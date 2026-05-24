LUTO

Afinal, fisiculturismo é esporte? Debate volta após morte precoce de Gabriel Ganley aos 22 anos

Morte do influenciador trouxe discussão sobre os limites da modalidade e o uso de substâncias como insulina no esporte

Fernanda Varela

Publicado em 24 de maio de 2026 às 14:00

Gabriel Ganley Crédito: Reprodução

A morte do fisiculturista Gabriel Ganley, aos 22 anos, reviveu uma polêmica antiga: afinal, o fisiculturismo é esporte ou apenas uma prática estética? O choque com a notícia da perda precoce do influenciador fez com que internautas revivessem o debate.

Segundo informações divulgadas inicialmente, a suspeita é de que o influenciador fitness tenha sofrido um quadro grave de hipoglicemia, condição provocada pela queda acentuada dos níveis de açúcar no sangue. A causa oficial da morte ainda não foi divulgada.

Gabriel Ganley morreu aos 22 anos 1 de 28

A discussão ganhou força porque o universo do fisiculturismo frequentemente envolve protocolos extremos de alimentação, treinos intensos e, em alguns casos, o uso de hormônios e medicamentos como a insulina, substância originalmente indicada para pacientes com diabetes.

No fisiculturismo, a insulina é usada por alguns atletas porque o hormônio ajuda no transporte de glicose e aminoácidos para dentro das células musculares, favorecendo o aumento do glicogênio muscular e potencializando o volume dos músculos. O problema é que qualquer erro de dosagem, alimentação insuficiente ou gasto energético excessivo pode provocar uma queda abrupta do açúcar no sangue, levando a quadros graves de hipoglicemia. As informações são da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) e Agência Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD).

Mas afinal, o fisiculturismo é reconhecido como esporte? A resposta é: depende do órgão e do critério utilizado.

No Brasil, o fisiculturismo é tratado oficialmente como modalidade esportiva por entidades como a Confederação Brasileira de Musculação e Fisiculturismo (CBMF) e a IFBB Brasil, responsável pela organização de campeonatos nacionais e seletivas internacionais. A modalidade também possui atletas profissionais, regras técnicas, arbitragem, federações estaduais e competições regulares. Internacionalmente, a International Federation of Bodybuilding and Fitness (IFBB) também reconhece o fisiculturismo como esporte competitivo e afirma representar federações de mais de 190 países.

Apesar disso, o fisiculturismo não é reconhecido como esporte olímpico pelo Comitê Olímpico Internacional (COI). Esse ponto é justamente o que alimenta parte da discussão pública.



O COI nunca incorporou oficialmente a modalidade aos Jogos Olímpicos, principalmente por questionamentos ligados ao caráter predominantemente estético do julgamento e às controvérsias envolvendo o uso de substâncias para performance física.

Gabriel era atleta de fisiculturismo e influenciador fitness 1 de 7

Diferentemente de esportes tradicionais, em que o vencedor é definido por tempo, pontuação ou desempenho objetivo, o fisiculturismo é decidido por critérios visuais como definição muscular, proporção corporal, simetria, volume e apresentação física. Por isso, críticos afirmam que a modalidade estaria mais próxima de uma competição estética do que de um esporte convencional.

Ainda assim, especialistas da área esportiva defendem que o fisiculturismo exige preparação atlética extrema, disciplina alimentar rigorosa, treinamento intenso e alto nível de condicionamento físico, características normalmente associadas ao esporte de alto rendimento.

Nos últimos anos, o debate também passou a envolver preocupações médicas. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, a hipoglicemia ocorre quando a glicose no sangue cai abaixo de 70 mg/dL e pode causar suor frio, tremores, desorientação, fraqueza intensa, convulsões e perda de consciência. Em situações graves, o quadro pode evoluir para coma e até morte.

A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia também alerta sobre os riscos ligados ao uso indiscriminado de hormônios e substâncias voltadas à performance estética.

No fisiculturismo, dietas extremamente restritivas, jejuns prolongados, desidratação intensa e protocolos agressivos de definição corporal são frequentemente apontados por médicos como fatores de risco para descompensações graves no organismo.

Gabriel Ganley ficou conhecido justamente por compartilhar rotinas intensas de treino, alimentação e preparação física nas redes sociais. O influenciador também defendia o chamado “fisiculturismo natural”, tema que frequentemente gerava debates entre seguidores e praticantes da modalidade.