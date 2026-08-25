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Advogado casado flagrado aos beijos com colega 16 anos mais nova é expulso de famosa firma

Nathaniel Cullerton também perdeu uma proposta milionária após vídeo do momento íntimo viralizar

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 09:25

Nathaniel Cullerton foi flagrado aos beijos com colega de escritório de advocacia em Nova York
Nathaniel Cullerton foi flagrado aos beijos com colega de escritório de advocacia em Nova York Crédito: Reprodução/TikTok

O advogado Nathaniel Cullerton, de 45 anos, está de saída de um dos escritórios de advocacia mais prestigiados de Nova York, nos Estados Unidos, semanas após ser flagrado aos beijos com uma colega no Central Park. Casado, o sócio do Wachtell, Lipton, Rosen & Katz segue oficialmente empregado e afastado das funções, mas, segundo o New York Post, seu desligamento da firma é apenas uma questão de tempo.

O episódio aconteceu em julho, quando um vídeo publicado no TikTok mostrou Cullerton beijando Kelsey Borenzweig, de 29 anos, que trabalha no mesmo escritório. As imagens viralizaram nas redes sociais e tiveram consequências profissionais para o advogado.

Advogado famoso foi flagrado aos beijos com colega

Nathaniel Cullerton foi flagrado aos beijos com colega de escritório de advocacia em Nova York por Reprodução/TikTok
Nathaniel Cullerton foi flagrado aos beijos com colega de escritório de advocacia em Nova York por Reprodução/TikTok
Nathaniel Cullerton foi flagrado aos beijos com colega de escritório de advocacia em Nova York por Reprodução/TikTok
Nathaniel Cullerton foi flagrado aos beijos com colega de escritório de advocacia em Nova York por Reprodução
Nathaniel Cullerton foi flagrado aos beijos com colega de escritório de advocacia em Nova York por Reprodução
Nathaniel Cullerton foi flagrado aos beijos com colega de escritório de advocacia em Nova York por Reprodução/TikTok
Nathaniel Cullerton foi flagrado aos beijos com colega de escritório de advocacia em Nova York por Reprodução/TikTok
Nathaniel Cullerton foi flagrado aos beijos com colega de escritório de advocacia em Nova York por Reprodução/TikTok
Nathaniel Cullerton foi flagrado aos beijos com colega de escritório de advocacia em Nova York por Reprodução/TikTok
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Nathaniel Cullerton foi flagrado aos beijos com colega de escritório de advocacia em Nova York por Reprodução/TikTok

Além do afastamento no Wachtell, Cullerton perdeu uma oportunidade de transferência para o escritório rival Gibson Dunn, para onde diversos advogados de destaque do Wachtell estavam se mudando.

O momento íntimo foi registrado pelo tiktoker Jay Guapõ, que aparentemente não sabia quem eram os dois advogados. A intenção inicial era criticar demonstrações de afeto em público. "Vão para um quarto! Há crianças perto", disse Jay enquanto filmava o casal no banco do Central Park.

Cullerton percebeu a gravação e caminhou na direção do tiktoker, tentando impedir que ele continuasse filmando. "Não me toque, não me toque! Se você me tocar, terei que tocá-lo também", respondeu Jay.

O vídeo rapidamente ganhou repercussão e transformou os dois advogados em assunto nas redes sociais.

@jayguap3

♬ Meant to Be - Cuntsniffer

Saída do escritório

De acordo com fontes ouvidas pelo New York Post, Cullerton está em processo de separação do Wachtell, embora ainda não tenha sido oficialmente desligado. Outro informante afirmou ao jornal que seria impreciso dizer que ele já foi demitido.

O advogado permanece afastado desde julho, e não está claro se continua recebendo salário durante o período. Também não foi informado quando a saída será oficializada.

O caso ganhou peso profissional porque Cullerton ocupava a posição de sócio, enquanto Borenzweig era associada mais jovem no escritório. Segundo o New York Post, a hierarquia profissional entre os dois foi um dos fatores considerados após a repercussão do vídeo. O Wachtell não tinha, porém, uma política que proibisse relacionamentos consensuais entre colegas.

Perda milionária

Antes do escândalo, Cullerton estava entre os advogados que deveriam deixar o Wachtell para se juntar ao Gibson Dunn. O movimento incluía o renomado advogado Bill Savitt e outros cinco sócios. A contratação, no entanto, foi cancelada depois que o vídeo do Central Park viralizou.

O advogado poderia ter recebido uma remuneração significativamente maior no novo escritório. Segundo informações divulgadas anteriormente, ele ganhava cerca de 4 milhões de dólares por ano, o equivalente a aproximadamente R$ 20,5 milhões, e poderia chegar a valores muito superiores com a mudança.

Casamento

Cullerton é casado desde 2016 com Moira Penza, de 42 anos, também advogada e sócia de outro escritório de Nova York. Os dois vivem em um apartamento no Upper East Side avaliado em cerca de 2,3 milhões de dólares (cerca de R$ 11,9 milhões), segundo o Daily Mail.

Já Kelsey Borenzweig manteve recentemente um relacionamento com outro advogado, mas os dois se separaram há pouco tempo. O status profissional de Borenzweig no Wachtell não estava claro até a publicação da reportagem do New York Post.

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