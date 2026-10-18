ASTROLOGIA

Ainda dá tempo de mudar tudo: 4 signos podem chegar ao fim de 2026 em uma situação muito melhor

Carreira, relacionamentos e vida familiar podem passar por mudanças importantes nos próximos meses, segundo uma astróloga

Giuliana Mancini

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 11:00

Signos e mudanças Crédito: Imagem gerada por IA

Ainda faltam pouco mais de dois meses para o fim de 2026, mas esse tempo pode ser suficiente para mudar bastante a vida de alguns signos. Depois de um período de questionamentos e decisões difíceis, quatro deles podem começar a construir uma realidade mais próxima do que realmente desejam.

Segundo a astróloga May, a influência de Marte em Leão, iniciada no fim de setembro, ajuda a impulsionar mudanças importantes. Em vez de insistir em objetivos que já perderam o sentido, a proposta é reconhecer o que vale a pena conquistar, rever relações e abandonar padrões que impedem o crescimento. Para esses signos, o fim do ano pode ser bem diferente do que imaginavam. Veja a previsão divulgada pelo site "Your Tango".

Touro

Touro pode começar a construir a vida familiar que sempre desejou. Mudanças na casa, planos de ampliar a família ou a vontade de criar um ambiente mais acolhedor podem ganhar importância até o fim do ano. Também pode surgir a necessidade de olhar para o passado e rever algumas relações familiares que ainda provocam desconforto. Segundo May, esse processo ajuda Touro a entender suas origens sem permitir que experiências antigas determinem todas as escolhas do presente.

Dica cósmica: não tenha medo de estabelecer limites com familiares ou mudar hábitos que já não fazem bem. É possível valorizar suas raízes sem repetir os mesmos padrões.

Decoração que é a cara de Touro 1 de 10

Leão

Leão pode terminar 2026 com uma visão muito diferente sobre si mesmo e sobre aquilo que deseja conquistar. Ao longo dos próximos meses, o signo pode perceber que reconhecimento e aplausos não são suficientes quando os objetivos perseguidos já não correspondem às suas vontades reais. A astróloga May avalia que esse período favorece o abandono de comportamentos e expectativas ultrapassados. Com isso, Leão pode direcionar a energia para projetos mais significativos e construir uma confiança menos dependente da aprovação alheia.

Dica cósmica: antes de perseguir uma nova conquista, pergunte a si mesmo se ela realmente representa o que você quer ou se serve apenas para impressionar outras pessoas.

Decoração que é a cara de Leão 1 de 10

Escorpião

A vida profissional pode passar por uma transformação importante para Escorpião até o fim do ano. Quem deseja reconhecimento, uma promoção ou uma posição de maior responsabilidade pode sentir mais disposição para agir e mostrar o próprio potencial. Mas o período também pode trazer uma reflexão sobre o significado do sucesso. Talvez o signo perceba que algumas metas antigas já não fazem sentido ou que passou tempo demais tentando provar seu valor para os outros. Segundo May, abandonar essa necessidade pode abrir espaço para uma trajetória mais alinhada aos próprios desejos.

Dica cósmica: busque crescimento profissional, mas não transforme a necessidade de reconhecimento em uma obrigação de provar seu valor o tempo todo.

Decoração que é a cara de Escorpião 1 de 10

Aquário

Aquário pode descobrir quem realmente merece continuar ao seu lado e quais relações contribuem para seu crescimento. Algumas conversas podem trazer aprendizados importantes, especialmente quando envolvem pessoas experientes, professores ou alguém que funcione como mentor. May destaca que esses encontros podem até mudar a maneira como o signo enxerga o mundo. Ao prestar mais atenção aos conselhos e considerar perspectivas diferentes, Aquário pode tomar decisões mais conscientes e chegar ao fim de 2026 com mais clareza sobre o lugar que deseja ocupar.

Dica cósmica: ouça quem tem algo relevante a ensinar, mesmo quando a opinião for diferente da sua. Uma nova perspectiva pode ajudar você a enxergar caminhos que ainda não havia considerado.