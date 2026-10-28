Além de Noah Wyle, relembre todos os homens mais sexy do mundo eleitos pela People

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 28 de outubro de 2026 às 11:39
Protagonista da série 'The Pitt', da HBO, o ator Noah Wyle, de 55 anos, foi eleito o homem mais sexy do mundo em 2026 pela revista norte-americana People. A eleição anual começou em 1985, quando Mel Gibson venceu a primeira edição. Em mais de quatro décadas, apenas um ano não teve ganhador: em 1994, a revista suspendeu a categoria individual e, no ano anterior, optou por premiar um casal formado por Richard Gere e Cindy Crawford.
Os homens mais sexy do mundo, segundo a People
Embora atores de cinema e televisão dominem a maior parte das escolhas, a lista já premiou nomes como o advogado e editor John F. Kennedy Jr., filho do ex-presidente dos Estados Unidos em 1988, enquanto cantores como John Legend, Adam Levine e Blake Shelton venceram nos anos 2010.
O mundo dos esportes também marcou presença com o ex-jogador de futebol David Beckham, em 2015. Outros artistas foram eleitos mais de uma vez ao longo da carreira, caso de Brad Pitt, George Clooney e Johnny Depp, que estamparam a capa duas vezes cada.
Nos últimos anos, a revista priorizou famosos em alta na televisão e no cinema. Antes de Noah Wyle em 2026, os escolhidos foram Jonathan Bailey (2025), John Krasinski (2024), Patrick Dempsey (2023), Chris Evans (2022), Paul Rudd (2021) e Michael B. Jordan (2020).
1985 – Mel Gibson
1986 – Mark Harmon
1987 – Harry Hamlin
1988 – John F. Kennedy Jr.
1989 – Sean Connery
1990 – Tom Cruise
1991 – Patrick Swayze
1992 – Nick Nolte
1993 – Richard Gere e Cindy Crawford (eleitos como casal)
1994 – Não houve escolha
1995 – Brad Pitt
1996 – Denzel Washington
1997 – George Clooney
1998 – Harrison Ford
1999 – Richard Gere
2000 – Brad Pitt
2001 – Pierce Brosnan
2002 – Ben Affleck
2003 – Johnny Depp
2004 – Jude Law
2005 – Matthew McConaughey
Noah Wyle
2006 – George Clooney
2007 – Matt Damon
2008 – Hugh Jackman
2009 – Johnny Depp
2010 – Ryan Reynolds
2011 – Bradley Cooper
2012 – Channing Tatum
2013 – Adam Levine
2014 – Chris Hemsworth
2015 – David Beckham
2016 – Dwayne Johnson
2017 – Blake Shelton
2018 – Idris Elba
2019 – John Legend
2020 – Michael B. Jordan
2021 – Paul Rudd
2022 – Chris Evans
2023 – Patrick Dempsey
2024 – John Krasinski
2025 – Jonathan Bailey
2026 – Noah Wyle