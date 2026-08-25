ASTROLOGIA

Ajudinha extra! Universo impulsiona 3 signos a deixar a tristeza para trás e recuperar a felicidade a partir de hoje (25 de agosto)

Uma fase de tristeza pode começar a perder força, abrindo espaço para cura emocional, novas ideias e uma sensação de leveza nos próximos dias

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 05:00

Signos e mensagem do universo Crédito: Imagem gerada por IA

A partir de hoje, 25 de agosto, três signos podem perceber uma mudança importante na maneira como lidam com sentimentos que vinham pesando há algum tempo. O período favorece a cura de antigas feridas, o desapego do que já não faz bem e a abertura para experiências capazes de trazer mais alegria.

Nem sempre a felicidade chega por meio de uma grande novidade. Às vezes, ela aparece quando finalmente conseguimos deixar para trás uma situação que nos prendia ao passado. Para Gêmeos, Libra e Capricórnio, os próximos dias podem marcar justamente esse momento de virada. Veja a previsão do site "Your Tango".

Gêmeos: Quando uma ideia desperta seu interesse, você costuma mergulhar de cabeça. Nos próximos dias, uma inspiração pode fazer você recuperar justamente essa vontade de criar, experimentar e se envolver com algo que realmente desperte sua curiosidade.

Um projeto criativo, um novo hobby ou até uma atividade que você havia deixado de lado pode ocupar sua mente de uma maneira positiva. Depois de um período mais pesado, encontrar algo que desperte entusiasmo novamente pode fazer uma diferença enorme no seu humor.

O mais importante será não ignorar aquilo que traz prazer genuíno. Você não precisa ter todas as respostas ou saber exatamente onde uma nova ideia vai levar. Permitir-se começar já pode ser suficiente para mudar o tom dos próximos dias.

Dica cósmica: Dê espaço para aquilo que desperta sua criatividade e faz você se sentir vivo novamente.

Viagens que são a cara de Gêmeos 1 de 10

Libra: Você pode começar a perceber que carregou uma tristeza por tempo demais. Uma mudança de perspectiva ajuda a enxergar que determinada situação não precisa continuar ocupando tanto espaço na sua vida.

Esse processo pode acontecer aos poucos. Primeiro vem a compreensão do que precisa ser deixado para trás. Depois, surge a vontade de parar de alimentar pensamentos que mantêm você preso ao passado. Aos poucos, o presente volta a parecer mais interessante do que aquilo que já aconteceu.

A sensação de alívio pode ser especialmente forte porque você começa a entender que seguir em frente não significa fingir que nada aconteceu. Significa apenas escolher não deixar uma experiência antiga determinar como você vai se sentir daqui para frente.

Dica cósmica: Você não precisa carregar para o presente aquilo que já cumpriu seu papel na sua história.

Viagens que são a cara de Libra 1 de 10

Capricórnio: Você pode finalmente encontrar coragem para se afastar de uma situação que vinha causando sofrimento. Talvez já soubesse que precisava tomar essa decisão, mas ainda faltasse segurança para dar o primeiro passo.

Nos próximos dias, essa resistência pode diminuir. Uma percepção mais clara sobre o que você realmente quer para a própria vida ajuda a entender que permanecer em algo doloroso não é a única opção.

Ao se permitir seguir em frente, você abre espaço para uma fase mais leve. A felicidade pode não surgir imediatamente como uma grande transformação, mas começa no momento em que você decide não continuar preso ao que já fez mal.

Dica cósmica: Não confunda persistência com obrigação de permanecer em uma situação que deixou de fazer bem.