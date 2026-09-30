TURISMO

Águas da Prata reúne 10 fontes minerais e mais de 90 cachoeiras: rota virou roteiro disputado e impulsiona turismo em 2026

Destino na Serra da Mantiqueira combina nascentes, quedas d’água, trilhas e o Caminho da Fé



Jean Candido

Agência Correio

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 17:15

Vista aérea de Águas da Prata revela a área urbana integrada à paisagem de montanhas, áreas verdes e propriedades rurais Crédito: Prefeitura de Águas da Prata

Entre fontes minerais, cachoeiras e caminhos que avançam pela Serra da Mantiqueira, Águas da Prata reúne uma região marcada pela presença constante da água. O município paulista tem 10 fontes destacadas pelo turismo estadual e mais de 90 cachoeiras registradas no mapa turístico municipal.

A vocação turística ganhou um novo capítulo em 2026. Criado no município em 2003, o Caminho da Fé passou a ser reconhecido oficialmente como Roteiro Turístico Federal após a aprovação da Lei nº 15.449, em julho deste ano.

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Mais do que concentrar atrações naturais, a cidade transformou nascentes, trilhas e montanhas em sua própria identidade. O resultado é um destino em que fontes minerais aparecem próximas à área urbana, enquanto cachoeiras e caminhos levam o visitante para áreas mais afastadas do centro.

As 10 fontes minerais que ajudam a explicar o nome da cidade

A relação com as águas começa nas próprias fontes. O turismo estadual destaca 10 nascentes minerais no município, entre elas Fonte do Padre, Pedra do Boi, Juventude, Vitória, Vilela, Platina, Paiol, Fontanário Prata, Fonte Nova e Fonte da Garganta. Texto colado

As características das águas também variam. A Secretaria de Turismo e Viagens de São Paulo cita propriedades alcalinas, bicarbonatadas e radioativas entre as fontes encontradas em Águas da Prata. Texto colado

Ao longo do tempo, a presença dessas nascentes ajudou a construir a imagem do município como destino serrano. Parques, fontes públicas e antigos equipamentos relacionados ao aproveitamento das águas passaram a fazer parte da paisagem turística local. Texto colado

Mais de 90 cachoeiras aparecem no mapa turístico

Quando o roteiro deixa as fontes para trás, a paisagem ganha outro ritmo. O mapa turístico municipal registra mais de 90 cachoeiras espalhadas pelo território, além de trilhas e áreas naturais. Texto colado

Entre os pontos citados estão Cascatinha, Fonte Platina, Bugio, Serrote, Ponte de Pedra, Índias e Sete Quedas. O acesso varia de acordo com cada atração, já que alguns locais dependem de trilhas ou ficam em áreas rurais. Texto colado

Essa variedade faz com que a água apareça em diferentes cenários do município. Há nascentes próximas à região urbana e quedas d’água localizadas a poucos quilômetros dali, criando uma conexão direta entre a cidade e as áreas de natureza. Texto colado

Caminho da Fé ganhou reconhecimento federal em 2026

Outro elemento importante da paisagem turística é o Caminho da Fé. A rota foi inaugurada em 11 de fevereiro de 2003, em Águas da Prata, inspirada no tradicional Caminho de Santiago de Compostela. Desde então, passou a receber caminhantes e ciclistas em trajetos que atravessam municípios de São Paulo e Minas Gerais. Texto colado

O reconhecimento federal acrescentou uma nova dimensão à história do percurso. Com a Lei nº 15.449, sancionada em 2026, o caminho passou oficialmente à categoria de Roteiro Turístico Federal. Texto colado

Para além das águas, o relevo também ocupa espaço importante no turismo local. O Pico do Gavião aparece entre os principais atrativos, especialmente para quem procura paisagens serranas e atividades ao ar livre. A lista turística também reúne a Fonte Vilela, a Cascatinha e o conjunto de cachoeiras da Sete Quedas. Texto colado

Em março de 2026, Águas da Prata ainda recebeu um workshop da Rede Estadual de Trilhas de São Paulo, reforçando a relação do município com caminhadas, natureza e turismo de montanha. Texto colado