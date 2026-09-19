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Além de Letícia Colin e Michel Melamed, veja casais de famosos que moram em casas separadas

Famosos optaram por morar em residências distintas por diversas escolhas, como logística, monotonia e outros

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 10:02

Confira casais famosos que decidiram se manter em casas separadas
Confira casais famosos que decidiram se manter em casas separadas Crédito: Reprodução | Instagram

Alguns famosos preferem dormir em quartos separados para manter a privacidade. O assunto repercutiu nos últimos dias, após a volta de Letícia Colin e Michel Melamed, que reataram o relacionamento no início de 2026 após quase dois anos separados. Os dois decidiram continuar morando em casas diferentes.

A configuração escolhida por Letícia Colin e Michel não é a única entre famosos. Outros casais também já falaram publicamente sobre manter casas diferentes. Confira:

Mauro Sousa e Rafael Piccin

Juntos há 18 anos, Mauro Sousa e Rafael Piccin mantêm um relacionamento aberto. Os dois também optaram por morar em casas separadas. Rafael participa das decisões relacionadas à decoração da cobertura duplex de 140 m² que mantém em São Paulo.

9 ex-casais famosos que já viveram um romance

Narcisa Tamborindeguy e Boninho: A socialite e o “Big Boss” foram casados entre 1983 e 1986 e tiveram uma filha, Marianna, hoje com 38 anos por Reprodução
Antes de Ivete, Luciano Huck também viveu um namoro com Eliana, entre 1997 e 1999. O casal era um dos queridinhos da época, estampando capas de revistas e participando de eventos juntos. O fim foi cercado de rumores de traição, nunca confirmados. Atualmente, os dois mantêm uma relação profissional cordial e até se reencontraram na Globo, onde Eliana assumirá parte das tardes de domingo em 2026 por Reprodução/SBT
Antes de viver seu conto de fadas com Lázaro Ramos, Taís Araújo teve um namoro marcante com Netinho de Paula. Eles ficaram juntos entre 1996 e 2002, época em que o cantor estourava com o grupo Negritude Júnior. Inclusive, a música “A Princesa e o Plebeu” foi escrita por ele em homenagem à atriz, que na época brilhava como “Xica da Silva”. O relacionamento terminou, mas o respeito e a amizade continuam firmes até hoje por Reprodução
Durante as gravações de A Padroeira, em 2001, Deborah Secco e Maurício Mattar engataram um namoro que durou quase um ano. O romance aconteceu logo depois que a atriz terminou com o diretor Rogério Gomes, o “Papinha”. Apesar de curto, o relacionamento foi intenso e bastante comentado na época por Reprodução
Entre 1984 e 1986, Claudia Raia e Jô Soares viveram um romance que desafiou o preconceito e a diferença de idade, ela tinha 18 e ele, 48. O casal encantava o público, mas enfrentou olhares tortos da sociedade. O próprio Jô decidiu encerrar o relacionamento, temendo que o futuro promissor da atriz fosse limitado pela diferença de gerações. Mesmo assim, Claudia sempre falou com carinho sobre o apresentador, descrevendo o fim como “dolorido, mas sincero” por Reprodução/Adir Mera/Agência O Globo
Pouca gente lembra, mas Angélica e César Filho viveram um namoro sério e longo, foram sete anos juntos! Ela tinha apenas 15 anos quando começaram a se relacionar, e ele, 28. A apresentadora chegou a dizer que perdeu a virgindade aos 17 com o jornalista. Apesar da diferença de idade e da pressão da fama, Angélica afirma que o ex foi uma figura importante em sua formação pessoal e profissional por Reprodução/Arquivo
Quem vê as trocas de elogios entre Ivete e Huck nas redes sociais talvez nem imagine que os dois já foram um casal. Eles namoraram em 1999, pouco antes de Huck conhecer Angélica. O relacionamento durou cerca de seis meses, mas deixou um carinho mútuo. Até hoje, os dois mantêm uma amizade sólida com direito a homenagens públicas e participações especiais em programas por Divulgação
Em 2003, Luana Piovani e Marcos Palmeira se apaixonaram durante os ensaios da peça Mais Uma Vez Amor. O namoro durou cerca de sete meses e terminou de forma tranquila. Anos depois, os dois voltaram a contracenar juntos no filme A Noite da Virada (2014), mostrando que a boa relação permaneceu mesmo após o fim do romance por Reprodução
Nem só o Brasil guarda casais improváveis. Nos anos 1980, Nicolas Cage e Brooke Shields viveram um breve relacionamento, entre 1987 e 1988, que movimentou as colunas de fofoca por Reprodução
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Narcisa Tamborindeguy e Boninho: A socialite e o “Big Boss” foram casados entre 1983 e 1986 e tiveram uma filha, Marianna, hoje com 38 anos por Reprodução

Brian Cox e Nicole Ansari-Cox

O ator de Sucession Brian Cox, e a produtora Nicole Ansari-Cox são casados desde 2002, têm dois filhos juntos, e mantêm casas separadas no Reino Unido. Os imóveis ficam cerca de nove minutos de caminhada um do outro, no bairro de Primrose Hill, em Londres. Nos Estados Unidos, eles também mantêm imóveis separados.

Totia Meireles e Jaime Rabacov

Totia Meireles e o médico Jaime Rabacov estão juntos desde 1991 e passaram parte dos 30 anos de relacionamento morando em cidades diferentes. Enquanto a atriz mantém sua rotina no Rio de Janeiro, Jaime vive em Miguel Pereira, na região serrana do estado. A decisão começou depois que ele realizou o sonho de morar no interior e fechou o consultório na capital para trabalhar na cidade.

Astrid Fontenelle e Fausto Franco

Astrid Fontenelle e o produtor cultural Fausto Franco estão juntos há 15 anos e são casados desde 2009. Os dois chegaram a morar junto, mas decidiram voltar a ter casas separadas após perceberem que a convivência diária não funcionava para o relacionamento.

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Casais Famosos

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