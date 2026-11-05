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AFROPUNK Brasil 2026 terá distribuição de produtos e ativações de marca em Salvador

Festival ocupa o Parque de Exposições neste fim de semana, com shows de Jorja Smith, Kehlani, Gilberto Gil, Emicida e outros nomes da música

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 21:50

Afropunk Brasil
Afropunk Brasil Crédito: Divulgação

Salvador volta a ser palco de um dos encontros mais importantes da música e da cultura negra neste fim de semana. Nos dias 7 e 8 de novembro, o AFROPUNK Brasil 2026 reúne artistas nacionais e internacionais no Parque de Exposições, com uma programação que atravessa diferentes gerações e sonoridades. Além dos shows, o público encontrará ações de marcas parceiras espalhadas pelo evento.

Entre elas está a Club Social, que retorna ao festival após participar da edição de 2023. A marca prevê distribuição de produtos e presença em diferentes espaços de comunicação do evento, como painéis de LED, lambes e materiais promocionais.

A programação musical deste sábado (7) terá apresentações de Jorja Smith, FLO, Emicida, Lazzo, Ajulliacosta e Fantasmão, entre outros artistas. No domingo (8), sobem ao palco Kehlani, Kelela, Gilberto Gil, Gaby Amarantos e Criolo, além de NandaTsunami e DJ Belle.

Confira as atrações do AFROPUNK Brasil 2026

Jorja Smith canta no Sábado, 7 de novembro por Divulgação/Mike Excell
Trio britânico FLO canta no Sábado, 7 de novembro por Divulgação
Emicida canta no Sábado, 7 de novembro por Bruno Trindade/divulgação
Lazzo Matumbi canta no Sábado, 7 de novembro por Fernando Gomes
Ajuliacosta canta no Sábado, 7 de novembro por Divulgação
Fantasmão canta no Sábado, 7 de novembro por Arisson Marinho/CORREIO
Telefunksoul toca no Sábado, 7 de novembro por Divulgação
Kehlani canta no Domingo, 8 de novembro por Divulgação/IDW COMPANY
Kelela canta no Domingo, 8 de novembro por Divulgação
Gilberto Gil canta no Domingo, 8 de novembro por @solefotoitalia
Gaby Amarantos canta no Domingo, 8 de novembro por Divulgação
NandaTsunami canta no Domingo, 8 de novembro por Divulgação
Criolo canta no Domingo, 8 de novembro por Divulgação
DJ Belle toca no Domingo, 8 de novembro por Divulgação
Gilberto Gil, NandaTsunami, Emicida e Jorja Smith estarão no AFROPUNK Brasil 2026 por Divulgação
FLO e Kelela estarão no AFROPUNK Brasil 2026 por Divulgação
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Jorja Smith canta no Sábado, 7 de novembro por Divulgação/Mike Excell

A dimensão do festival também aparece no impacto sobre o turismo. Uma pesquisa realizada pela Jumppi Intelligence & Research em 2025 apontou que 88% dos entrevistados de fora de Salvador não viajariam para a capital baiana se não fosse pelo AFROPUNK. O dado reforça o papel do evento na movimentação cultural e econômica da cidade.

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Para a Club Social, a participação faz parte de uma estratégia de aproximação com manifestações culturais e com o público do festival. Segundo Irene Santini, gerente de Marketing da marca na Mondelēz Brasil, a iniciativa busca fortalecer essa conexão.

Em sua sexta edição no Brasil e quinta em Salvador, o AFROPUNK se consolidou como um dos principais eventos do calendário cultural da capital baiana, reunindo música, identidade e celebração da cultura negra.

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