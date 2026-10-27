AFROPUNK Brasil terá palco de 98 metros inspirado nas ondas do mar em Salvador

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Heider Sacramento
Publicado em 27 de outubro de 2026 às 19:00
O AFROPUNK Brasil 2026 terá um palco de quase 100 metros de largura, com cenografia inspirada nos movimentos das ondas do mar. O festival acontece nos dias 7 e 8 de novembro, no Parque de Exposições de Salvador, com 16 atrações nacionais e internacionais.
A estrutura contará com 220 m² de painéis de LED e formas assimétricas que remetem à espuma formada quando as ondas quebram. O projeto é assinado pela Barros Arquitetura e Design.
Segundo o arquiteto Yan Barros, responsável pela criação, a cenografia parte da identidade visual desta edição e transforma referências do mar em contornos irregulares, vazios e ramificações distribuídos pela frente do palco.
Palco é destaque da experiência
A cada edição, o festival apresenta um novo projeto cenográfico. De acordo com Ana Amélia Nunes, sócia da IDW Company, responsável pela realização do evento, a estrutura é pensada como uma atração própria, capaz de envolver o público e aproximar música, arte e ancestralidade.
Confira as atrações do AFROPUNK Brasil 2026
Entre os nomes confirmados para 2026 estão Gilberto Gil, Emicida, Gaby Amarantos, Jorja Smith e Ajulliacosta.
O AFROPUNK Brasil será realizado no Parque de Exposições, na Avenida Luís Viana Filho, em Salvador. A programação acontece nos dias 7 e 8 de novembro.