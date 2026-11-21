ASTROLOGIA

Água também tem seus limites! Por que Câncer, Escorpião e Peixes lidam de formas tão diferentes com a dor emocional?

Os três signos são conhecidos pela intensidade dos sentimentos, mas cada um reage de um jeito quando se sente magoado

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de novembro de 2026 às 13:00

Signos Crédito: Imagem gerada por IA

Câncer, Escorpião e Peixes pertencem ao elemento Água e, por isso, costumam ser associados à sensibilidade, à intuição e à profundidade emocional. Mas isso não significa que os três enfrentem mágoas da mesma maneira. Diante de uma decepção, cada signo desenvolve uma reação particular, que tem relação com suas características astrológicas.

Na astrologia, o elemento representa a maneira como os signos sentem e percebem as emoções. Já a modalidade, os regentes e a posição de cada um no zodíaco ajudam a explicar o que fazem com esses sentimentos. Câncer tende a procurar segurança, Escorpião prefere processar a dor em silêncio e Peixes pode tentar compreender o outro até quando deveria estabelecer limites. As informações são do site "Times of India".

Câncer procura um lugar seguro

Regido pela Lua, Câncer tem uma ligação forte com o lar, as lembranças e a necessidade de acolhimento. Quando se sente ferido, sua primeira reação costuma ser buscar proteção. Pode se afastar um pouco, ficar perto de pessoas de confiança ou recorrer a hábitos que tragam conforto.

É como o caranguejo que se recolhe à própria concha: o canceriano precisa de um tempo para recuperar a segurança emocional antes de enfrentar o que aconteceu. Mas esse afastamento não significa que pretende fugir do problema para sempre. Como é um signo cardinal, também tem iniciativa para agir quando se sente preparado. Isso pode envolver estabelecer limites com alguém ou finalmente conversar sobre um assunto que vinha sendo evitado.

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O desafio está na relação com o passado. Câncer pode associar uma mágoa recente a experiências antigas, fazendo com que um comentário aparentemente pequeno desperte sentimentos muito maiores. Por isso, cobranças e discussões no calor do momento tendem a piorar a situação. Acolhimento, paciência e uma conversa cuidadosa costumam funcionar melhor.

Escorpião processa a dor em silêncio

Escorpião costuma reagir de maneira mais reservada quando é magoado. Por fora, pode parecer tranquilo ou até indiferente. Por dentro, porém, está tentando entender o que aconteceu, por que aconteceu e o que aquela experiência revela sobre a confiança que depositava na outra pessoa.

Na astrologia tradicional, o signo é regido por Marte, enquanto a astrologia moderna também o associa a Plutão. Esses dois planetas são relacionados à intensidade, à sobrevivência e às transformações profundas. Como signo fixo, Escorpião tende a permanecer ligado ao que viveu, e isso pode fazer com que uma decepção demore a ser superada.

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Perdoar é possível, mas esquecer não costuma ser tão simples. Alguns escorpianos preferem encerrar definitivamente uma relação depois de uma quebra de confiança. Outros enfrentam o sofrimento de maneira intensa e saem da experiência com uma visão diferente de si mesmos e dos outros.

A associação de Escorpião com a oitava casa astrológica também reforça os temas de crise, intimidade e transformação. Tentar forçar uma conversa antes que o signo esteja pronto raramente ajuda. Para reconstruir a confiança, atitudes consistentes e lealdade demonstrada ao longo do tempo podem valer mais do que promessas.

Peixes perdoa, às vezes rápido demais

Peixes tem uma relação diferente com o sofrimento. Regido tradicionalmente por Júpiter e, na astrologia moderna, por Netuno, o signo é associado à empatia, à fé e à capacidade de compreender diferentes perspectivas. Quando alguém o magoa, pode acabar tentando justificar o comportamento da outra pessoa, mesmo quando não teve responsabilidade pelo que aconteceu.

Essa sensibilidade também é uma qualidade. Piscianos podem deixar ressentimentos para trás e ajudar a recuperar relações que pareciam não ter mais solução. O problema aparece quando a disposição para perdoar faz com que aceitem repetidamente situações que provocam sofrimento.

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Associado à décima segunda casa astrológica, Peixes também é relacionado ao encerramento de ciclos e ao desapego. Em vez de encarar uma situação dolorosa, o signo pode preferir se refugiar em fantasias, distrações ou atividades que ajudem a esquecer temporariamente o problema.