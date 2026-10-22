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Afinal, por que Deolane Bezerra está presa? Entenda acusação que mantém influenciadora na cadeia há cinco meses

Advogada foi detida em operação que investiga lavagem de dinheiro para o PCC; novos pedidos de liberdade enfrentaram obstáculos na Justiça

Fernanda Varela

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 11:54

Deolane continua presa Crédito: Reprodução | Instagram

A prisão de Deolane Bezerra voltou a ganhar repercussão nesta quinta-feira (22), depois que sua filha caçula, Valentina, de 10 anos, precisou ser levada a um hospital em São Paulo. Segundo relatos de pessoas próximas à família, a menina teve uma crise emocional e quebrou objetos dentro de casa após receber notícias de mais um revés judicial envolvendo a mãe. Mas por que a influenciadora continua presa?

Deolane está detida desde 21 de maio de 2026, quando foi alvo da Operação Vérnix, realizada pela Polícia Civil e pelo Ministério Público de São Paulo. A investigação apura a existência de um esquema de lavagem de dinheiro supostamente ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC), uma das maiores facções criminosas do país.

Deolane com carrões 1 de 18

A advogada, de 38 anos, é acusada de envolvimento com organização criminosa e lavagem de dinheiro. De acordo com os investigadores, empresas e contas bancárias relacionadas à influenciadora teriam sido utilizadas para movimentar e ocultar recursos de origem ilícita, dando aparência legal ao dinheiro.

Uma das suspeitas é de que Deolane mantinha relações financeiras com pessoas ligadas à estrutura da facção. A investigação aponta movimentações milionárias consideradas incompatíveis com os rendimentos declarados e operações envolvendo empresas que, segundo a polícia, seriam utilizadas para disfarçar a origem dos valores.

A Operação Vérnix também atingiu familiares de Marcos Willians Herbas Camacho, conhecido como Marcola e apontado pelas autoridades como uma das principais lideranças do PCC. Os investigadores suspeitam que o grupo utilizava empresas de fachada, imóveis e veículos de luxo para movimentar recursos provenientes de atividades criminosas.

Deolane foi presa em sua residência, em Barueri, na Grande São Paulo. Atualmente, está detida na Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, no interior paulista. A defesa da influenciadora contesta as acusações e sustenta que a prisão preventiva é ilegal e desnecessária. Os advogados argumentam que não existem fundamentos concretos para mantê-la encarcerada enquanto o processo tramita.

Apesar das tentativas de conseguir a liberdade, a Justiça manteve a prisão. Em junho, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) rejeitou, por unanimidade, um recurso apresentado pela defesa.

Em agosto, uma nova decisão judicial considerou que a soltura da influenciadora poderia representar risco de repetição de crimes financeiros. A defesa havia solicitado a substituição da prisão por medidas cautelares ou prisão domiciliar, mas o pedido não foi acolhido.

A prisão preventiva é uma medida aplicada durante a investigação ou o andamento do processo, quando a Justiça identifica requisitos legais para manter o investigado detido. Ela não equivale a uma condenação definitiva.

Esta não é a primeira vez que Deolane enfrenta uma investigação criminal. Em setembro de 2024, a influenciadora foi presa em Pernambuco durante a Operação Integration, que apurava suspeitas de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Na ocasião, ela e a mãe, Solange Bezerra, chegaram a ser detidas, mas foram liberadas após a revogação das prisões preventivas.

O caso atual, porém, é resultado de outra investigação, conduzida pelas autoridades paulistas, e envolve suspeitas de ligação financeira com o PCC.

Mansão de Deolane Bezerra 1 de 16

A permanência de Deolane na prisão também tem provocado manifestações de familiares. Nesta semana, a situação ganhou novos desdobramentos após a crise relatada pela filha Valentina que, segundo pessoas próximas à família, ficou desesperada ao saber das dificuldades enfrentadas pela defesa para conseguir a soltura da mãe. Ela teria quebrado objetos da residência e precisado de atendimento médico.

A irmã de Deolane, Dayanne Bezerra, publicou uma imagem da sobrinha em uma maca hospitalar e lamentou a situação. A família também relatou que a criança permanece abalada com a ausência da mãe.