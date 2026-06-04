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Agrado se declara para Leandro em ‘Coração Acelerado’ nesta quinta (4 de junho)

Novela das 7 passa por reviravolta no capítulo de hoje

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 4 de junho de 2026 às 06:30

Agrado e Leandro em 'Coração Acelerado'
Agrado e Leandro em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de “Coração Acelerado” desta quinta-feira (4), Agrado (Isadora Cruz) e João Raul (Filipe Bragança) interrompem sua apresentação e declaram ao público que jamais cantarão sua música novamente. Já Eduarda (Gabz) segue com a apresentação, e Leandro (David Junior) a admira, mas fica preocupado com o segredo da amada. Ronei (Thomás Aquino) e Bará (Evaldo Macarrão) comemoram o sucesso da repercussão da festa.

No mesmo dia, Agrado se declara para Leandro, e João Raul pede um tempo para Naiane (Isabelle Drummond). Ana Castela e Gael (André Luiz Frambach) se encontram novamente.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo

Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo
Com direção artística de Carlos Araujo, a 'Coração Acelerado' já ocupou locações em Alto Paraíso de Goiás, Pirenópolis, São Gabriel de Goiás, Goiânia e Cidade de Goiás por Divulgação/Globo/Manoela Mello
Leandra Leal e Isabelle Drummond serão mãe e filha em Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Reprodução/Instagram
Paula Fernandes em Coração Acelerado por Divulgação/Globo
Mudança de visual para interpretar Agrado Garcia em 'Coração Acelerado' por Reprodução/Instagram e Globo/Manoella Mello
Coração Acelerado: João Raul grava cena em show real da dupla Maiara e Maraisa por Divulgação/Gabi de Morais
Naiane Sampaio (Isabelle Drummond), João Raul (Filipe Bragança) e Agrado Garcia (Isadora Cruz), o triângulo amoroso de "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond interpreta a influenciadora digital Naiane Sampaio na novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Isadora Cruz, protagonistas da novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Agrado e João Raul serão o par romântico a novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
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Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo

Zilá (Leandra Leal) diz a Cinara (Ramille) que Janete (Leticia Spiller) revelou tudo sobre a morte de Jean Carlos (Ricardo Pereira). Cinara copia o conteúdo do livro de Nora (Virgínia Rosa) e avisa a Ronei e Naiane que fará uma declaração oficial.

“Coração Acelerado” é exibida por volta de 19h30, após o BATV.

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Coração Acelerado

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