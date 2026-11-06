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Alberto Cowboy abre o jogo sobre fim do relacionamento com Priscilla Monroy: ‘Nem sempre o amor é suficiente’

Ex-BBB explicou detalhes dos bastidores da relação, que chegou ao fim nesta semana

Felipe Sena

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 19:37

Alberto Cowboy e Priscilla Monroy Crédito: Reprodução | Instagram

Alberto Cowboy se pronunciou pela primeira vez sobre o fim da relação com Priscilla Monroy. Em nota exclusiva enviada ao portal LeoDias nesta sexta-feira (6/11), o ex-“BBB” afirmou que o casamento passou por desgastes, e o término foi a “decisão mais saudável” para ambos. Leia a nota na íntegra.

Alberto Cowboy abriu o jogo sobre o término do casamento com Priscilla Monroy. O ex-BBB revelou detalhes dos bastidores da relação que envolveram desgastes, o que ocasionou o término.

Alberto Cowboy com a esposa, Priscilla Monroy 1 de 16

Sem detalhar diretamente o que aconteceu, Alberto Cowboy disse ao Portal LeoDias que “nem sempre o amor é o suficiente para fazer duas pessoas continuarem caminhando lado a lado”.

Com isso, ele explicou que o término foi um acordo mútuo. “Juntos, tentamos fazer dar certo e construirmos nossa família. Eu concordo que nem sempre o amor é suficiente para fazer duas pessoas continuarem caminhando lado a lado”.

Cowboy explicou que os dois compreenderam que “seguir caminhos diferentes era a decisão mais saudável para os dois e para a pequena [a enteada], que sempre cuidei e cuido, com muito carinho e atenção. E este zelo por ela não se desfaz diante da decisão dos dois adultos”, acrescentou ele.