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AFROPUNK Brasil terá palco de 98 metros inspirado nas ondas do mar em Salvador

Estrutura terá 220 m² de painéis de LED e cenografia orgânica para os shows dos dias 7 e 8 de novembro

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 19:00

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AFROPUNK Brasil terá palco gigante inspirado nas ondas do mar em Salvador Crédito: Divulgação

O AFROPUNK Brasil 2026 terá um palco de quase 100 metros de largura, com cenografia inspirada nos movimentos das ondas do mar. O festival acontece nos dias 7 e 8 de novembro, no Parque de Exposições de Salvador, com 16 atrações nacionais e internacionais.

A estrutura contará com 220 m² de painéis de LED e formas assimétricas que remetem à espuma formada quando as ondas quebram. O projeto é assinado pela Barros Arquitetura e Design.

Segundo o arquiteto Yan Barros, responsável pela criação, a cenografia parte da identidade visual desta edição e transforma referências do mar em contornos irregulares, vazios e ramificações distribuídos pela frente do palco.

Palco é destaque da experiência

A cada edição, o festival apresenta um novo projeto cenográfico. De acordo com Ana Amélia Nunes, sócia da IDW Company, responsável pela realização do evento, a estrutura é pensada como uma atração própria, capaz de envolver o público e aproximar música, arte e ancestralidade.

Confira as atrações do AFROPUNK Brasil 2026

Jorja Smith canta no Sábado, 7 de novembro por Divulgação/Mike Excell
Trio britânico FLO canta no Sábado, 7 de novembro por Divulgação
Emicida canta no Sábado, 7 de novembro por Bruno Trindade/divulgação
Lazzo Matumbi canta no Sábado, 7 de novembro por Fernando Gomes
Ajuliacosta canta no Sábado, 7 de novembro por Divulgação
Fantasmão canta no Sábado, 7 de novembro por Arisson Marinho/CORREIO
Telefunksoul toca no Sábado, 7 de novembro por Divulgação
Kehlani canta no Domingo, 8 de novembro por Divulgação/IDW COMPANY
Kelela canta no Domingo, 8 de novembro por Divulgação
Gilberto Gil canta no Domingo, 8 de novembro por @solefotoitalia
Gaby Amarantos canta no Domingo, 8 de novembro por Divulgação
NandaTsunami canta no Domingo, 8 de novembro por Divulgação
Criolo canta no Domingo, 8 de novembro por Divulgação
DJ Belle toca no Domingo, 8 de novembro por Divulgação
Gilberto Gil, NandaTsunami, Emicida e Jorja Smith estarão no AFROPUNK Brasil 2026 por Divulgação
FLO e Kelela estarão no AFROPUNK Brasil 2026 por Divulgação
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Jorja Smith canta no Sábado, 7 de novembro por Divulgação/Mike Excell

Entre os nomes confirmados para 2026 estão Gilberto Gil, Emicida, Gaby Amarantos, Jorja Smith e Ajulliacosta.

O AFROPUNK Brasil será realizado no Parque de Exposições, na Avenida Luís Viana Filho, em Salvador. A programação acontece nos dias 7 e 8 de novembro.

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