Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Alberto Cowboy abre o jogo sobre fim do relacionamento com Priscilla Monroy: ‘Nem sempre o amor é suficiente’

Ex-BBB explicou detalhes dos bastidores da relação, que chegou ao fim nesta semana

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 19:37

Alberto Cowboy e Priscilla Monroy
Alberto Cowboy e Priscilla Monroy Crédito: Reprodução | Instagram

Alberto Cowboy se pronunciou pela primeira vez sobre o fim da relação com Priscilla Monroy. Em nota exclusiva enviada ao portal LeoDias nesta sexta-feira (6/11), o ex-“BBB” afirmou que o casamento passou por desgastes, e o término foi a “decisão mais saudável” para ambos. Leia a nota na íntegra.

Alberto Cowboy abriu o jogo sobre o término do casamento com Priscilla Monroy. O ex-BBB revelou detalhes dos bastidores da relação que envolveram desgastes, o que ocasionou o término.

Alberto Cowboy com a esposa, Priscilla Monroy

Alberto Cowboy com a esposa, Priscilla Monroy por Reprodução/Instagram
Alberto Cowboy com a esposa, Priscilla Monroy por Reprodução/Instagram
Alberto Cowboy com a esposa, Priscilla Monroy por Reprodução/Instagram
Alberto Cowboy com a esposa, Priscilla Monroy por Reprodução/Instagram
Alberto Cowboy com a esposa, Priscilla Monroy por Reprodução/Instagram
Alberto Cowboy com a esposa, Priscilla Monroy por Reprodução/Instagram
Alberto Cowboy com a esposa, Priscilla Monroy por Reprodução/Instagram
Alberto Cowboy com a esposa, Priscilla Monroy por Reprodução/Instagram
Alberto Cowboy com a esposa, Priscilla Monroy por Reprodução/Instagram
Alberto Cowboy com a esposa, Priscilla Monroy por Reprodução/Instagram
Alberto Cowboy com a esposa, Priscilla Monroy por Reprodução/Instagram
Alberto Cowboy com a esposa, Priscilla Monroy por Reprodução/Instagram
Alberto Cowboy com a esposa, Priscilla Monroy por Reprodução/Instagram
Alberto Cowboy com a esposa, Priscilla Monroy por Reprodução/Instagram
Priscilla Monroy e Alberto Cowboy por Reprodução/Instagram
Priscilla Monroy e Alberto Cowboy por Reprodução/Instagram
1 de 16
Alberto Cowboy com a esposa, Priscilla Monroy por Reprodução/Instagram

Leia mais

Imagem - Priscilla Monroy quebra silêncio sobre separação de Alberto Cowboy e manda recado: 'Amar alguém não significa abrir mão de si mesma'

Priscilla Monroy quebra silêncio sobre separação de Alberto Cowboy e manda recado: 'Amar alguém não significa abrir mão de si mesma'

Imagem - Alberto Cowboy e Priscilla Monroy terminam relacionamento após mais de quatro anos

Alberto Cowboy e Priscilla Monroy terminam relacionamento após mais de quatro anos

Imagem - 'A Fazenda 18': Alberto Cowboy revela convite e diz o que faria se Diego Alemão entrasse no reality

'A Fazenda 18': Alberto Cowboy revela convite e diz o que faria se Diego Alemão entrasse no reality

Sem detalhar diretamente o que aconteceu, Alberto Cowboy disse ao Portal LeoDias que “nem sempre o amor é o suficiente para fazer duas pessoas continuarem caminhando lado a lado”.

Com isso, ele explicou que o término foi um acordo mútuo. “Juntos, tentamos fazer dar certo e construirmos nossa família. Eu concordo que nem sempre o amor é suficiente para fazer duas pessoas continuarem caminhando lado a lado”.

Cowboy explicou que os dois compreenderam que “seguir caminhos diferentes era a decisão mais saudável para os dois e para a pequena [a enteada], que sempre cuidei e cuido, com muito carinho e atenção. E este zelo por ela não se desfaz diante da decisão dos dois adultos”, acrescentou ele.

Ele ainda disse que pretende continuar a convivência com a filha ex-esposo. “Tenho consciência da responsabilidade afetiva desenvolvida ao longo destes mais de três anos de convivência e, da minha parte, desde de que consentido pela mãe, não se encerrará”, declarou. Cowboy e Priscilla ficaram juntos por quase quatro anos.

Tags:

Alberto Cowboy Priscilla Monroy

Mais recentes

Imagem - Fãs de Deolane enviam carta para prisão e irmã de advogada faz apelo: ‘Ela guarda todas as cartas’

Fãs de Deolane enviam carta para prisão e irmã de advogada faz apelo: ‘Ela guarda todas as cartas’
Imagem - 'Quem Ama Cuida': cena íntima de Mau Mau e Felipe passa por avaliação da Globo antes de ir ao ar

'Quem Ama Cuida': cena íntima de Mau Mau e Felipe passa por avaliação da Globo antes de ir ao ar
Imagem - Ex-atriz mirim de 'Logan' conta que recusou drogas aos 11 anos em festas de Hollywood

Ex-atriz mirim de 'Logan' conta que recusou drogas aos 11 anos em festas de Hollywood