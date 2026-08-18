FAMOSOS

Adriane Galisteu se emociona ao se despedir do filho, Vittorio, que embarcou para intercâmbio na Suíça

Apresentadora compartilhou texto emocionante sobre a nova fase do adolescente, que ficará alguns meses longe da família

Heider Sacramento

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 21:00

Adriane Galisteu se emocionou ao se despedir do filho, Vittorio, que embarcou para um intercâmbio na Suíça Crédito: Reprodução

Adriane Galisteu viveu um daqueles momentos em que o orgulho e a saudade caminham juntos. A apresentadora se despediu do filho, Vittorio, de 16 anos, que embarcou para a Suíça para fazer um intercâmbio estudantil.

Nas redes sociais, Galisteu compartilhou fotos do jovem ao lado da família e escreveu uma mensagem sobre o desafio de ver o filho começar a construir a própria trajetória longe de casa. “Criamos filhos para o mundo, eu sei. Só não avisaram que, quando eles começam a voar, quem precisa aprender a soltar as asas somos nós”, escreveu a apresentadora.

Na sequência, ela desejou que o filho aproveite a experiência e reforçou que continuará ao lado dele, mesmo à distância. “Vai, meu filho. Voa. Nós sempre estaremos aqui, morrendo de saudade e transbordando de orgulho. Deus te guarde, ilumine e guie seus caminhos”, declarou.

Adriane Galisteu, Vittorio e Alexandre Iódice 1 de 9

Segundo Adriane, o adolescente ficará alguns meses fora do Brasil durante o intercâmbio. Antes da viagem, ela e o marido, Alexandre Iódice, aproveitaram os últimos momentos em família ao lado do filho.

A despedida também repercutiu entre os seguidores da apresentadora. Muitos compartilharam experiências semelhantes e falaram sobre a mistura de sentimentos que acompanha a decisão dos filhos de estudar ou morar longe.

A apresentadora Renata Alves, colega de Galisteu no Hoje em Dia, também comentou a publicação e destacou o sentimento de orgulho que acompanha uma despedida como essa.

Vittorio completou 16 anos no início de agosto e costuma aparecer nas redes sociais da mãe em registros de viagens e momentos em família.