Adultos felizes têm pelo menos duas dessas lembranças da infância; veja quais

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 4 de setembro de 2026 às 18:16
As experiências vividas durante a infância podem deixar marcas que permanecem por décadas. Uma pesquisa com mais de 22 mil pessoas encontrou uma associação entre determinadas lembranças da relação com os pais e melhores indicadores de saúde física e mental na vida adulta.
O estudo, liderado pelos pesquisadores William J. Chopik e Robin S. Edelstein, da Michigan State University e da University of Michigan, analisou dados de levantamentos sobre desenvolvimento, saúde e aposentadoria nos Estados Unidos.
É importante cultivar bons hábitos
Os pesquisadores observaram que pessoas que se lembravam de uma infância mais afetuosa apresentavam menos sintomas depressivos e menos doenças crônicas ao longo da vida. Entre as diferentes experiências avaliadas, duas lembranças tiveram associação especialmente forte com melhores indicadores de bem-estar.
O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias
1. Ter recebido carinho e afeto dos pais
A primeira lembrança é bastante simples: sentir que recebeu carinho, cuidado e afeto dos pais durante a infância.
De acordo com os resultados, adultos que guardavam mais lembranças desse tipo, especialmente em relação à mãe, apresentavam menos sintomas de depressão e menor incidência de doenças crônicas anos mais tarde.
A associação permaneceu mesmo quando os pesquisadores consideraram fatores como idade e condição socioeconômica.
Isso não significa que uma infância afetuosa determine como será a saúde de alguém no futuro, mas os resultados indicam uma relação entre essas memórias e melhores indicadores de saúde, sobretudo mental.
2. Ter sido acolhido nos momentos difíceis
A segunda lembrança está relacionada à forma como os pais reagiam quando a criança enfrentava algum problema.
Pessoas que se recordavam de receber conforto, compreensão, carinho e acolhimento dos pais nos momentos difíceis apresentavam melhores níveis de saúde física e mental décadas depois.
Mais do que grandes acontecimentos
A psicóloga Sarah Karounis destaca que não são necessariamente grandes acontecimentos da infância que permanecem na memória. A maneira como a criança se sentia dentro de casa também pode ter um papel importante.
Segundo ela, oferecer segurança, escutar, acolher e estar disponível diante das dificuldades pode contribuir para que a criança desenvolva maior sensação de segurança e consiga enfrentar melhor os desafios ao longo da vida.
Presença vai além de estar perto
A presença dos pais, nesse contexto, não significa apenas dividir fisicamente o mesmo ambiente. Conversar, ouvir, brincar, demonstrar carinho e participar da rotina também fazem parte da construção do vínculo.
Em uma rotina cada vez mais atravessada por celulares, televisão, jogos e outras tecnologias, pequenas situações do cotidiano podem ganhar importância: fazer uma refeição juntos, perguntar como foi o dia, brincar ou simplesmente parar para ouvir o que a criança tem a dizer.
5 perfumes que trazem aconchego, bem-estar e aliviam o estresse no dia a dia
Estudo não significa que infância feliz garante felicidade adulta
Os próprios resultados precisam ser interpretados com cuidado. A pesquisa encontrou uma associação entre lembranças positivas da infância e melhores indicadores de saúde posteriormente, mas isso não permite afirmar que receber carinho e acolhimento seja, sozinho, garantia de uma vida adulta feliz ou saudável.
Conheça a capital brasileira que lidera a riqueza nacional e virou refúgio de bem-estar
Ainda assim, os dados reforçam a importância das experiências afetivas construídas no cotidiano. Muitas vezes, aquilo que permanece na memória de uma criança não é um presente ou uma ocasião especial, mas a sensação de ter sido amada, ouvida e acolhida quando precisou.