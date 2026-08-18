CURIOSIDADES

Agricultor segue conselho de inteligência artificial, perde toda a plantação e tem prejuízo incalculável após resposta errada da IA

Um agricultor chinês confiou em uma IA para combater pragas e ervas daninhas, mas viu a plantação morrer em apenas um dia



Henrique Moraes

Agência Correio

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 19:33

Agricultor chinês perdeu cerca de 10 hectares de uma plantação de gergelim após seguir recomendações de uma inteligência artificial Crédito: Foto: Pete Miller Portraits/ Pexels

Uma ferramenta criada para facilitar decisões no campo acabou transformando uma orientação aparentemente simples em um prejuízo de grandes proporções. Um agricultor de 67 anos, identificado pelo sobrenome Wu, afirma ter perdido cerca de 10 hectares de uma plantação de gergelim depois de seguir recomendações da IA

O caso ocorreu em Chuzhou, na província chinesa de Anhui, e chama atenção para um problema cada vez mais presente com a popularização da IA: respostas convincentes nem sempre significam respostas corretas.

Hectares 1 de 4

Segundo relatos publicados sobre o episódio, as mudas começaram a murchar e morrer já no dia seguinte à aplicação dos produtos recomendados pelo sistema. A área perdida equivale a aproximadamente 100 mil metros quadrados, ou quase 25 acres.

Como o agricultor passou a confiar na IA

Wu já utilizava um chatbot havia cerca de um ano para auxiliar em diferentes tarefas da propriedade. Entre os assuntos consultados estavam fertilização, organização do trabalho e outras decisões relacionadas ao cultivo.

No começo, o agricultor teria desconfiado das respostas. Com o passar do tempo, porém, resultados que considerou positivos fizeram com que sua confiança aumentasse.

O problema foi justamente a mudança de comportamento: antes de colocar determinadas orientações em prática, ele deixou de confirmar as informações com especialistas ou outras fontes.

Esse detalhe é importante porque uma inteligência artificial pode apresentar uma resposta com aparência de certeza mesmo quando não possui contexto suficiente para avaliar uma situação específica.

O que a IA recomendou para a plantação

A situação se complicou quando Wu perguntou ao sistema qual seria a melhor maneira de combater ervas daninhas e pragas em uma plantação de gergelim.

A resposta indicou uma mistura de produtos químicos para o controle dos problemas. Entre os ingredientes mencionados estava o flufenacet, herbicida utilizado em diferentes contextos agrícolas, mas que exige atenção quanto à cultura, dose e forma de aplicação.

Caso na China chama atenção para os riscos de seguir recomendações de inteligência artificial sem consultar especialistas Crédito: Foto: Vie Studio/ Pexels

Estudos sobre o uso de herbicidas em lavouras de gergelim mostram que a tolerância da cultura pode variar bastante. Em uma pesquisa de campo, o flufenacet esteve entre os produtos associados a baixa emergência das plantas e pouco ou nenhum rendimento em determinadas condições.

Por que o produto pode ter prejudicado o gergelim

O gergelim é especialmente sensível a determinadas estratégias de controle químico, e um produto eficaz contra uma erva daninha pode causar danos à própria cultura quando utilizado fora das condições adequadas.

Uma pesquisa publicada pela Academia de Ciências Agrícolas de Henan avaliou diferentes herbicidas para o controle de plantas daninhas de folhas largas em lavouras de gergelim e destacou a necessidade de avaliar a segurança dos produtos especificamente para essa cultura.

No caso relatado na China, especialistas apontaram justamente que a recomendação não era adequada para aquele cenário. A consequência teria sido o efeito desejado contra as ervas daninhas, mas também um dano muito maior às mudas de gergelim.

“As ervas daninhas morreram, mas as mudas de gergelim morreram ainda mais rápido”, relatou Wu ao veículo CTWANT, segundo as reportagens sobre o episódio.

O prejuízo chegou a quanto?

Além da perda de praticamente toda a plantação atingida, o agricultor teria estimado o prejuízo em aproximadamente 150 mil yuans.

O caso envolve uma área de cerca de 25 acres, equivalente a aproximadamente 101 mil metros quadrados. A diferença em relação aos “10 hectares” decorre do arredondamento da conversão da área divulgada nas reportagens.

Mais do que o prejuízo financeiro imediato, a história mostra como uma orientação errada em setores de alto risco pode gerar consequências difíceis de reverter.