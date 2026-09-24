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Affair com Neymar, fora em Justin Bieber e título no jet ski: quem é Gabriella Lenzi, nova namorada de Rodrygo

Modelo e influenciadora catarinense já era conhecida do público antes de assumir relacionamento com o jogador do Real Madrid

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 14:22

A modelo Gabriella Lenzi
A modelo Gabriella Lenzi Crédito: Reprodução/Instagram

Rodrygo Goes não faz mais parte do time dos brasileiros solteiros do Real Madrid. O jogador assumiu o relacionamento com Gabriella Lenzi, com quem já vinha sendo visto desde 2025. Depois de meses de especulações, o casal tornou o romance público e passou a aparecer oficialmente como namorado e namorada.

Os dois já haviam dado algumas pistas de que estavam juntos. Em outubro do ano passado, Gabriella e Rodrygo chamaram atenção ao aparecerem na festa de Halloween promovida por Vini Jr. e Virginia Fonseca, em Madri. Os dois usavam fantasias combinando, o que ajudou a alimentar os rumores de relacionamento.

A modelo Gabriella Lenzi e Rodrygo Goes
A modelo Gabriella Lenzi e Rodrygo Goes Crédito: Reprodução/Instagram

Meses depois, em julho deste ano, eles foram novamente vistos juntos durante um treino de Fórmula 1 na capital espanhola. O registro foi divulgado pela revista francesa Paris Match e voltou a movimentar as especulações sobre o casal.

Agora, com o namoro assumido, Gabriella voltou aos holofotes. Mas a influenciadora já era conhecida do público muito antes de se tornar a namorada de Rodrygo.

Quem é Gabriella Lenzi?

Natural de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, Gabriella tem 32 anos e trabalha como modelo e influenciadora. Ela soma mais de 1,5 milhão de seguidores entre Instagram e TikTok, onde compartilha registros de viagens, rotina e trabalhos publicitários.

Gabriella Lenzi

A modelo Gabriella Lenzi por Reprodução/Instagram
A modelo Gabriella Lenzi por Reprodução/Instagram
A modelo Gabriella Lenzi por Reprodução/Instagram
A modelo Gabriella Lenzi por Reprodução/Instagram
A modelo Gabriella Lenzi por Reprodução/Instagram
A modelo Gabriella Lenzi por Reprodução/Instagram
A modelo Gabriella Lenzi por Reprodução/Instagram
A modelo Gabriella Lenzi por Reprodução/Instagram
A modelo Gabriella Lenzi por Reprodução/Instagram
A modelo Gabriella Lenzi por Reprodução/Instagram
A modelo Gabriella Lenzi por Reprodução/Instagram
A modelo Gabriella Lenzi por Reprodução/Instagram
A modelo Gabriella Lenzi por Reprodução/Instagram
A modelo Gabriella Lenzi por Reprodução/Instagram
A modelo Gabriella Lenzi por Reprodução/Instagram
Rodrygo Goes, do Real Madrid, está namorando a modelo Gabriella Lenzi por Reprodução/Instagram
A modelo Gabriella Lenzi por Reprodução/Instagram
A modelo Gabriella Lenzi por Reprodução/Instagram
A modelo Gabriella Lenzi por Reprodução/Instagram
A modelo Gabriella Lenzi por Reprodução/Instagram
A modelo Gabriella Lenzi por Reprodução/Instagram
A modelo Gabriella Lenzi por Reprodução/Instagram
A modelo Gabriella Lenzi por Reprodução/Instagram
A modelo Gabriella Lenzi por Reprodução/Instagram
A modelo Gabriella Lenzi por Reprodução/Instagram
A modelo Gabriella Lenzi por Reprodução/Instagram
A modelo Gabriella Lenzi por Reprodução/Instagram
A modelo Gabriella Lenzi por Reprodução/Instagram
A modelo Gabriella Lenzi por Reprodução/Instagram
A modelo Gabriella Lenzi por Reprodução/Instagram
A modelo Gabriella Lenzi por Reprodução/Instagram
A modelo Gabriella Lenzi por Reprodução/Instagram
A modelo Gabriella Lenzi por Reprodução/Instagram
A modelo Gabriella Lenzi por Reprodução/Instagram
A modelo Gabriella Lenzi por Reprodução/Instagram
A modelo Gabriella Lenzi por Reprodução/Instagram
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A modelo Gabriella Lenzi por Reprodução/Instagram
A modelo Gabriella Lenzi por Reprodução/Instagram
A modelo Gabriella Lenzi por Reprodução/Instagram
A modelo Gabriella Lenzi por Reprodução/Instagram
A modelo Gabriella Lenzi por Reprodução/Instagram
A modelo Gabriella Lenzi por Reprodução/Instagram
A modelo Gabriella Lenzi por Reprodução/Instagram
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A modelo Gabriella Lenzi por Reprodução/Instagram
A modelo Gabriella Lenzi por Reprodução/Instagram
A modelo Gabriella Lenzi por Reprodução/Instagram
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A modelo Gabriella Lenzi por Reprodução/Instagram

