CASAIS FAMOSOS

Além de Letícia Colin e Michel Melamed, veja casais de famosos que moram em casas separadas

Famosos optaram por morar em residências distintas por diversas escolhas, como logística, monotonia e outros

Felipe Sena

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 10:02

Confira casais famosos que decidiram se manter em casas separadas Crédito: Reprodução | Instagram

Alguns famosos preferem dormir em quartos separados para manter a privacidade. O assunto repercutiu nos últimos dias, após a volta de Letícia Colin e Michel Melamed, que reataram o relacionamento no início de 2026 após quase dois anos separados. Os dois decidiram continuar morando em casas diferentes.

A configuração escolhida por Letícia Colin e Michel não é a única entre famosos. Outros casais também já falaram publicamente sobre manter casas diferentes. Confira:

Mauro Sousa e Rafael Piccin

Juntos há 18 anos, Mauro Sousa e Rafael Piccin mantêm um relacionamento aberto. Os dois também optaram por morar em casas separadas. Rafael participa das decisões relacionadas à decoração da cobertura duplex de 140 m² que mantém em São Paulo.

9 ex-casais famosos que já viveram um romance 1 de 9

Brian Cox e Nicole Ansari-Cox

O ator de Sucession Brian Cox, e a produtora Nicole Ansari-Cox são casados desde 2002, têm dois filhos juntos, e mantêm casas separadas no Reino Unido. Os imóveis ficam cerca de nove minutos de caminhada um do outro, no bairro de Primrose Hill, em Londres. Nos Estados Unidos, eles também mantêm imóveis separados.

Totia Meireles e Jaime Rabacov

Totia Meireles e o médico Jaime Rabacov estão juntos desde 1991 e passaram parte dos 30 anos de relacionamento morando em cidades diferentes. Enquanto a atriz mantém sua rotina no Rio de Janeiro, Jaime vive em Miguel Pereira, na região serrana do estado. A decisão começou depois que ele realizou o sonho de morar no interior e fechou o consultório na capital para trabalhar na cidade.

Astrid Fontenelle e Fausto Franco