Alaorzinho sofre acidente de avião e deixa todos preocupados em ‘Coração Acelerado’ neste sábado (18 de abril)

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Felipe Sena
Publicado em 18 de abril de 2026 às 10:07
No capítulo de “Coração Acelerado” deste sábado (18), a vida de Alaorzinho (Daniel de Oliveira) estará em perigo. Tudo começa com a família Amaral sofrendo com a falta de notícias sobre o avião que levava Alaorzinho para São Paulo.
Janete (Leticia Spiller) começa a temer que tenha acontecido algo grave, e Naiane (Isabelle Drummond) pede socorro a João Raul (Filipe Bragança), com medo de perder o pai, e Ronei (Thomás Aquino) se preocupa com o estado de Zilá (Leandra Leal).
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Para alívio, o avião é encontrado. No hospital, Clévis (Alexandre David) informa a todos que Alaorzinho permanece desacordado por ter sofrido uma concussão na cabeça. No mesmo capítulo, Alaor (Marcos Caruso) aceita que Ronei represente Alaorzinho na feira musical de São Paulo. Eduarda (Gabz) canta na igreja a convite do pastor Samuel (Juan Paiva). Zilá rechaça Janete. Alaorzinho desperta e faz um pedido.
“Coração Acelerado” é exibida por volta das 19h30, após o BATV.