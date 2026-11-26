AGRONEGÓCIO

Agricultor transforma terreno no deserto em fazenda de 8 hectares, cria variedade única de fruta rara e ganha direitos por 25 anos

Ex-engenheiro apostou em uma fruta pouco conhecida no Quênia, superou sucessivos desafios e transformou 8 hectares em uma propriedade produtiva



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 17:17

Anthony Kinoti Mugambi abandonou a carreira nas telecomunicações para investir na produção comercial de pitayas Crédito: Divulgação / Antony Kinoti Mugambi

Durante oito anos, Anthony Kinoti Mugambi aguardou o resultado de uma aposta que poderia transformar sua vida. O engenheiro queniano decidiu cultivar pitayas em uma propriedade marcada pela escassez de chuvas e pelo solo repleto de pedras.

O que começou como um experimento agrícola deu origem a uma fazenda de pitaya com aproximadamente oito hectares. Além disso, o produtor conseguiu desenvolver uma variedade própria da fruta, protegida por lei.

Gravity Farms 1 de 7

Tudo começou com uma viagem à China

A trajetória de Mugambi na agricultura ganhou um novo rumo em 2012. Naquele período, o engenheiro começou a estudar as possibilidades comerciais da pitaya, também conhecida como fruta-do-dragão.

O interesse surgiu após uma viagem à China, onde encontrou a fruta à venda por US$ 10 a unidade. De volta ao Quênia, decidiu experimentar o cultivo em suas terras.

Por pertencer à família dos cactos, a planta apresenta resistência a períodos de seca. Além disso, existem diferentes variedades, como a pitaya-vermelha, conhecida por sua polpa de cor intensa e sabor adocicado.

Primeira tentativa terminou em fracasso

Sem outros produtores locais que pudessem orientá-lo, Mugambi precisou aprender por meio de tentativas e erros. Na primeira experiência, o excesso de água matou diversas das suas mudas.

Pitaya 1 de 7

Apesar da frustração, o engenheiro retomou o projeto. A recompensa só chegou em abril de 2020, quando conseguiu colher sua primeira pitaya. Ou seja, um sucesso após oito anos de tentativas frustradas e recomeços.

Desde então, o agricultor ampliou a área de produção e diversificou o plantio. Atualmente, a propriedade também cultiva a pitaya-amarela da variedade Palora, conhecida pelo sabor semelhante ao mel.

Propriedade agrícola reúne diferentes variedades de pitaya Crédito: Divulgação / Antony Kinoti Mugambi

Agricultor criou uma nova variedade de fruta

O sucesso da plantação incentivou Mugambi a investir no desenvolvimento de uma pitaya híbrida. Batizada de Kika, a variedade reúne características como maior doçura, aroma e conservação prolongada.

O produtor conseguiu proteger comercialmente sua criação por 25 anos. Assim como ocorre com outras variedades de frutas protegidas por direitos de propriedade intelectual, o registro permite controlar a exploração do material vegetal protegido.

Segundo a imprensa local, Mugambi também passou a compartilhar seus conhecimentos com outros produtores.