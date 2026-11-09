FESTIVAL

AFROPUNK se consolida como espaço de encontro entre música, cultura e mercado

Presença de empresas no festival reflete aproximação entre mercado, música e identidade

Heider Sacramento

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 18:24

Afropunk Crédito: Foto Divulgação

A presença de grandes marcas em festivais de música vai muito além da exposição de logotipos e da distribuição de produtos. Em eventos como o AFROPUNK Brasil, que reúne artistas, movimentos culturais e diferentes expressões da cultura negra contemporânea, a aproximação entre empresas e público também passa por identidade, representatividade e conexão com territórios.

Realizado nos dias 7 e 8 de novembro, no Parque de Exposições, em Salvador, o AFROPUNK reuniu atrações nacionais e internacionais e voltou a atrair a atenção de empresas interessadas em participar de experiências culturais que dialogam com diferentes gerações. Entre as marcas apoiadoras desta edição esteve a Club Social, que retornou ao festival após participar do evento em 2023.

Para Amanda Sávia, coordenadora de Marketing da marca, a escolha está relacionada à presença da música e da cultura urbana na estratégia da empresa. Ela destaca que o festival reúne diferentes expressões artísticas e cria oportunidades de aproximação com comunidades que movimentam a cultura negra.

“Apoiar o AFROPUNK representa fortalecer o compromisso de Club Social com a música e a cultura urbana. É também uma oportunidade de valorizar as pessoas, os artistas e as comunidades que movimentam a cultura negra contemporânea”, afirma.

Nesta edição, a participação da empresa incluiu distribuição de produtos, presença em materiais de divulgação e painéis do festival, além de conteúdos produzidos em parceria com o evento e a participação de influenciadores. A estratégia combina ações presenciais e digitais para ampliar o contato com o público.

A aproximação com a cultura local

A relação da marca com festivais e movimentos culturais não começou no AFROPUNK. Segundo Amanda, nos últimos anos a empresa também esteve em iniciativas como BATEKOO, Heavy Baile e Faixa Preta Festival, além de grandes eventos musicais pelo país.

A executiva afirma que a expansão regional está entre as prioridades da estratégia de marketing. Nesse contexto, Salvador aparece como um território de interesse pela força de sua produção cultural e pela presença de manifestações que influenciam a música brasileira.

“Esse movimento também está conectado ao nosso foco de expansão e regionalização da marca, buscando fortalecer nossa presença em diferentes regiões do país e criar conexões cada vez mais próximas com as culturas e os públicos locais”, explica.

A presença de empresas em eventos culturais, porém, também coloca em discussão a importância de construir relações que ultrapassem a visibilidade de uma campanha. Para marcas que buscam dialogar com comunidades e manifestações culturais específicas, o desafio é manter uma atuação consistente e reconhecer os agentes que já constroem esses espaços.