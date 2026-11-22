HISTÓRIA

Afinal, quem foi Zumbi dos Palmares? O que ninguém sabe sobre o homem que virou símbolo de luta e resistência negra no Brasil

Apesar de simbolizar a resistência à escravidão no Brasil, detalhes sobre a vida e a morte de Zumbi continuam cercados de dúvidas entre historiadores



Jean Candido

Agência Correio

Publicado em 22 de novembro de 2026 às 15:17

Zumbi dos Palmares se tornou símbolo da resistência à escravidão no Brasil, mas sua verdadeira aparência ainda é desconhecida pelos historiadores Crédito: Reprodução/Pexels

O nome de Zumbi dos Palmares atravessou mais de três séculos e se tornou um dos maiores símbolos da resistência negra no Brasil. Sua trajetória inspirou monumentos, livros e a criação do Dia da Consciência Negra, celebrado na sexta-feira (20). Mas por trás da figura histórica existem dúvidas que pesquisadores ainda não conseguiram deixar totalmente claro.

Embora seja conhecido como o último líder do Quilombo dos Palmares, pouco se sabe sobre a verdadeira identidade de Zumbi, sua infância e até mesmo as circunstâncias exatas de sua morte. Boa parte dos registros disponíveis foi produzida por autoridades coloniais e bandeirantes responsáveis pela perseguição aos quilombolas.

Documentos do século XVII apontam que Zumbi teria morrido na data exata de 20 de novembro de 1695, depois de ser localizado por tropas comandadas pelo bandeirante Domingos Jorge Velho. A data se transformou em referência para o movimento negro e, desde 2024, integra o calendário de feriados nacionais.

Zumbi dos Palmares 1 de 7

Quem foi Zumbi dos Palmares?

Considerado uma das principais lideranças da resistência à escravidão no Brasil colonial, Zumbi esteve à frente do Quilombo dos Palmares, conjunto de comunidades formado principalmente por pessoas negras que escapavam da escravização.

Localizado na Serra da Barriga, região que atualmente pertence ao estado de Alagoas, Palmares resistiu por quase um século às investidas de forças coloniais portuguesas e holandesas. A organização e a capacidade de resistência do território preocupavam as autoridades da época.

Apesar da importância histórica do líder, muitos detalhes frequentemente associados à sua biografia não possuem comprovação documental. As informações disponíveis são insuficientes para reconstruir com precisão os primeiros anos de sua vida.

Uma das versões mais conhecidas afirma que Zumbi nasceu em 1655, foi capturado ainda bebê e entregue a um padre, que o teria batizado como Francisco. Segundo essa narrativa, aprendeu português e latim antes de fugir, aos 15 anos, para retornar ao quilombo.

Contudo, o historiador Jean Marcel Carvalho França, professor da Universidade Estadual Paulista (Unesp), explica que não existem documentos conhecidos capazes de confirmar a veracidade dessa trajetória. A história ganhou forças populares especialmente depois da publicação de um livro do jornalista Décio Freitas, em 1981.

Outra incerteza envolve o próprio nome. Pesquisadores discutem se Zumbi identificava uma pessoa específica ou se representava um título atribuído a diferentes lideranças de Palmares, hipótese que amplia os questionamentos sobre sua identidade.

Como Zumbi morreu?

Registros preservados do período colonial indicam que Zumbi teria sido morto em 20 de novembro de 1695, após meses de perseguição pelas tropas que participaram da destruição de Palmares.

Em março de 1696, o governador da capitania de Pernambuco, Caetano de Melo e Castro, enviou uma carta ao rei português comunicando a morte do líder. No documento, relatou que Zumbi foi encontrado em um esconderijo e resistiu à tentativa de captura.

As autoridades também registraram que sua cabeça foi levada ao Recife e exposta publicamente. A prática buscava intimidar outras pessoas que resistiam ao domínio colonial e demonstrar a força das tropas responsáveis pela repressão.

Entretanto, a versão sobre o assassinato não foi a única a circular ao longo dos séculos. Diferentes relatos sobre os últimos momentos de Zumbi contribuíram para as incertezas que ainda cercam sua morte.

Durante muito tempo, prevaleceu a narrativa de que Zumbi teria cometido suicídio ao se jogar de um precipício para evitar a captura. Essa interpretação apareceu em uma obra publicada por Sebastião da Rocha Pita, em 1730.

Posteriormente, pesquisadores localizaram correspondências administrativas que reforçaram a hipótese de que o líder foi morto por bandeirantes durante uma operação militar.

Mesmo assim, historiadores destacam que os relatos exigem cautela, já que foram elaborados pelos próprios responsáveis pela repressão aos quilombolas. A ausência de documentos produzidos pelo grupo perseguido dificulta a reconstrução dos acontecimentos.

Por que sua história mudou?

A maneira como Zumbi dos Palmares aparece nos livros e na memória brasileira passou por transformações profundas. Ao longo dos séculos, diferentes interpretações históricas modificaram a imagem do líder quilombola, conforme os valores e interesses de cada período.

No livro Três Vezes Zumbi, os historiadores Jean Marcel Carvalho França e Ricardo Alexandre Ferreira analisam como diferentes épocas construíram interpretações distintas sobre o personagem.

Durante o Brasil colonial, autoridades tratavam Palmares principalmente como uma ameaça à ordem estabelecida. Os registros concentravam atenção na organização militar dos quilombolas e nas estratégias utilizadas para derrotá-los.

No século XIX, parte da historiografia passou a valorizar os bandeirantes responsáveis pela destruição do quilombo, retratando personagens como Domingos Jorge Velho de maneira heroica.

Já a partir de meados do século XX, Zumbi ganhou protagonismo como símbolo da luta contra a escravidão, da liberdade e da resistência à opressão. Sua imagem passou a representar não apenas os acontecimentos do período colonial, mas também reivindicações sociais e políticas posteriores.

Essa transformação influenciou a forma como o Brasil passou a discutir a memória da população negra e sua participação na formação do país.

Origem do Dia da Consciência Negra

A escolha de 20 de novembro como data de reflexão sobre a história e os direitos da população negra está diretamente relacionada à memória da morte de Zumbi dos Palmares.

Durante a década de 1970, integrantes do movimento negro passaram a defender a data como alternativa ao 13 de maio, quando a Lei Áurea foi assinada, em 1888.

A proposta buscava valorizar a resistência e o protagonismo da própria população negra no enfrentamento à escravidão, em vez de concentrar a narrativa exclusivamente na decisão da monarquia.

Com o passar dos anos, o 20 de novembro se consolidou como um marco de reflexão sobre o racismo, a desigualdade e a contribuição da população negra para a sociedade brasileira.

Em dezembro de 2023, a Lei nº 14.759 estabeleceu a celebração como feriado nacional. A primeira comemoração com essa condição ocorreu em 2024, quando a data passou a ser reconhecida oficialmente em todo o país.