LUTO

Adriane Galisteu se despede de amiga morta em acidente no Paraná: 'É difícil imaginar a vida sem nossas conversas'

Apresentadora fez homenagem nas redes sociais e relembrou relação de amizade e cumplicidade com Gisele Voss Bergmann, de 63 anos

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 08:25

Gisele Voss Bergmann e Adriane Galisteu Crédito: Reprodução/Instagram

A apresentadora Adriane Galisteu usou as redes sociais na terça-feira (10) para lamentar a morte da amiga Gisele Voss Bergmann, de 63 anos, uma das vítimas de um grave acidente de trânsito na PR-508, em Paranaguá, no litoral do Paraná. Em uma publicação emocionada, ela relembrou a proximidade entre as duas e falou sobre a dificuldade de lidar com a perda.

"Gi, hoje perdi muito mais do que uma amiga. Perdi uma amiga da vida, uma confidente, uma cúmplice de tantas histórias. Alguém que conhecia meus silêncios, meus medos, minhas alegrias e tantas versões de mim", escreveu Galisteu.

Gisele Voss Bergmann 1 de 7

Na mensagem, a apresentadora também lamentou as conversas e os momentos que não poderão mais compartilhar. "É difícil imaginar a vida sem nossas conversas, nossas risadas, nossos segredos… Ficou tanta coisa que eu ainda queria te contar", declarou.

A apresentadora também demonstrou carinho pelos familiares da amiga, especialmente pelo filho, Lucca, e pelo marido, Jacir Cordeiro Bergmann II, a quem chamou de Jassa. "E quando penso em você, penso também no amor imenso que tinha pelo Lucca. Uma mãe apaixonada, daquelas que tinham o filho como o maior orgulho da vida. Penso no Jassa, na família linda que vocês construíram e no vazio que sua partida deixa", lamentou.

"Queria encontrar palavras que abraçassem os dois, mas hoje elas parecem tão pequenas diante de tanta dor. Obrigada por uma vida de amizade, de confiança, de amor", continuou.

Ao se despedir, Adriane agradeceu pela amizade e destacou que Gisele continuará presente em suas lembranças. "Hoje me despeço de você, mas nunca de nós. Porque existem pessoas que não vão embora de verdade. Continuam vivendo dentro da gente. Te amo para sempre, minha amiga", finalizou.

Quem era Gisele Voss Bergmann?

Gisele tinha 63 anos, era bibliotecária e mantinha uma amizade de longa data com Adriane Galisteu. Casada com o empresário Jacir Cordeiro Bergmann II, ela também compartilhava nas redes sociais trabalhos com artesanato personalizado e peças decorativas de porcelana e vidro.

Acidente tirou vida de três irmãos 1 de 8

Ela foi uma das três pessoas da mesma família que morreram ainda no local do acidente na PR-508. Os outros dois eram seus irmãos, Dinor Olegário Voss Junior, de 71 anos, médico, e Elis Mary Voss Pimpão, de 68, educadora. Os três eram filhos de Dinor Olegário Voss e Mary Elis Voss.

A colisão aconteceu por volta das 10h de terça-feira (10), no quilômetro 3,8 da rodovia Alexandra-Matinhos, e envolveu quatro veículos. Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, um Ford Fiesta seguia no sentido Paranaguá-Matinhos quando bateu lateralmente em um Volvo. Com o impacto, os dois veículos invadiram a pista contrária.

Na sequência, o Volvo atingiu uma Chevrolet S10, que capotou, enquanto o Fiesta colidiu com uma Ford Ranger. Três pessoas morreram no local e outras duas foram socorridas em estado grave. Uma delas não resistiu aos ferimentos e morreu posteriormente no Hospital Regional do Litoral, elevando para quatro o número de vítimas fatais.

Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o motorista do Fiesta apresentou sinais de alteração da capacidade psicomotora e foi encaminhado à delegacia. Ele também teria se recusado a fazer o teste do bafômetro.