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Adriane Galisteu se emociona ao se despedir do filho, Vittorio, que embarcou para intercâmbio na Suíça

Apresentadora compartilhou texto emocionante sobre a nova fase do adolescente, que ficará alguns meses longe da família

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 21:00

Adriane Galisteu se emocionou ao se despedir do filho, Vittorio, que embarcou para um intercâmbio na Suíça
Adriane Galisteu se emocionou ao se despedir do filho, Vittorio, que embarcou para um intercâmbio na Suíça Crédito: Reprodução

Adriane Galisteu viveu um daqueles momentos em que o orgulho e a saudade caminham juntos. A apresentadora se despediu do filho, Vittorio, de 16 anos, que embarcou para a Suíça para fazer um intercâmbio estudantil.

Nas redes sociais, Galisteu compartilhou fotos do jovem ao lado da família e escreveu uma mensagem sobre o desafio de ver o filho começar a construir a própria trajetória longe de casa. “Criamos filhos para o mundo, eu sei. Só não avisaram que, quando eles começam a voar, quem precisa aprender a soltar as asas somos nós”, escreveu a apresentadora.

Na sequência, ela desejou que o filho aproveite a experiência e reforçou que continuará ao lado dele, mesmo à distância. “Vai, meu filho. Voa. Nós sempre estaremos aqui, morrendo de saudade e transbordando de orgulho. Deus te guarde, ilumine e guie seus caminhos”, declarou.

Adriane Galisteu, Vittorio e Alexandre Iódice

Adriane Galisteu se emocionou ao se despedir do filho, Vittorio, que embarcou para um intercâmbio na Suíça por Reprodução
Adriane Galisteu se emocionou ao se despedir do filho, Vittorio, que embarcou para um intercâmbio na Suíça por Reprodução
Adriane Galisteu se emocionou ao se despedir do filho, Vittorio, que embarcou para um intercâmbio na Suíça por Reprodução
Adriane Galisteu se emocionou ao se despedir do filho, Vittorio, que embarcou para um intercâmbio na Suíça por Reprodução
Adriane Galisteu se emocionou ao se despedir do filho, Vittorio, que embarcou para um intercâmbio na Suíça por Reprodução
Adriane Galisteu se emocionou ao se despedir do filho, Vittorio, que embarcou para um intercâmbio na Suíça por Reprodução
Adriane Galisteu se emocionou ao se despedir do filho, Vittorio, que embarcou para um intercâmbio na Suíça por Reprodução
Adriane Galisteu se emocionou ao se despedir do filho, Vittorio, que embarcou para um intercâmbio na Suíça por Reprodução
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Adriane Galisteu se emocionou ao se despedir do filho, Vittorio, que embarcou para um intercâmbio na Suíça por Reprodução

Segundo Adriane, o adolescente ficará alguns meses fora do Brasil durante o intercâmbio. Antes da viagem, ela e o marido, Alexandre Iódice, aproveitaram os últimos momentos em família ao lado do filho.

A despedida também repercutiu entre os seguidores da apresentadora. Muitos compartilharam experiências semelhantes e falaram sobre a mistura de sentimentos que acompanha a decisão dos filhos de estudar ou morar longe.

A apresentadora Renata Alves, colega de Galisteu no Hoje em Dia, também comentou a publicação e destacou o sentimento de orgulho que acompanha uma despedida como essa.

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Vittorio completou 16 anos no início de agosto e costuma aparecer nas redes sociais da mãe em registros de viagens e momentos em família.

A despedida acontece justamente durante um período movimentado na carreira da apresentadora. Galisteu se prepara para retornar ao comando de A Fazenda 18, que estreia em 14 de setembro, na RECORD.

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