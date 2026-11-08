FAMOSOS

Alanis Morissette abre o jogo sobre orientação sexual e surpreende: 'Eu sou'

Cantora canadense de 52 anos é mãe de três filhos e casada com o rapper Souleye desde 2010

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 12:32

Alanis Morissette Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Alanis Morissette decidiu falar abertamente sobre a sua vida amorosa e pegou todo mundo de surpresa durante uma entrevista. A cantora de 52 anos abriu o jogo sobre sua sexualidade no podcast norte-americano 'Handsome', apresentado pelas comediantes Fortune Feimster, Mae Martin e Tig Notaro.

A cantora Alanis Morissette 1 de 8

A conversa começou quando Fortune comentou sobre os relacionamentos passados da artista, que renderam letras marcantes sobre desilusões amorosas. A apresentadora brincou sobre as decepções com homens e perguntou se o sofrimento nunca tinha feito Alanis cogitar se relacionar com mulheres.

"Eu sou pansexual, então sim", respondeu Alanis sem rodeios. A confirmação gerou risos imediatos no estúdio e pegou Tig Notaro de surpresa. "Espera, você não é mesmo pansexual, é?", perguntou a comediante. A artista canadense logo reforçou: "Eu sou".

A resposta rápida deixou Tig Notaro surpreso. Sem acreditar no que ouviu, a comediante insistiu: "Espera, você não é mesmo, é?". A cantora fez questão de reforçar com firmeza: "Eu sou".