A relação com o esporte também vem de família. Filha de Alessander Lenzi, um dos principais nomes do jet ski brasileiro, Gabriella chegou a competir na modalidade e foi campeã brasileira amadora.

Em 2014, quando ganhou projeção nacional, ela conciliava a carreira de modelo com os estudos de Design de Moda. Foi justamente naquele período que seu nome começou a circular também na imprensa internacional.

Rumores com Neymar

Naquele ano, o jornal espanhol As apontou Gabriella como um possível affair de Neymar, que defendia o Barcelona. A história ganhou repercussão e fez com que a modelo passasse a ser acompanhada por internautas de outros países.

Por dentro do novo iate de Neymar Jr., avaliado em R$ 120 milhões

Por dentro do novo iate de Neymar Jr., avaliado em R$ 120 milhões por Reprodução
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Por dentro do novo iate de Neymar Jr., avaliado em R$ 120 milhões por Reprodução

Gabriella, porém, negou que tivesse qualquer relacionamento com o jogador. Em entrevista ao extinto Ego, em maio de 2014, ela foi direta ao ser questionada sobre os rumores. "Não, não procede. Como já falei, não tenho absolutamente nada com o Neymar", afirmou. Ao ser questionada sobre a origem das especulações, respondeu: "Da maldade alheia".

Uma viagem a Barcelona também chamou atenção na época. Gabriella apareceu em um evento ao lado de Antonela Roccuzzo, mulher de Lionel Messi, e de companheiras de outros jogadores do clube catalão. Segundo ela, a viagem tinha relação com um trabalho para uma grife.

O nome da modelo voltou a ser associado ao de Neymar anos depois. Em 2019, o jogador realizou uma festa com o tema "Cabaré", em Paris, e Gabriella esteve entre as pessoas apontadas pela imprensa como possíveis envolvidas com o atleta naquela ocasião. A informação, porém, também circulou como especulação.

