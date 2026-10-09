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Alcione relembra infância e tira foto com Mickey na Disney: ‘Ratinho mais famoso do mundo’

Cantora relembrou lendas de infância e fez relação com personagem central da Disney

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 15:39

Alcione recorda tempos de criança na Disney
Alcione recorda tempos de criança na Disney Crédito: Reprodução | Instagram

Nascida em São Luís, no Maranhão, estado que faz questão de enfatizar ao cantar seus maiores sucessos, Alcione, a Marrom, foi das lendas maranhenses diretamente para a Disney mais uma vez com a família, como pontuou em publicação feita em seu perfil no Instagram nesta sexta-feira (9).

Em uma sequência de três fotos, Alcione aparece ao lado do Mickey, da família com os bichinhos e com a Minnie. Na legenda, a cantora relembrou as lendas de infância, mas frisou que apesar de ter nascido numa região menos valorizada, também sonhava com o glamour do “ratinho mais famoso do mundo”, como descreveu.

Alcione

Alcione recebe título de cidadã baiana por Arisson Marinho/CORREIO
Alcione recebe título de cidadã baiana na Alba por Arisson Marinho/CORREIO
Alcione e Xandão por Reprodução
Alcione por Reprodução
Alcione foi homenageada pela Mangueira por Reprodução/TV Globo
Alcione por Reprodução/Instagram
Alcione comemorou seus 50 anos de carreira no Afropunk Bahia neste domingo (19) por Rafael Soares/Divulgação
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Alcione recebe título de cidadã baiana por Arisson Marinho/CORREIO

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Alcione e a família na Disney
Alcione e a família na Disney Crédito: Reprodução | Instagram

“Sou da terra das lendas e mistérios, cresci ouvindo sobre o saci, boto, curupira. Coisas nossas! Mas o Mickey também viveu no meu imaginário, da pequena Alcione, nascida na Rua do Coqueiro, criada na Rua do Norte. Cria de São Pantaleão, lá na minha São Luís!”, escreveu Marrom.

“E hoje pude mais uma vez estar na Disney com minha família e dar um abraço no ratinho mais famoso do mundo! (Alcione), 13 h”, finalizou.

Tags:

Disney Alcione

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