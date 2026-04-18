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Alaorzinho sofre acidente de avião e deixa todos preocupados em ‘Coração Acelerado’ neste sábado (18 de abril)

Conflitos em meio a preocupação com Alaorzinho marcam capítulo de novela das 7

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 18 de abril de 2026 às 10:07

Alaorzinho fica desacordado
Alaorzinho fica desacordado Crédito: Reprodução | TV Globo

No capítulo de “Coração Acelerado” deste sábado (18), a vida de Alaorzinho (Daniel de Oliveira) estará em perigo. Tudo começa com a família Amaral sofrendo com a falta de notícias sobre o avião que levava Alaorzinho para São Paulo.

Janete (Leticia Spiller) começa a temer que tenha acontecido algo grave, e Naiane (Isabelle Drummond) pede socorro a João Raul (Filipe Bragança), com medo de perder o pai, e Ronei (Thomás Aquino) se preocupa com o estado de Zilá (Leandra Leal).

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo

Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo
Com direção artística de Carlos Araujo, a 'Coração Acelerado' já ocupou locações em Alto Paraíso de Goiás, Pirenópolis, São Gabriel de Goiás, Goiânia e Cidade de Goiás por Divulgação/Globo/Manoela Mello
Leandra Leal e Isabelle Drummond serão mãe e filha em Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Reprodução/Instagram
Paula Fernandes em Coração Acelerado por Divulgação/Globo
Mudança de visual para interpretar Agrado Garcia em 'Coração Acelerado' por Reprodução/Instagram e Globo/Manoella Mello
Coração Acelerado: João Raul grava cena em show real da dupla Maiara e Maraisa por Divulgação/Gabi de Morais
Naiane Sampaio (Isabelle Drummond), João Raul (Filipe Bragança) e Agrado Garcia (Isadora Cruz), o triângulo amoroso de "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond interpreta a influenciadora digital Naiane Sampaio na novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Isadora Cruz, protagonistas da novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Agrado e João Raul serão o par romântico a novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
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Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo

Para alívio, o avião é encontrado. No hospital, Clévis (Alexandre David) informa a todos que Alaorzinho permanece desacordado por ter sofrido uma concussão na cabeça. No mesmo capítulo, Alaor (Marcos Caruso) aceita que Ronei represente Alaorzinho na feira musical de São Paulo. Eduarda (Gabz) canta na igreja a convite do pastor Samuel (Juan Paiva). Zilá rechaça Janete. Alaorzinho desperta e faz um pedido.

“Coração Acelerado” é exibida por volta das 19h30, após o BATV.

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Coração Acelerado

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