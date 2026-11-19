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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 19 de novembro de 2026 às 12:21
Sabe quando o aipim não amolece de jeito nenhum na panela e fica dura? Um truque simples de choque térmico, resolve esse problema.
Aprenda a fazer um aipim macio e que derrete na boca
1 kg de aipim (mandioca ou macaxeira) fresca descascada
Água suficiente para cobrir a raiz na panela
1 copo grande de água gelada (com 3 pedras de gelo) para o choque térmico
1 colher de sopa de sal
2 colheres de sopa de manteiga de garrafa ou manteiga comum para servir
Descasque o aipim removendo a casca marrom externa e a película branca/rosada interna. Lave bem e corte como preferir.
Coloque os pedaços na panela de pressão e cubra com água fria até ultrapassar dois dedos acima do alimento. Não adicione sal nesta etapa.
Tampe a panela e leve ao fogo alto. Quando começar a chiar, abaixe para fogo médio e conte 20 minutos.
Desligue o fogo e retire a pressão com cuidado levantando a válvula com um garfo.
Abra a tampa e verifique o ponto. Se ainda estiver firme, despeje imediatamente o copo de água gelada com gelo na água quente da panela.
Adicione a colher de sopa de sal e misture levemente com uma colher.
Tampe a panela de pressão novamente e cozinhe por mais 10 minutos após pegar pressão.
Desligue, deixe a pressão sair completamente, escorra a água e passe o aipim para uma travessa. Sirva com manteiga derretendo por cima.