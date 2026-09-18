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Agentes contra a máfia e resgate arriscado: filme de ação com Henry Cavill vira febre no streaming

Assinado por Guy Ritchie, 'Na Zona Cinzenta' foi considerado um fracasso nos cinemas

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 12:15

Henry Cavill, Jake Gyllenhaal e Eiza González 'Na Zona Cinzenta' Crédito: Divulgação

Recém-chegado ao catálogo nacional do Prime Video, 'Na Zona Cinzenta' virou febre no streaming após registrar uma bilheteria de US$ 27 milhões nos cinemas do mundo inteiro desde sua estreia em maio de 2026.

Dirigido por Guy Ritchie, o longa aposta em uma dupla de peso com Henry Cavill e Jake Gyllenhaal. Se o apelo dos astros falhou em atrair grandes públicos aos cinemas pela Black Bear Pictures, o cenário mudou no streaming, o título ficou no Top 8 no Prime Video do Brasil e ficou no Top 1 no Starz, nos Estados Unidos.

Filme 'Na Zona Cinzenta'

Henry Cavill e Jake Gyllenhaal 'Na Zona Cinzenta' por Divulgação
Henry Cavill, Jake Gyllenhaal e Eiza González 'Na Zona Cinzenta' por Divulgação
Jake Gyllenhaal 'Na Zona Cinzenta' por Divulgação
Henry Cavill, Jake Gyllenhaal e Eiza González 'Na Zona Cinzenta' por Divulgação
Henry Cavill e Jake Gyllenhaal 'Na Zona Cinzenta' por Divulgação
Henry Cavill em 'Na Zona Cinzenta' por Divulgação
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Henry Cavill e Jake Gyllenhaal 'Na Zona Cinzenta' por Divulgação

A trama segue uma equipe de agentes de elite que aterrissa em uma ilha particular para cobrar uma fortuna de um assalto bilionário controlada por um chefão do crime.

O plano sofre reviravolta quando o grupo precisa desviar o foco para salvar uma negociadora mantida refém. O elenco traz ainda Eiza González, Rosamund Pike e Carlos Bardem.

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