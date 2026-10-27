MÚSICA

AFROPUNK Brasil terá palco de 98 metros inspirado nas ondas do mar em Salvador

Estrutura terá 220 m² de painéis de LED e cenografia orgânica para os shows dos dias 7 e 8 de novembro

Heider Sacramento

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 19:00

AFROPUNK Brasil terá palco gigante inspirado nas ondas do mar em Salvador Crédito: Divulgação

O AFROPUNK Brasil 2026 terá um palco de quase 100 metros de largura, com cenografia inspirada nos movimentos das ondas do mar. O festival acontece nos dias 7 e 8 de novembro, no Parque de Exposições de Salvador, com 16 atrações nacionais e internacionais.

A estrutura contará com 220 m² de painéis de LED e formas assimétricas que remetem à espuma formada quando as ondas quebram. O projeto é assinado pela Barros Arquitetura e Design.

Segundo o arquiteto Yan Barros, responsável pela criação, a cenografia parte da identidade visual desta edição e transforma referências do mar em contornos irregulares, vazios e ramificações distribuídos pela frente do palco.

Palco é destaque da experiência

A cada edição, o festival apresenta um novo projeto cenográfico. De acordo com Ana Amélia Nunes, sócia da IDW Company, responsável pela realização do evento, a estrutura é pensada como uma atração própria, capaz de envolver o público e aproximar música, arte e ancestralidade.

Confira as atrações do AFROPUNK Brasil 2026 1 de 16

Entre os nomes confirmados para 2026 estão Gilberto Gil, Emicida, Gaby Amarantos, Jorja Smith e Ajulliacosta.