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Alberto Cowboy e Priscilla Monroy terminam relacionamento após mais de quatro anos

Fim foi confirmado à equipe de Lucas Pasin; casal enfrentou rumores de crise após discussão exposta durante evento em junho

Heider Sacramento

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 23:15

Alberto Cowboy e Priscilla Monroy encerram relacionamento de pouco mais de quatro anos Crédito: Reprodução

Chegou ao fim o relacionamento de Alberto Cowboy e Priscilla Monroy, após pouco mais de quatro anos juntos. A informação foi confirmada pela assessoria do ex-participante do BBB 26 ao jornalista Lucas Pasin, segundo publicação do perfil Subcelebridades nesta quinta-feira (5).

O término também foi noticiado após o colunista Gabriel Perline abordar o assunto no programa A Tarde é Sua, da RedeTV!. De acordo com informações divulgadas por veículos que repercutiram a apuração, o desgaste teria se intensificado depois da participação de Alberto no reality show.

Alberto Cowboy com a esposa, Priscilla Monroy 1 de 16

O casal, que vivia nos Estados Unidos, passou por mudanças na rotina após o retorno do empresário ao Brasil para participar do BBB 26. Em junho, Alberto comentou publicamente a distância entre os dois e disse que estavam em um período de adaptação.

Na época, o ex-BBB se pronunciou depois que um áudio de uma discussão com Priscilla, durante o São João da Thay, no Maranhão, foi divulgado. Ele afirmou que a gravação expunha uma conversa privada e negou que o episódio representasse uma crise no relacionamento.

“Uma única discussão não resume um relacionamento”, declarou na ocasião. Alberto também disse que havia vontade de fazer a relação dar certo.