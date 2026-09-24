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Affair com Neymar, fora em Justin Bieber e título no jet ski: quem é Gabriella Lenzi, nova namorada de Rodrygo

Modelo e influenciadora catarinense já era conhecida do público antes de assumir relacionamento com o jogador do Real Madrid

Giuliana Mancini

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 14:22

A modelo Gabriella Lenzi Crédito: Reprodução/Instagram

Rodrygo Goes não faz mais parte do time dos brasileiros solteiros do Real Madrid. O jogador assumiu o relacionamento com Gabriella Lenzi, com quem já vinha sendo visto desde 2025. Depois de meses de especulações, o casal tornou o romance público e passou a aparecer oficialmente como namorado e namorada.

Os dois já haviam dado algumas pistas de que estavam juntos. Em outubro do ano passado, Gabriella e Rodrygo chamaram atenção ao aparecerem na festa de Halloween promovida por Vini Jr. e Virginia Fonseca, em Madri. Os dois usavam fantasias combinando, o que ajudou a alimentar os rumores de relacionamento.

A modelo Gabriella Lenzi e Rodrygo Goes Crédito: Reprodução/Instagram

Meses depois, em julho deste ano, eles foram novamente vistos juntos durante um treino de Fórmula 1 na capital espanhola. O registro foi divulgado pela revista francesa Paris Match e voltou a movimentar as especulações sobre o casal.

Agora, com o namoro assumido, Gabriella voltou aos holofotes. Mas a influenciadora já era conhecida do público muito antes de se tornar a namorada de Rodrygo.

Quem é Gabriella Lenzi?

Natural de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, Gabriella tem 32 anos e trabalha como modelo e influenciadora. Ela soma mais de 1,5 milhão de seguidores entre Instagram e TikTok, onde compartilha registros de viagens, rotina e trabalhos publicitários.

Gabriella Lenzi 1 de 50

A relação com o esporte também vem de família. Filha de Alessander Lenzi, um dos principais nomes do jet ski brasileiro, Gabriella chegou a competir na modalidade e foi campeã brasileira amadora.

Em 2014, quando ganhou projeção nacional, ela conciliava a carreira de modelo com os estudos de Design de Moda. Foi justamente naquele período que seu nome começou a circular também na imprensa internacional.

Rumores com Neymar

Naquele ano, o jornal espanhol As apontou Gabriella como um possível affair de Neymar, que defendia o Barcelona. A história ganhou repercussão e fez com que a modelo passasse a ser acompanhada por internautas de outros países.

Por dentro do novo iate de Neymar Jr., avaliado em R$ 120 milhões 1 de 22

Gabriella, porém, negou que tivesse qualquer relacionamento com o jogador. Em entrevista ao extinto Ego, em maio de 2014, ela foi direta ao ser questionada sobre os rumores. "Não, não procede. Como já falei, não tenho absolutamente nada com o Neymar", afirmou. Ao ser questionada sobre a origem das especulações, respondeu: "Da maldade alheia".

Uma viagem a Barcelona também chamou atenção na época. Gabriella apareceu em um evento ao lado de Antonela Roccuzzo, mulher de Lionel Messi, e de companheiras de outros jogadores do clube catalão. Segundo ela, a viagem tinha relação com um trabalho para uma grife.

O nome da modelo voltou a ser associado ao de Neymar anos depois. Em 2019, o jogador realizou uma festa com o tema "Cabaré", em Paris, e Gabriella esteve entre as pessoas apontadas pela imprensa como possíveis envolvidas com o atleta naquela ocasião. A informação, porém, também circulou como especulação.

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O episódio com Justin Bieber

Três anos depois, em 2017, Gabriella voltou a aparecer no noticiário por causa de outro astro internacional: Justin Bieber.

Durante a passagem do cantor pelo Rio de Janeiro, ele teria se interessado pela modelo em uma festa privada realizada na cobertura do Hotel Fasano, em Ipanema. Segundo o jornal Extra, Bieber tentou se aproximar de Gabriella depois de um show na Praça da Apoteose.

A investida, no entanto, não teria dado certo. De acordo com a publicação, a brasileira não correspondeu e teria dado um "fora" no cantor.

Romance com Rodrygo

O relacionamento com Rodrygo começou a chamar atenção em 2025, quando os dois passaram a ser vistos juntos em ocasiões públicas e privadas. Além da festa de Halloween, Gabriella já apareceu em registros relacionados ao jogador e chegou a publicar fotos treinando na casa dele. Ela também foi vista acompanhando partidas da seleção brasileira ao lado de companheiras de outros jogadores.

O romance ganhou ainda mais força em julho, quando os dois foram flagrados juntos durante um treino de Fórmula 1 em Madri. Depois de quase um ano de especulações, Rodrygo confirmou o namoro. Gabriella, que completou 32 anos nesta semana, recebeu uma declaração do jogador nas redes sociais: "Feliz aniversário, gatinha, te amo".