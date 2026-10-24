MULHERES NO AGRO

Agricultora poderosa do agro, destaque na Forbes, está há 30 anos no campo e levou drones a fazenda na Bahia

Suzana Viccini ajudou a profissionalizar propriedade familiar no Oeste baiano e introduziu agricultura de precisão e bioinsumos



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 06:06

Mulher está dentro do top 100 mulheres poderosas do agronegócio brasileiro escolhidas pela Forbes Crédito: Divulgação / Núcleo Mulheres do Agro Oeste da Bahia

Quando a família de Suzana Muterle Viccini chegou ao Oeste da Bahia, na década de 1980, produzir grãos no Cerrado era bem mais difícil. Estradas eram precárias, o solo exigia muito trabalho e a tecnologia era escassa.

Décadas depois, a produtora aparece em uma realidade quase oposta. Na Fazenda Querência dos Pampas, em Barreiras (BA), drones sobrevoam áreas agrícolas, ferramentas de agricultura de precisão ajudam no manejo e bioinsumos passaram a integrar a produção.

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Tecnologia no campo

A entrada de Suzana na administração não ocorreu de uma única vez. Segundo a própria produtora, ela foi encontrando espaço conforme surgiam novas demandas dentro do negócio da família.

Com o tempo, passou a participar da profissionalização dos processos administrativos e da adoção de novas tecnologias. Monitoramento por drones, agricultura de precisão e produtos biológicos estão entre as mudanças implementadas na Fazenda Querência dos Pampas.

A modernização não ficou restrita ao aumento da produtividade. A fazenda trabalha com plantio direto, áreas irrigadas e ações de conservação do solo, de nascentes, do rio e de trechos do Cerrado, segundo relato da produtora.

Suzana relaciona parte desse desenvolvimento à própria história agrícola do Oeste da Bahia. Quando os primeiros produtores chegaram à região, características como o solo ácido obrigaram agricultores a buscar conhecimento técnico e soluções conjuntas para tornar o Cerrado produtivo.

Nos dias atuais, a fronteira agrícola brasileira começa a avançar pelo oeste baiano, por meio do movimento MATOPIBA, proporcionado pela transposição do Velho Chico Crédito: André Koehne / Wikimedia Commons

Mulheres ganham espaço

Foi também fora da porteira que Suzana ampliou sua atuação. Em 2016, participou da criação do Núcleo das Mulheres do Agro do Oeste da Bahia, grupo que posteriormente se tornou uma associação formal.

A organização começou reunindo mulheres ligadas ao campo para trocar experiências, mas passou a desenvolver projetos de capacitação, sustentabilidade, responsabilidade social e preparação de novas gerações para assumir negócios familiares.

Suzana permaneceu à frente da entidade ao longo dos anos e foi reeleita por unanimidade para a presidência no biênio 2025-2026. A associação também mantém iniciativas sociais, ambientais e educacionais em municípios do Oeste baiano.

A atuação ajudou a transformar a produtora em um dos nomes conhecidos do agronegócio regional. Na avaliação do Prêmio Mulheres do Agro, entram fatores que vão além do volume produzido, como uso de recursos naturais, conservação do solo, governança, eficiência e relacionamento com as comunidades.