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Além de Noah Wyle, relembre todos os homens mais sexy do mundo eleitos pela People

Lista da revista norte-americana já consagrou galãs do cinema, músicos e até filhos de políticos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 11:39

Noah Wyle como Dr. Michael
Noah Wyle como Dr. Michael "Robby" Robinavitch em "The Pitt" Crédito: Divulgação

Protagonista da série 'The Pitt', da HBO, o ator Noah Wyle, de 55 anos, foi eleito o homem mais sexy do mundo em 2026 pela revista norte-americana People. A eleição anual começou em 1985, quando Mel Gibson venceu a primeira edição. Em mais de quatro décadas, apenas um ano não teve ganhador: em 1994, a revista suspendeu a categoria individual e, no ano anterior, optou por premiar um casal formado por Richard Gere e Cindy Crawford.

Os homens mais sexy do mundo, segundo a People

Noah Wyle em um evento em 2026 e na capa da revista People em 2026 por Chris Frawley/Getty Images/Jeff Lipsky/People
Jonathan Bailey no Time100 Next em 2025 e na capa da revista People em 2025 por Taylor Hill/WireImage/Jason Hetherington/People
John Krasinski no Globo de Ouro de 2024 e na capa da revista People em 2024 por Amy Sussman/Getty Images/People
Patrick Dempsey em um tapete vermelho em 2023 e na capa da revista People em 2023 por Maria Moratti/Getty Images/People
Chris Evans em uma estreia em 2022 e na capa da revista People em 2022 por Tristar Media/WireImage/People
Paul Rudd em uma estreia em 2021 e na capa da revista People em 2021 por Alexi J. Rosenfeld/Getty Images/People
Michael B. Jordan em um protesto do Black Lives Matter em 2020 e na capa da revista People em 2020 por Rich Fury/Getty Images/People
John Legend se apresentando em 2019 e na capa da revista People em 2019 por Paras Griffin/Getty Images/People
Idris Elba em uma estreia em 2018 e na capa da revista People em 2018 por Samir Hussein/Samir Hussein/WireImage/People
Blake Shelton se apresentando em 2018 e na capa da revista People em 2017 por Jason Kempin/Getty Images/People
Dwayne Johnson em 2018 e na capa da revista People em 2016 por Jeff Spicer/Getty Images/People
David Beckham em 2018 e na capa da revista People em 2015 por Cameron Spencer/Getty Images/People
Chris Hemsworth em 2018 e na capa da revista People em 2014 por Carlos Alvarez/Getty Images/People
Adam Levine se apresentando com o Maroon 5 em 2016 e na capa da revista People em 2013 por Kevin Winter/Getty Images/People
Channing Tatum em 2018 e na capa da revista People em 2012 por Stuart C. Wilson/Getty Images/People
Bradley Cooper em 2018 e na capa da revista People em 2011 por Carlos Alvarez/Getty Images
Ryan Reynolds em 2018 e na capa da revista People em 2010 por Michael Loccisano/Getty Images/People
Johnny Depp em 2017 e na segunda capa da revista People em 2009 por John Phillips/Getty Images/People
Hugh Jackman em 2018 e na capa da revista People em 2008 por Jon Kopaloff/Getty Images/People
Matt Damon em 2018 e na capa da revista People em 2007 por Araya Diaz/Getty Images/People
George Clooney em 2018 e na segunda capa da revista People em 2006 por Matt Winkelmeyer/Getty Images/People
Matthew McConaughey em 2018 e na capa da revista People em 2005 por Roy Rochlin/Getty Images/People
Jude Law em 2018 e na capa da revista People em 2004 por Charley Gallay/Getty Images/People
Johnny Depp em 2017 e na capa da revista People em 2003 por Thomas Lohnes/Getty Images/People
Ben Affleck em 2017 e na capa da revista People em 2002 por Neilson Barnard/Getty Images/People
Pierce Brosnan em 2017 e na capa da revista People em 2001 por Matt Winkelmeyer/Getty Images/People
Brad Pitt em 2017 e na segunda capa da revista People em 2000 por Jason Kempin/Getty Images/People
Richard Gere em 2017 e na capa da revista People em 1999 por Rich Polk/Getty Images/People
Harrison Ford em 2017 e na capa da revista People em 1998 por Nicholas Hunt/Getty Images/People
George Clooney em 2018 e na capa da revista People em 1997 por Kevin Winter/Getty Images/People
Denzel Washington em 2018 e na capa da revista People em 1996 por Jenny Anderson/Getty Images/People
Brad Pitt em 2018 e na capa da revista People em 1995 por Michael Kovac/Getty Images/People
Keanu Reeves em 2019 e na capa da revista People em 1994 por Jason Merritt/Getty Images
Cindy Crawford e Richard Gere em 1993 e na capa da revista People em 1993 por Brenda Chase/Stringer
Nick Nolte em 2012 e na capa da revista People em 1992 por Kevin Winter/Getty Images/People
Patrick Swayze em 2004 e na capa da revista People em 1991 por Kevin Winter/Getty Images/People
Tom Cruise em 2018 e na capa da revista People em 1990 por Shannon Finney/Getty Images/People
Sean Connery em 2007 e na capa da revista People em 1989 por Stephen Shugerman/Getty Images/People
John F. Kennedy Jr. em 1996 e na capa da revista People em 1988 por Anne Sherwood/Getty Images/People
Harry Hamlin em 2017 e na capa da revista People em 1987 por Frederick M. Brown/Getty Images/People
Mark Harmon em 2010 e na capa da revista People em 1986 por Frazer Harrison/Getty Images/People
Mel Gibson em 2017 e na capa da revista People em 1985 por Frazer Harrison/Getty Images/People
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Noah Wyle em um evento em 2026 e na capa da revista People em 2026 por Chris Frawley/Getty Images/Jeff Lipsky/People

