NOVELA DAS 7

Agrado se declara para Leandro em ‘Coração Acelerado’ nesta quinta (4 de junho)

Novela das 7 passa por reviravolta no capítulo de hoje

Felipe Sena

Publicado em 4 de junho de 2026 às 06:30

Agrado e Leandro em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de “Coração Acelerado” desta quinta-feira (4), Agrado (Isadora Cruz) e João Raul (Filipe Bragança) interrompem sua apresentação e declaram ao público que jamais cantarão sua música novamente. Já Eduarda (Gabz) segue com a apresentação, e Leandro (David Junior) a admira, mas fica preocupado com o segredo da amada. Ronei (Thomás Aquino) e Bará (Evaldo Macarrão) comemoram o sucesso da repercussão da festa.

No mesmo dia, Agrado se declara para Leandro, e João Raul pede um tempo para Naiane (Isabelle Drummond). Ana Castela e Gael (André Luiz Frambach) se encontram novamente.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo 1 de 10

Zilá (Leandra Leal) diz a Cinara (Ramille) que Janete (Leticia Spiller) revelou tudo sobre a morte de Jean Carlos (Ricardo Pereira). Cinara copia o conteúdo do livro de Nora (Virgínia Rosa) e avisa a Ronei e Naiane que fará uma declaração oficial.