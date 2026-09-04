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Adultos felizes têm pelo menos duas dessas lembranças da infância; veja quais

Pesquisa associou recordações de carinho e acolhimento dos pais a menos sintomas de depressão e melhores indicadores de saúde ao longo da vida

Fernanda Varela

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 18:16

Experiência da felicidade é individual, mas pesquisas citadas pela Harvard Health Publishing apontam que pessoas mais felizes costumam compartilhar três hábitos em comum, todos possíveis de aplicar no cotidiano Crédito: Reprodução | Freepik

As experiências vividas durante a infância podem deixar marcas que permanecem por décadas. Uma pesquisa com mais de 22 mil pessoas encontrou uma associação entre determinadas lembranças da relação com os pais e melhores indicadores de saúde física e mental na vida adulta.

O estudo, liderado pelos pesquisadores William J. Chopik e Robin S. Edelstein, da Michigan State University e da University of Michigan, analisou dados de levantamentos sobre desenvolvimento, saúde e aposentadoria nos Estados Unidos.

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Os pesquisadores observaram que pessoas que se lembravam de uma infância mais afetuosa apresentavam menos sintomas depressivos e menos doenças crônicas ao longo da vida. Entre as diferentes experiências avaliadas, duas lembranças tiveram associação especialmente forte com melhores indicadores de bem-estar.

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1. Ter recebido carinho e afeto dos pais

A primeira lembrança é bastante simples: sentir que recebeu carinho, cuidado e afeto dos pais durante a infância.

De acordo com os resultados, adultos que guardavam mais lembranças desse tipo, especialmente em relação à mãe, apresentavam menos sintomas de depressão e menor incidência de doenças crônicas anos mais tarde.

A associação permaneceu mesmo quando os pesquisadores consideraram fatores como idade e condição socioeconômica.

Isso não significa que uma infância afetuosa determine como será a saúde de alguém no futuro, mas os resultados indicam uma relação entre essas memórias e melhores indicadores de saúde, sobretudo mental.

2. Ter sido acolhido nos momentos difíceis

A segunda lembrança está relacionada à forma como os pais reagiam quando a criança enfrentava algum problema.

Pessoas que se recordavam de receber conforto, compreensão, carinho e acolhimento dos pais nos momentos difíceis apresentavam melhores níveis de saúde física e mental décadas depois.

Mais do que grandes acontecimentos

A psicóloga Sarah Karounis destaca que não são necessariamente grandes acontecimentos da infância que permanecem na memória. A maneira como a criança se sentia dentro de casa também pode ter um papel importante.

Segundo ela, oferecer segurança, escutar, acolher e estar disponível diante das dificuldades pode contribuir para que a criança desenvolva maior sensação de segurança e consiga enfrentar melhor os desafios ao longo da vida.

Presença vai além de estar perto

A presença dos pais, nesse contexto, não significa apenas dividir fisicamente o mesmo ambiente. Conversar, ouvir, brincar, demonstrar carinho e participar da rotina também fazem parte da construção do vínculo.

Em uma rotina cada vez mais atravessada por celulares, televisão, jogos e outras tecnologias, pequenas situações do cotidiano podem ganhar importância: fazer uma refeição juntos, perguntar como foi o dia, brincar ou simplesmente parar para ouvir o que a criança tem a dizer.

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Estudo não significa que infância feliz garante felicidade adulta

Os próprios resultados precisam ser interpretados com cuidado. A pesquisa encontrou uma associação entre lembranças positivas da infância e melhores indicadores de saúde posteriormente, mas isso não permite afirmar que receber carinho e acolhimento seja, sozinho, garantia de uma vida adulta feliz ou saudável.

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