Embora atores de cinema e televisão dominem a maior parte das escolhas, a lista já premiou nomes como o advogado e editor John F. Kennedy Jr., filho do ex-presidente dos Estados Unidos em 1988, enquanto cantores como John Legend, Adam Levine e Blake Shelton venceram nos anos 2010.

O mundo dos esportes também marcou presença com o ex-jogador de futebol David Beckham, em 2015. Outros artistas foram eleitos mais de uma vez ao longo da carreira, caso de Brad Pitt, George Clooney e Johnny Depp, que estamparam a capa duas vezes cada.

Nos últimos anos, a revista priorizou famosos em alta na televisão e no cinema. Antes de Noah Wyle em 2026, os escolhidos foram Jonathan Bailey (2025), John Krasinski (2024), Patrick Dempsey (2023), Chris Evans (2022), Paul Rudd (2021) e Michael B. Jordan (2020).

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Confira todos os homens mais sexy do mundo eleitos pela People:

1985 – Mel Gibson

1986 – Mark Harmon

1987 – Harry Hamlin

1988 – John F. Kennedy Jr.

1989 – Sean Connery

1990 – Tom Cruise

1991 – Patrick Swayze

1992 – Nick Nolte

1993 – Richard Gere e Cindy Crawford (eleitos como casal)

1994 – Não houve escolha

1995 – Brad Pitt

1996 – Denzel Washington

1997 – George Clooney

1998 – Harrison Ford

1999 – Richard Gere

2000 – Brad Pitt

2001 – Pierce Brosnan

2002 – Ben Affleck

2003 – Johnny Depp

2004 – Jude Law

2005 – Matthew McConaughey

Noah Wyle

Noah Wyle e a esposa, Sara Wells por Reprodução/Instagram
Noah Wyle em "The Pitt" por Divulgação/HBO Max
Noah Wyle por Reprodução/Instagram
Noah Wyle em "The Pitt" por Imagem: Reprodução digital | Max
Noah Wyle e a esposa, Sara Wells por Reprodução/Instagram
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Noah Wyle e a esposa, Sara Wells por Reprodução/Instagram

2006 – George Clooney

2007 – Matt Damon

2008 – Hugh Jackman

2009 – Johnny Depp

2010 – Ryan Reynolds

2011 – Bradley Cooper

2012 – Channing Tatum

2013 – Adam Levine

2014 – Chris Hemsworth

2015 – David Beckham

2016 – Dwayne Johnson

2017 – Blake Shelton

2018 – Idris Elba

2019 – John Legend

2020 – Michael B. Jordan

2021 – Paul Rudd

2022 – Chris Evans

2023 – Patrick Dempsey

2024 – John Krasinski

2025 – Jonathan Bailey

2026 – Noah Wyle

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