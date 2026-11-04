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Afastado da TV, Bruno Gagliasso expõe exigência para voltar às novelas

Última aparição do ator foi em 2019, quando esteve em ‘O Sétimo Guardião’

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 19:37

Bruno Gagliasso
Bruno Gagliasso Crédito: Reprodução | Instagram

Bruno Gagliasso está afastado da TV, desde 2019, quando contracenou em “O Sétimo Guardião”. Depois, não recebeu propostas para atuar no gênero.

Apesar de gostar de fazer novelas, Gagliasso admitiu que precisava de “um tempo”. “Acho que se tiver um personagem bacana, uma história boa, por que não?”, contou em entrevista ao “Melhor da Tarde”, da Band.

Bruno Gagliasso

Ator Bruno Gagliasso por Reproduçaõ | Instagram
Ator Bruno Gagliasso por Reproduçaõ | Instagram
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Ator Bruno Gagliasso por Reproduçaõ | Instagram
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Ator Bruno Gagliasso por Reproduçaõ | Instagram

“Eu quase voltei, acabei não voltando, mas eu não descarto a possibilidade”, completou sem dar detalhes do projeto que quase o fez voltar.

O ator ainda chegou a citar as mudanças que serão implantadas pela TV Globo, a partir da próxima novela das 18h, “Lá na Minha Terra”. A emissora passou a adotar a escala 5x2, onde serão cinco dias de trabalho e dois de folga por semana.

Longe disso, Gagliasso ainda reforçou que não foi a rotina puxada que o afastou dos folhetins. “Cara, não [foi] por isso. Eu precisava de um tempo mesmo, sabe?”, completou o ator.

Gagliasso afirmou que é grato por sua trajetória nas novelas e ressaltou sua gratidão. "Eu sou muito grato pelas novelas, eu adoro fazer novela. Acho que um dia eu posso voltar a fazer novelas, sim. Mas agora eu não sei se é a hora", disse.

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Bruno Gagliasso

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