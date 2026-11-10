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Agência da Bahia disputa prêmio de Economia Criativa após revelar talentos para a moda internacional

Empresa localizada em Salvador já lançou nomes no mercado da moda internacional

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 15:27

Modelos da 40 Graus Bahia tem conquistado mercado da moda internacional
Modelos da 40 Graus Bahia tem conquistado mercado da moda internacional Crédito: Divulgação

A agência de modelos 40 Graus Bahia, agência que atua na descoberta e desenvolvimento de modelos para o mercado da moda e do entretenimento, está na disputa pelo Prêmio ACB Melhores do Ano 2026, na categoria Economia Criativa. A gestora da agência, Léa Mattos, também concorre na categoria Jovem Destaque.

A participação na votação acontece pelo site www.acbmelhoresdoano.com.br, conforme os critérios estabelecidos pela organização. A votação segue aberta até 23 de novembro, e os vencedores serão anunciados em 10 de dezembro, durante cerimônia em Salvador.

Modelos da 40 Graus Bahia

Modelos estão sendo inseridos no mercado de moda internacional por Divulgação
Modelos estão sendo inseridos no mercado de moda internacional por Divulgação
Modelos estão sendo inseridos no mercado de moda internacional por Divulgação
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Modelos estão sendo inseridos no mercado de moda internacional por Divulgação

Promovido pela Associação Comercial da Bahia (ACB), em parceria com o BP Money, o prêmio chega à primeira edição com 14 categorias voltadas ao reconhecimento de empresas e lideranças do estado.

Pela 40 Graus Bahia, já foram descobertos pela agência nomes como Dudu Tozzi, descoberto por Léa Mattos, em 2020, em Morro de São Paulo, no extremo norte da Ilha de Tinharé, no município de Cairu. O modelo chegou às passarelas de Milão e participou de uma campanha da grife italiana Moschino.

O trabalho da agência passa pela realização de seleções, preparação e aproximação de novos rostos, os chamados new faces, de profissionais do setor da moda. Ao longo de sua atuação, a agência esteve envolvida em projetos com grandes nomes do mercado, incluindo o fotógrafo Mario Testino, que participou de uma iniciativa com modelos baianos.

Tags:

Moda Modelos

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