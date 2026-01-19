Acesse sua conta
​Além de Pedro: Relembre as expulsões e polêmicas de assédio que marcaram o Big Brother Brasil

​A saída de Pedro do BBB 26 após relato de Jordana trouxe de volta casos de edições passadas

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 15:51

Pedro desistiu do BBB
Pedro desistiu do BBB Crédito: Reprodução

O Big Brother Brasil deste domingo (18) foi marcado pela polêmica envolvendo a desistência de Pedro no BBB 26. Após Jordana relatar uma tentativa de beijo forçado na despensa, o participante optou por apertar o botão e deixar o jogo. 

​Ao longo de mais de duas décadas, o Big Brother Brasil foi palco de momentos em que o entretenimento deu lugar a discussões sérias sobre consentimento e importunação sexual.

  • Relembre os casos que geraram expulsões, investigações e muita revolta no público:

​BBB 12: A primeira grande polêmica aconteceu com Daniel Echaniz. Após uma festa, ele foi acusado de abusar de Monique Amin enquanto ela estava desacordada. A repercussão foi tão pesada que a polícia entrou no Projac e Daniel foi expulso sob a justificativa de "comportamento inadequado" por Rede Globo/Reprodução
​BBB 17: ​Quem não se lembra de Marcos Harter e Emilly? O médico foi desclassificado na reta final do programa após encurralar a sister e apertar seu braço de forma agressiva. O caso foi parar na delegacia e ele foi indiciado por agressão física, mudando para sempre as regras de intervenção da produção por Reprodução/ TV Globo
​BBB 20: A histórica edição de 2020 não passou ilesa. Petrix Barbosa foi alvo de inquérito após tocar os seios de Bianca Andrade (Boca Rosa) sem consentimento em uma festa.  por Reprodução/TV Globo
Também no BBB 20, Pyong Lee foi acusado de tentar beijar Marcela à força e apalpar Flay. Ambos saíram pelo voto popular, mas enfrentaram investigações da Delegacia da Mulher aqui fora por Reprodução/Redes Sociais
​BBB 23: Um dos momentos mais tensos da história recente foi a saída de MC Guimê e Cara de Sapato. Durante uma festa com a mexicana Dania Mendez, os dois ultrapassaram limites físicos e foram expulsos por Tadeu Schmidt durante o programa ao vivo, gerando um debate nacional sobre importunação sexual por Reprodução/TV Globo
​Agora, em 2026, a história se repete com uma nova nuance: a desistência. Diferente de outros casos onde a produção interveio com a expulsão, Pedro decidiu sair após a gravidade do relato de Jordana ganhar a casa por Reprodução
​BBB 12: A primeira grande polêmica aconteceu com Daniel Echaniz. Após uma festa, ele foi acusado de abusar de Monique Amin enquanto ela estava desacordada. A repercussão foi tão pesada que a polícia entrou no Projac e Daniel foi expulso sob a justificativa de "comportamento inadequado" por Rede Globo/Reprodução

