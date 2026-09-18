TELEVISÃO

'Agora vazou de vez!': Saiba quem são todos os ex-participantes que estarão na nova temporada do 'MasterChef profissionais'

Band revelou novos nomes do elenco, que também terá cozinheiros anônimos; nova temporada estreia em 6 de outubro

Giuliana Mancini

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 10:17

Henrique Fogaça, Helena Rizzo e Erick Jacquin no 'MasterChef', da Band Crédito: Renato Pizutto/Band

A Band começou a revelar oficialmente o elenco da nova temporada do 'MasterChef Profissionais' e confirmou quatro ex-participantes que ainda não haviam sido divulgados. Marcelo Verde, Irina Cordeiro, Lubyanka Baltar e Willian Peters se juntam a Fernanda Oliveira, Hugo Merchan, Léo Santos, Léo Salles e Helena Furtado, que já haviam sido anunciados.

"Ops… agora vazou de vez! Já podemos revelar parte dos participantes da nova temporada do #MasterChefProfissionais. E vem mais por aí…", disse a emissora no anúncio.

Ex-participantes retornam para a nova temporada do MasterChef Profissionais 1 de 9

Marcelo Verde tem 37 anos, é de São Paulo e foi o vice-campeão da 1ª temporada do MasterChef Profissionais, em 2016. Aos 38 anos, Irina Cordeiro é de Natal e ficou em 3º lugar no MasterChef Profissionais de 2017. Lubyanka Baltar esteve na mesma edição, quando terminou na 5ª posição. Ela tem 46 anos e é de João Pessoa. Já Willian Peters foi o vice-campeão do MasterChef Profissionais do ano seguinte. Ele tem 42 anos e é de Porto Alegre.

O programa terá os nove ex-participantes, além de outros nove chefs anônimos. A sexta temporada chega à televisão no dia 6 de outubro, às 22h30, na Band, logo após a conclusão da 13ª temporada do MasterChef Amadores. Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça continuam no time de jurados.



Quem já foi anunciado?

Marcelo Verde, Irina Cordeiro, Lubyanka Baltar e Willian Peters são as novidades apresentadas agora pela Band.

Eles se juntam a cinco veteranos que já tinham sido revelados anteriormente: Fernanda Oliveira, Hugo Merchan, Léo Santos, Léo Salles e Helena Furtado.

Ex-participantes do MasterChef retornam para edição Profissionais 1 de 5