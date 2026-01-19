​Além de Pedro: Relembre as expulsões e polêmicas de assédio que marcaram o Big Brother Brasil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 15:51
O Big Brother Brasil deste domingo (18) foi marcado pela polêmica envolvendo a desistência de Pedro no BBB 26. Após Jordana relatar uma tentativa de beijo forçado na despensa, o participante optou por apertar o botão e deixar o jogo.
Ao longo de mais de duas décadas, o Big Brother Brasil foi palco de momentos em que o entretenimento deu lugar a discussões sérias sobre consentimento e importunação sexual.
Relembre as expulsões e polêmicas de assédio que marcaram o Big Brother Brasil