Agricultora nordestina premiada entre destaques do agro pela Forbes não gostava de queijo e hoje processa mais de 100 litros de leite por dia

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Luiz Dias
Agência Correio
Publicado em 25 de outubro de 2026 às 06:06
Antes de transformar o queijo em profissão e prêmios, Sheilane Maria Rodrigues Magalhães nem sequer gostava dele. Foi o marido, Edvando Rosa de Oliveira, quem apresentou a ela uma tradição que já existia na família dele de queijos artesanais.
Após entrar em contato com os conhecimentos da família pela sogra, Sheilane começou uma pequena operação em 2008, na Fazenda Timbaúba, em Hidrolândia (CE). O que começou simples, rapidamente atingiu níveis agroindustriais e conquistou o bronze na categoria Média Propriedade do Prêmio Mulheres do Agro.
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A relação de Sheilane com o queijo não começou em um curso ou faculdade. Ao contrário: ela aprendeu as primeiras técnicas dentro de casa, orientada pelo marido. Esse primeiro contato gerou curiosidade e esta urgiu pela formação.
Então vieram cursos no Senai e no Sebrae, pesquisas sobre processos de fabricação e maturação e uma rotina de testes para aperfeiçoar os produtos. Segundo ela, a vontade de saber a levava a cada vez mais especializações para testar novas técnicas e conhecimentos.
Um dos primeiros resultados desse período ganhou um nome que resume a própria história: Peleja.
O queijo autoral recebeu o nome em referência às dificuldades enfrentadas para começar o negócio familiar. A produção também inclui queijo coalho artesanal feito com leite cru, versões com ervas e produtos trufados, além de nata.
A trajetória até o reconhecimento não foi rápida, nem simples, e a virada de chave veio apenas em 2017. Mirando expandir seu negócio, Sheilane recorreu ao Agroamigo, programa de microcrédito rural do Banco do Nordeste, e contratou inicialmente R$ 5 mil.
O recurso ajudou a família a substituir animais por vacas de maior produtividade e a construir uma estrutura para produzir os queijos separadamente da casa. Depois disso, a agroindústria acabaria se tornando a principal fonte de renda familiar.
Nos anos seguintes, Sheilane conduziu a formalização do empreendimento, conquistou selos de inspeção sanitária e investiu em melhoramento genético, energia solar e compostagem.
Em 2024, produtos da Fazenda Timbaúba participaram do Mundial de Queijos do Brasil, em São Paulo. Para chegar à competição, a produtora chegou a atravessar um riacho com água pela cintura, carregando os queijos acima da cabeça, depois que chuvas dificultaram o acesso à propriedade.
O reconhecimento chegou em 2026. Entre centenas de candidaturas avaliadas pelo Prêmio Mulheres do Agro, Sheilane alcançou o terceiro lugar entre as médias propriedades rurais brasileiras.