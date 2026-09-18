Agentes contra a máfia e resgate arriscado: filme de ação com Henry Cavill vira febre no streaming

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 18 de setembro de 2026 às 12:15
Recém-chegado ao catálogo nacional do Prime Video, 'Na Zona Cinzenta' virou febre no streaming após registrar uma bilheteria de US$ 27 milhões nos cinemas do mundo inteiro desde sua estreia em maio de 2026.
Dirigido por Guy Ritchie, o longa aposta em uma dupla de peso com Henry Cavill e Jake Gyllenhaal. Se o apelo dos astros falhou em atrair grandes públicos aos cinemas pela Black Bear Pictures, o cenário mudou no streaming, o título ficou no Top 8 no Prime Video do Brasil e ficou no Top 1 no Starz, nos Estados Unidos.
Filme 'Na Zona Cinzenta'
A trama segue uma equipe de agentes de elite que aterrissa em uma ilha particular para cobrar uma fortuna de um assalto bilionário controlada por um chefão do crime.
O plano sofre reviravolta quando o grupo precisa desviar o foco para salvar uma negociadora mantida refém. O elenco traz ainda Eiza González, Rosamund Pike e Carlos Bardem.