todas. Só não quero dar com a cara no mesmo lugar duas vezes", afirmou.