Adriane Galisteu se emociona ao se despedir do filho, Vittorio, que embarcou para intercâmbio na Suíça

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Heider Sacramento
Publicado em 18 de agosto de 2026 às 21:00
Adriane Galisteu viveu um daqueles momentos em que o orgulho e a saudade caminham juntos. A apresentadora se despediu do filho, Vittorio, de 16 anos, que embarcou para a Suíça para fazer um intercâmbio estudantil.
Nas redes sociais, Galisteu compartilhou fotos do jovem ao lado da família e escreveu uma mensagem sobre o desafio de ver o filho começar a construir a própria trajetória longe de casa. “Criamos filhos para o mundo, eu sei. Só não avisaram que, quando eles começam a voar, quem precisa aprender a soltar as asas somos nós”, escreveu a apresentadora.
Na sequência, ela desejou que o filho aproveite a experiência e reforçou que continuará ao lado dele, mesmo à distância. “Vai, meu filho. Voa. Nós sempre estaremos aqui, morrendo de saudade e transbordando de orgulho. Deus te guarde, ilumine e guie seus caminhos”, declarou.
Adriane Galisteu, Vittorio e Alexandre Iódice
Segundo Adriane, o adolescente ficará alguns meses fora do Brasil durante o intercâmbio. Antes da viagem, ela e o marido, Alexandre Iódice, aproveitaram os últimos momentos em família ao lado do filho.
A despedida também repercutiu entre os seguidores da apresentadora. Muitos compartilharam experiências semelhantes e falaram sobre a mistura de sentimentos que acompanha a decisão dos filhos de estudar ou morar longe.
A apresentadora Renata Alves, colega de Galisteu no Hoje em Dia, também comentou a publicação e destacou o sentimento de orgulho que acompanha uma despedida como essa.
Vittorio completou 16 anos no início de agosto e costuma aparecer nas redes sociais da mãe em registros de viagens e momentos em família.
A despedida acontece justamente durante um período movimentado na carreira da apresentadora. Galisteu se prepara para retornar ao comando de A Fazenda 18, que estreia em 14 de setembro, na RECORD.