Rodrygo

Rodrygo e os filhos por Reprodução
Rodrygo e os filhos por Reprodução
Rodrygo e os filhos por Reprodução
Rodrygo marcou duas vezes por Reprodução/Conmebol
Rodrygo marcou duas vezes por Reprodução/Conmebol
Bruna Rotta e Rodrygo por Reprodução/Instagram
Rodrygo em entrevista a Romário por Reprodução
Rodrygo Goes e Bruna Rotta por Reprodução/Instagram
Rodrygo e Neymar jogando juntos pela Seleção Brasileira por Reprodução I Instagram @rodrygogoes
Rodrygo quando criança com Neymar por Reprodução I Instagram @rodrygogoes
Rodrygo, Pelé e Neymar em bandeira do Santos por Reprodução I Instagram @rodrygogoes
Lesão no reto femoral da perna esquerda de por Reprodução I Instagram @rodrygogoes
Miguel Almirón, do Paraguai, disputa o lance com Rodrygo, do Brasil por DIANA CARRILLO/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO
Rodrygo comemora após marcar o gol do Brasil sobre o Equador por ANDRÉ DURÃO/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO
Com Vini e Rodrygo como titulares, Seleção Brasileira está preparada para enfrentar o Equador por Rafael Ribeiro/CBF
Rodrygo e Neymar por Vitor Silva/CBF
Rodrygo Brasil por RAFAEL RIBEIRO/CBF
Rodrygo foi um dos poucos destaques individuais da Seleção contra a Costa Rica por RODRIGO CAILLAUD/ESTADÃO CONTEÚDO
Vini Jr e Rodrygo devem ser titulares no amistoso contra os EUA por Rafael Ribeiro/CBF
Vini Jr e Rodrygo comemoram o triunfo do Real Madrid por Uefa/ Divulgação
Rodrygo e Vini Jr. comemoram gol do Real sobre o Manchester City por Divulgação/Real Madrid
Vini Jr durante treino em Wembley: brasileiro deve formar ataque ao lado de Rodrygo e Raphinha por Rafael Ribeiro/CBF
Rodrygo e Vini Jr marcaram sobre o Girona no Campeonato Espanhol por Real Madrid/Divulgação
Rodrygo e Vinicius Junior estão no top-5 do ranking por Real Madrid/Divulgação
Rodrygo comemora gol na vitória do Real Madrid sobre o Cádiz por Real Madrid/Divulgação
Rodrygo em partida da Seleção Brasileira contra Guiné por Joilson Marconne/CBF
Rodrygo, com a bola, vai ganhar oportunidade como titular da Seleção Brasileira diante da Colômbia por Vitor Silva/ CBF
Jogadores do Real Madrid comemoram gol marcado por Rodrygo por Real Madrid/Divulgação
Rodrygo encara a marcação do venezuelano por Vitor Silva/ CBF
Rodrygo garantiu nova vitória do Real Madrid sobre o Chelsea na Liga dos Campeões por Real Madrid/Divulgação
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Rodrygo e os filhos por Reprodução

O episódio com Justin Bieber

Três anos depois, em 2017, Gabriella voltou a aparecer no noticiário por causa de outro astro internacional: Justin Bieber.

Durante a passagem do cantor pelo Rio de Janeiro, ele teria se interessado pela modelo em uma festa privada realizada na cobertura do Hotel Fasano, em Ipanema. Segundo o jornal Extra, Bieber tentou se aproximar de Gabriella depois de um show na Praça da Apoteose.

A investida, no entanto, não teria dado certo. De acordo com a publicação, a brasileira não correspondeu e teria dado um "fora" no cantor.

Romance com Rodrygo

O relacionamento com Rodrygo começou a chamar atenção em 2025, quando os dois passaram a ser vistos juntos em ocasiões públicas e privadas. Além da festa de Halloween, Gabriella já apareceu em registros relacionados ao jogador e chegou a publicar fotos treinando na casa dele. Ela também foi vista acompanhando partidas da seleção brasileira ao lado de companheiras de outros jogadores.

O romance ganhou ainda mais força em julho, quando os dois foram flagrados juntos durante um treino de Fórmula 1 em Madri. Depois de quase um ano de especulações, Rodrygo confirmou o namoro. Gabriella, que completou 32 anos nesta semana, recebeu uma declaração do jogador nas redes sociais: "Feliz aniversário, gatinha, te amo".

Rodrygo Goes, do Real Madrid, está namorando a modelo Gabriella Lenzi
Rodrygo Goes, do Real Madrid, está namorando a modelo Gabriella Lenzi Crédito: Reprodução/Instagram

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Tags:

Neymar Justin Bieber Rodrygo Gabriella Lenzi

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