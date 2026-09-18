CINEMA

Agentes contra a máfia e resgate arriscado: filme de ação com Henry Cavill vira febre no streaming

Assinado por Guy Ritchie, 'Na Zona Cinzenta' foi considerado um fracasso nos cinemas

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 12:15

Henry Cavill, Jake Gyllenhaal e Eiza González 'Na Zona Cinzenta' Crédito: Divulgação

Recém-chegado ao catálogo nacional do Prime Video, 'Na Zona Cinzenta' virou febre no streaming após registrar uma bilheteria de US$ 27 milhões nos cinemas do mundo inteiro desde sua estreia em maio de 2026.

Dirigido por Guy Ritchie, o longa aposta em uma dupla de peso com Henry Cavill e Jake Gyllenhaal. Se o apelo dos astros falhou em atrair grandes públicos aos cinemas pela Black Bear Pictures, o cenário mudou no streaming, o título ficou no Top 8 no Prime Video do Brasil e ficou no Top 1 no Starz, nos Estados Unidos.

Filme 'Na Zona Cinzenta' 1 de 6

A trama segue uma equipe de agentes de elite que aterrissa em uma ilha particular para cobrar uma fortuna de um assalto bilionário controlada por um chefão do crime.