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Ainda dá tempo de mudar tudo: 4 signos podem chegar ao fim de 2026 em uma situação muito melhor

Carreira, relacionamentos e vida familiar podem passar por mudanças importantes nos próximos meses, segundo uma astróloga

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 11:00

Signos e mudanças
Signos e mudanças Crédito: Imagem gerada por IA

Ainda faltam pouco mais de dois meses para o fim de 2026, mas esse tempo pode ser suficiente para mudar bastante a vida de alguns signos. Depois de um período de questionamentos e decisões difíceis, quatro deles podem começar a construir uma realidade mais próxima do que realmente desejam.

Segundo a astróloga May, a influência de Marte em Leão, iniciada no fim de setembro, ajuda a impulsionar mudanças importantes. Em vez de insistir em objetivos que já perderam o sentido, a proposta é reconhecer o que vale a pena conquistar, rever relações e abandonar padrões que impedem o crescimento. Para esses signos, o fim do ano pode ser bem diferente do que imaginavam. Veja a previsão divulgada pelo site "Your Tango".

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Touro

Touro pode começar a construir a vida familiar que sempre desejou. Mudanças na casa, planos de ampliar a família ou a vontade de criar um ambiente mais acolhedor podem ganhar importância até o fim do ano. Também pode surgir a necessidade de olhar para o passado e rever algumas relações familiares que ainda provocam desconforto. Segundo May, esse processo ajuda Touro a entender suas origens sem permitir que experiências antigas determinem todas as escolhas do presente.

Dica cósmica: não tenha medo de estabelecer limites com familiares ou mudar hábitos que já não fazem bem. É possível valorizar suas raízes sem repetir os mesmos padrões.

Decoração que é a cara de Touro

Decoração que é a cara de Touro: banheiro estilo spa com velas e plantas por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: closet organizado e sofisticado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: sala com plantas e elementos naturais por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: sofá grande com mantas e almofadas por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: sala aconchegante com tons neutros e naturais por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: quarto confortável com tecidos macios por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: cozinha elegante com madeira e detalhes clássicos por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: cantinho de café charmoso por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: varanda com clima relaxante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Touro: mesa de jantar elegante e convidativa por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Touro: banheiro estilo spa com velas e plantas por Imagem gerada por IA

Leão

Leão pode terminar 2026 com uma visão muito diferente sobre si mesmo e sobre aquilo que deseja conquistar. Ao longo dos próximos meses, o signo pode perceber que reconhecimento e aplausos não são suficientes quando os objetivos perseguidos já não correspondem às suas vontades reais. A astróloga May avalia que esse período favorece o abandono de comportamentos e expectativas ultrapassados. Com isso, Leão pode direcionar a energia para projetos mais significativos e construir uma confiança menos dependente da aprovação alheia.

Dica cósmica: antes de perseguir uma nova conquista, pergunte a si mesmo se ela realmente representa o que você quer ou se serve apenas para impressionar outras pessoas.

Decoração que é a cara de Leão

Decoração que é a cara de Leão: sala luxuosa com sofá de veludo e detalhes dourados por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: quarto sofisticado estilo hotel cinco estrelas por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: sala de jantar sofisticada para receber convidados por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: sala com lustre imponente e pé-direito alto por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: hall de entrada digno de mansão por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: closet glamouroso com iluminação perfeita por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: banheiro de luxo com banheira elegante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: cantinho de beleza ou maquiagem sofisticado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: varanda com vista impressionante da cidade por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Leão: sala com obras de arte marcantes por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Leão: sala luxuosa com sofá de veludo e detalhes dourados por Imagem gerada por IA

Escorpião

A vida profissional pode passar por uma transformação importante para Escorpião até o fim do ano. Quem deseja reconhecimento, uma promoção ou uma posição de maior responsabilidade pode sentir mais disposição para agir e mostrar o próprio potencial. Mas o período também pode trazer uma reflexão sobre o significado do sucesso. Talvez o signo perceba que algumas metas antigas já não fazem sentido ou que passou tempo demais tentando provar seu valor para os outros. Segundo May, abandonar essa necessidade pode abrir espaço para uma trajetória mais alinhada aos próprios desejos.

Dica cósmica: busque crescimento profissional, mas não transforme a necessidade de reconhecimento em uma obrigação de provar seu valor o tempo todo.

Decoração que é a cara de Escorpião

Decoração que é a cara de Escorpião: espaço de autocuidado com vibe sensual por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: cozinha moderna com tons escuros por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: closet sofisticado e minimalista por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: varanda noturna com iluminação indireta por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: sala com arte intensa e impactante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: sala escura com iluminação dramática por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: quarto com tons profundos e clima intimista por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: cantinho secreto de leitura por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: banheiro luxuoso com iluminação baixa por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Escorpião: sala com velas e clima misterioso por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Escorpião: espaço de autocuidado com vibe sensual por Imagem gerada por IA

Aquário

Aquário pode descobrir quem realmente merece continuar ao seu lado e quais relações contribuem para seu crescimento. Algumas conversas podem trazer aprendizados importantes, especialmente quando envolvem pessoas experientes, professores ou alguém que funcione como mentor. May destaca que esses encontros podem até mudar a maneira como o signo enxerga o mundo. Ao prestar mais atenção aos conselhos e considerar perspectivas diferentes, Aquário pode tomar decisões mais conscientes e chegar ao fim de 2026 com mais clareza sobre o lugar que deseja ocupar.

Dica cósmica: ouça quem tem algo relevante a ensinar, mesmo quando a opinião for diferente da sua. Uma nova perspectiva pode ajudar você a enxergar caminhos que ainda não havia considerado.

Decoração que é a cara de Aquário

Decoração que é a cara de Aquário: cozinha moderna com design funcional por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: sala moderna com design diferente, mas clean por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: quarto moderno com toque futurista sutil por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: varanda urbana contemporânea por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: iluminação criativa e aconchegante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: home office tecnológico, mas elegante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: sala com peças de design autoral por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: espaço criativo organizado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: cantinho tech discreto e integrado por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Aquário: sala com arte moderna e personalidade por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Aquário: cozinha moderna com design funcional por Imagem gerada por IA

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